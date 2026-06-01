Doanh nghiệp
01/06/2026 18:37

Agribank được vinh danh thành tựu tác động vì Việt Nam số 2026

In bài viết

Hai giải pháp công nghệ số của Agribank được biểu dương là 2 dịch vụ số xuất sắc đạt Thành tựu vì Việt Nam số 2026

Ngày 30-5-2026, tại Chương trình Biểu dương thành tựu tác động vì Việt Nam số (I4 Impact Awards) 2026, hai giải pháp công nghệ số của Agribank gồm: "Giải pháp Biểu mẫu thông minh – Agribank SmartForm" và "Hệ thống quản lý khoản vay trực tuyến – Agribank Online Lending" được biểu dương là 2 dịch vụ số xuất sắc đạt Thành tựu vì Việt Nam số 2026.

Giải pháp Biểu mẫu thông minh - Agribank SmartForm là nền tảng số hóa quy trình giao dịch và biểu mẫu của Agribank trên toàn bộ hệ thống mạng lưới chi nhánh và điểm giao dịch rộng lớn. Giải pháp giúp số hóa toàn bộ chu trình biểu mẫu nghiệp vụ trên một nền tảng thống nhất và chính xác trong thời gian ngắn, thay thế quy trình giấy tờ và thao tác nhập liệu lặp lại. Khách hàng có thể đặt lịch giao dịch trên website, kiosk tại quầy, check-in trước và thao tác được xử lý trên một biểu mẫu điện tử thống nhất tạo trải nghiệm liền mạch từ khi bắt đầu đến kết thúc giao dịch.

Đại diện Agribank nhận biểu dương cho 2 dịch vụ số xuất sắc đạt Thành tựu vì Việt Nam số 2026

Hệ thống quản lý khoản vay trực tuyến - Agribank Online Lending là giải pháp hỗ trợ khách hàng tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng, thuận tiện thông qua môi trường số. Giải pháp số hóa toàn bộ chu trình tiếp nhận - xác thực - thẩm định - phê duyệt - ký hợp đồng vay vốn - quản lý khoản vay - báo cáo vận hành trên một nền tảng thống nhất đối với một số sản phẩm cho vay của Agribank.

Việc triển khai Agribank Online Lending không chỉ giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tăng tính minh bạch trong quy trình cấp tín dụng mà còn góp phần mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính ngân hàng tới khách hàng ở nhiều khu vực, đặc biệt ở khu vực Tam nông, thúc đẩy tài chính toàn diện và chuyển đổi số quốc gia.

Đại diện Agribank chụp hình lưu niệm cùng Ban Tổ chức chương trình, đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh, các doanh nghiệp được vinh danh

Trước đó, ngày 28-5-2026, tại Lễ trao Giải thưởng Sao Khuê và công bố bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam 2026, hai giải pháp trên của Agribank cũng đã vinh dự được tôn vinh Giải thưởng Sao Khuê 2026 tại lĩnh vực BPO & Số hóa dữ liệu và Công nghệ tài chính.

Việc các giải pháp số của Agribank liên tiếp được vinh danh tại nhiều giải thưởng công nghệ và chuyển đổi số uy tín trong nước đã nối dài chuỗi thành tựu công nghệ mà Agribank nỗ lực xây dựng trong nhiều năm qua, là minh chứng rõ nét cho tầm nhìn chiến lược, năng lực đổi mới sáng tạo và quyết tâm chuyển đổi số mạnh mẽ của Agribank trong hành trình hiện đại hóa hoạt động ngân hàng.

từ khóa : công nghệ số, chuyển đổi số, Agribank, Dịch vụ tài chính
Vinpearl mở rộng hợp tác tại Philippines, tăng cường hiện diện tại Đông Nam Á

Vinpearl mở rộng hợp tác tại Philippines, tăng cường hiện diện tại Đông Nam Á

Doanh nghiệp 18:34

Vinpearl ký kết biên bản ghi nhớ với CAITO và Klook - đối tác có mạng lưới, tầm ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực lữ hành, du lịch số tại Philippines và khu vực.

Nutifood tạo dấu ấn tại triển lãm quốc tế ngành sữa và kem 2026

Nutifood tạo dấu ấn tại triển lãm quốc tế ngành sữa và kem 2026

Sản phẩm 18:34

Nutifood tham gia chuỗi triển lãm quốc tế ngành sữa, kem, trà sữa và thức uống hiện đại diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế I.C.E Hà Nội.

Techcombank tái định nghĩa ngân hàng bằng AI: từ công nghệ đến lợi thế cạnh tranh dài hạn

Techcombank tái định nghĩa ngân hàng bằng AI: từ công nghệ đến lợi thế cạnh tranh dài hạn

Ngân hàng 18:32

Trong kỷ nguyên AI, khoảng cách công nghệ giữa các quốc gia, các doanh nghiệp đang dần thu hẹp.

Sau 10 năm kinh doanh, Vietlott trả thưởng gần 31.000 tỉ đồng

Sau 10 năm kinh doanh, Vietlott trả thưởng gần 31.000 tỉ đồng

Sản xuất - Kinh doanh 18:32

Sau 10 năm “chào sân”, Vietlott ghi nhận tổng doanh thu gần 58.000 tỉ đồng, đóng góp ngân sách gần 16.000 tỉ đồng và trả thưởng gần 31.000 tỉ đồng

Cuộc thi “Thử thách Sáng tạo xanh”: Bệ phóng cho thế hệ nhà sáng tạo nội dung vì môi trường

Cuộc thi “Thử thách Sáng tạo xanh”: Bệ phóng cho thế hệ nhà sáng tạo nội dung vì môi trường

Giáo dục - Cộng đồng 18:31

Cuộc thi sản xuất video “Thử thách Sáng tạo xanh” nhằm khuyến khích giới trẻ dùng ngôn ngữ hình ảnh để lan tỏa lối sống xanh và bảo vệ môi trường

Agribank ưu đãi tín dụng xanh đối với khách hàng cá nhân

Agribank ưu đãi tín dụng xanh đối với khách hàng cá nhân

Tài chính 16:49

Agribank triển khai chương trình cho vay ưu đãi tín dụng xanh đối với khách hàng cá nhân với quy mô 3.000 tỉ đồng

Nhà đầu tư miền Bắc tiết lộ lý do “đánh bắt xa bờ” tại dự án đầu tiên của Vinhomes ở Tây Bắc TP HCM

Nhà đầu tư miền Bắc tiết lộ lý do “đánh bắt xa bờ” tại dự án đầu tiên của Vinhomes ở Tây Bắc TP HCM

Dự án mới 16:47

Dưới góc nhìn của nhà đầu tư, không khó để nhận ra, Vinhomes Green City đang sở hữu 3 bảo chứng sinh lời.



Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn