Agribank được vinh danh thành tựu tác động vì Việt Nam số 2026

Ngày 30-5-2026, tại Chương trình Biểu dương thành tựu tác động vì Việt Nam số (I4 Impact Awards) 2026, hai giải pháp công nghệ số của Agribank gồm: "Giải pháp Biểu mẫu thông minh – Agribank SmartForm" và "Hệ thống quản lý khoản vay trực tuyến – Agribank Online Lending" được biểu dương là 2 dịch vụ số xuất sắc đạt Thành tựu vì Việt Nam số 2026.

Giải pháp Biểu mẫu thông minh - Agribank SmartForm là nền tảng số hóa quy trình giao dịch và biểu mẫu của Agribank trên toàn bộ hệ thống mạng lưới chi nhánh và điểm giao dịch rộng lớn. Giải pháp giúp số hóa toàn bộ chu trình biểu mẫu nghiệp vụ trên một nền tảng thống nhất và chính xác trong thời gian ngắn, thay thế quy trình giấy tờ và thao tác nhập liệu lặp lại. Khách hàng có thể đặt lịch giao dịch trên website, kiosk tại quầy, check-in trước và thao tác được xử lý trên một biểu mẫu điện tử thống nhất tạo trải nghiệm liền mạch từ khi bắt đầu đến kết thúc giao dịch.

Đại diện Agribank nhận biểu dương cho 2 dịch vụ số xuất sắc đạt Thành tựu vì Việt Nam số 2026

Hệ thống quản lý khoản vay trực tuyến - Agribank Online Lending là giải pháp hỗ trợ khách hàng tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng, thuận tiện thông qua môi trường số. Giải pháp số hóa toàn bộ chu trình tiếp nhận - xác thực - thẩm định - phê duyệt - ký hợp đồng vay vốn - quản lý khoản vay - báo cáo vận hành trên một nền tảng thống nhất đối với một số sản phẩm cho vay của Agribank.

Việc triển khai Agribank Online Lending không chỉ giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tăng tính minh bạch trong quy trình cấp tín dụng mà còn góp phần mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính ngân hàng tới khách hàng ở nhiều khu vực, đặc biệt ở khu vực Tam nông, thúc đẩy tài chính toàn diện và chuyển đổi số quốc gia.

Đại diện Agribank chụp hình lưu niệm cùng Ban Tổ chức chương trình, đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh, các doanh nghiệp được vinh danh

Trước đó, ngày 28-5-2026, tại Lễ trao Giải thưởng Sao Khuê và công bố bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam 2026, hai giải pháp trên của Agribank cũng đã vinh dự được tôn vinh Giải thưởng Sao Khuê 2026 tại lĩnh vực BPO & Số hóa dữ liệu và Công nghệ tài chính.

Việc các giải pháp số của Agribank liên tiếp được vinh danh tại nhiều giải thưởng công nghệ và chuyển đổi số uy tín trong nước đã nối dài chuỗi thành tựu công nghệ mà Agribank nỗ lực xây dựng trong nhiều năm qua, là minh chứng rõ nét cho tầm nhìn chiến lược, năng lực đổi mới sáng tạo và quyết tâm chuyển đổi số mạnh mẽ của Agribank trong hành trình hiện đại hóa hoạt động ngân hàng.