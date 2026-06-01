Sau 10 năm kinh doanh, Vietlott trả thưởng gần 31.000 tỉ đồng

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm hoạt động (2016-2026), Vietlott cho biết đã phát triển thị trường trò chơi giải trí có thưởng theo hướng hiện đại, minh bạch và ứng dụng công nghệ. Từ sản phẩm đầu tiên là Mega 6/45 ra mắt ngày 18-7-2016, Vietlott hiện sở hữu danh mục 7 sản phẩm gồm Mega 6/45, Power 6/55, Max 3D/3D+, Max 3D Pro, Keno, Bingo18 và Lotto 5/35. Trong đó, Lotto 5/35 là sản phẩm mới nhất được đưa vào vận hành từ cuối tháng 6-2025.

Về hệ thống phân phối, Vietlott hiện triển khai kinh doanh qua hai kênh gồm thiết bị đầu cuối tại điểm bán và ứng dụng trên điện thoại. Từ những điểm bán đầu tiên vào năm 2016, đến nay doanh nghiệp này đã phát triển hơn 6.100 điểm bán hàng tại 34 tỉnh, thành phố, tạo khoảng 12.000 việc làm. Kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott hiện kết nối với hơn 30 ví điện tử, ngân hàng và ứng dụng thanh toán, thu hút hơn 4 triệu tài khoản tham gia dự thưởng.

Doanh thu của Vietlott tăng từ 1.597 tỉ đồng năm 2016 lên mức cao nhất 9.686 tỉ đồng vào năm 2025. Tính đến ngày 30-5, doanh thu lũy kế của doanh nghiệp đạt gần 58.000 tỉ đồng.

Trong 10 năm qua, Vietlott ghi nhận hơn 190 triệu lượt trúng thưởng với tổng giá trị trả thưởng gần 31.000 tỉ đồng. Riêng nhóm sản phẩm xổ số tự chọn ma trận Mega 6/45 và Power 6/55 đã có hơn 54,2 triệu lượt trúng thưởng, với tổng giá trị trả thưởng 18.339 tỉ đồng. Đáng chú ý, ngày 22-7-2025, Vietlott đã trao giải Jackpot 1 sản phẩm Power 6/55 trị giá hơn 344 tỉ đồng, được xem là giải thưởng xổ số có giá trị lớn nhất tại Việt Nam tính đến nay.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Vietlott đã đóng góp gần 16.000 tỉ đồng cho ngân sách các địa phương trong giai đoạn 2016 đến ngày 30-5-2026. Nguồn thu này được phân bổ cho các lĩnh vực như y tế, giáo dục, phúc lợi xã hội và đầu tư phát triển tại địa phương.