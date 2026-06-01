Sản xuất - Kinh doanh
01/06/2026 18:32

Sau 10 năm kinh doanh, Vietlott trả thưởng gần 31.000 tỉ đồng

In bài viết

Sau 10 năm “chào sân”, Vietlott ghi nhận tổng doanh thu gần 58.000 tỉ đồng, đóng góp ngân sách gần 16.000 tỉ đồng và trả thưởng gần 31.000 tỉ đồng

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm hoạt động (2016-2026), Vietlott cho biết đã phát triển thị trường trò chơi giải trí có thưởng theo hướng hiện đại, minh bạch và ứng dụng công nghệ. Từ sản phẩm đầu tiên là Mega 6/45 ra mắt ngày 18-7-2016, Vietlott hiện sở hữu danh mục 7 sản phẩm gồm Mega 6/45, Power 6/55, Max 3D/3D+, Max 3D Pro, Keno, Bingo18 và Lotto 5/35. Trong đó, Lotto 5/35 là sản phẩm mới nhất được đưa vào vận hành từ cuối tháng 6-2025.

Về hệ thống phân phối, Vietlott hiện triển khai kinh doanh qua hai kênh gồm thiết bị đầu cuối tại điểm bán và ứng dụng trên điện thoại. Từ những điểm bán đầu tiên vào năm 2016, đến nay doanh nghiệp này đã phát triển hơn 6.100 điểm bán hàng tại 34 tỉnh, thành phố, tạo khoảng 12.000 việc làm. Kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott hiện kết nối với hơn 30 ví điện tử, ngân hàng và ứng dụng thanh toán, thu hút hơn 4 triệu tài khoản tham gia dự thưởng.

Sau 10 năm kinh doanh, Vietlott trả thưởng gần 31.000 tỉ đồng - Ảnh 1.

Doanh thu của Vietlott tăng từ 1.597 tỉ đồng năm 2016 lên mức cao nhất 9.686 tỉ đồng vào năm 2025. Tính đến ngày 30-5, doanh thu lũy kế của doanh nghiệp đạt gần 58.000 tỉ đồng.

Trong 10 năm qua, Vietlott ghi nhận hơn 190 triệu lượt trúng thưởng với tổng giá trị trả thưởng gần 31.000 tỉ đồng. Riêng nhóm sản phẩm xổ số tự chọn ma trận Mega 6/45 và Power 6/55 đã có hơn 54,2 triệu lượt trúng thưởng, với tổng giá trị trả thưởng 18.339 tỉ đồng. Đáng chú ý, ngày 22-7-2025, Vietlott đã trao giải Jackpot 1 sản phẩm Power 6/55 trị giá hơn 344 tỉ đồng, được xem là giải thưởng xổ số có giá trị lớn nhất tại Việt Nam tính đến nay.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Vietlott đã đóng góp gần 16.000 tỉ đồng cho ngân sách các địa phương trong giai đoạn 2016 đến ngày 30-5-2026. Nguồn thu này được phân bổ cho các lĩnh vực như y tế, giáo dục, phúc lợi xã hội và đầu tư phát triển tại địa phương.

Châu Thy
từ khóa :
Agribank được vinh danh thành tựu tác động vì Việt Nam số 2026

Agribank được vinh danh thành tựu tác động vì Việt Nam số 2026

Doanh nghiệp 18:37

Hai giải pháp công nghệ số của Agribank được biểu dương là 2 dịch vụ số xuất sắc đạt Thành tựu vì Việt Nam số 2026

Vinpearl mở rộng hợp tác tại Philippines, tăng cường hiện diện tại Đông Nam Á

Vinpearl mở rộng hợp tác tại Philippines, tăng cường hiện diện tại Đông Nam Á

Doanh nghiệp 18:34

Vinpearl ký kết biên bản ghi nhớ với CAITO và Klook - đối tác có mạng lưới, tầm ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực lữ hành, du lịch số tại Philippines và khu vực.

Ngày hội chạy bộ cộng đồng “Tam Thanh cùng AIA chào ngày mới 2026”

Ngày hội chạy bộ cộng đồng “Tam Thanh cùng AIA chào ngày mới 2026”

Hoạt động cộng đồng 16:04

Ngày hội chạy bộ cộng đồng “Tam Thanh cùng AIA chào ngày mới 2026” lần thứ 3 với hơn 2.000 vận động viên tham gia

Agribank ưu đãi khách hàng cá nhân trong sản xuất nông nghiệp

Agribank ưu đãi khách hàng cá nhân trong sản xuất nông nghiệp

Doanh nghiệp 18:00

Agribank triển khai chương trình cho vay ưu đãi “Cơ giới hóa - Nâng cao giá trị nông nghiệp” dành cho khách hàng cá nhân

“Cùng con đi tiếp cuộc đời” và hành trình gieo hy vọng cho trẻ em mồ côi

“Cùng con đi tiếp cuộc đời” và hành trình gieo hy vọng cho trẻ em mồ côi

Hoạt động cộng đồng 17:08

Mùa hè đến, nhiều em nhỏ háo hức chờ những chuyến đi chơi hay món quà ngày 1-6.

Vinpearl hợp tác với các nền tảng du lịch hàng đầu Đông Nam Á, mở rộng mạng lưới khách quốc tế

Vinpearl hợp tác với các nền tảng du lịch hàng đầu Đông Nam Á, mở rộng mạng lưới khách quốc tế

Sản xuất - Kinh doanh 20:43

Ngày 28 và 29-5-2026, Công ty Cổ phần Vinpearl đã công bố loạt hợp tác và thỏa thuận chiến lược với Agoda, AirAsia MOVE, BeMyGuest và GlobalTix

EPS: Chuỗi hoạt động hưởng ứng tháng công nhân năm 2026

EPS: Chuỗi hoạt động hưởng ứng tháng công nhân năm 2026

Doanh nghiệp 18:00

Hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2026 gắn với Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, EPS triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hướng về người lao động.


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn