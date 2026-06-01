Tài chính
01/06/2026 16:49

Agribank ưu đãi tín dụng xanh đối với khách hàng cá nhân

In bài viết

Agribank triển khai chương trình cho vay ưu đãi tín dụng xanh đối với khách hàng cá nhân với quy mô 3.000 tỉ đồng

Agribank ưu đãi tín dụng xanh đối với khách hàng cá nhân - Ảnh 1.

Nhằm đồng hành cùng khách hàng cá nhân trong thực hiện các phương án, dự án xanh, thân thiện với môi trường, góp phần thúc đẩy tiêu dùng xanh, sản xuất xanh và phát triển bền vững, Agribank triển khai chương trình cho vay ưu đãi tín dụng xanh đối với khách hàng cá nhân có nhu cầu vay vốn phục vụ đời sống, sản xuất, kinh doanh theo các phương án/dự án xanh. Cụ thể:

Quy mô chương trình: 3.000 tỉ đồng.

Thời gian áp dụng: Từ nay đến hết ngày 14-5-2027.

Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân vay vốn để phục vụ nhu cầu đời sống, sản xuất, kinh doanh theo phương án/dự án xanh, thân thiện với môi trường và đáp ứng các điều kiện của Chương trình.

Mục đích vay vốn: Mua, lắp đặt điện mặt trời áp mái phục vụ nhu cầu đời sống hoặc kinh doanh thương mại sản phẩm điện mặt trời áp mái; mua xe ô tô điện phục vụ nhu cầu kinh doanh; phục vụ dự án/phương án trồng, chăm sóc rừng; hoặc các phương án/dự án xanh khác đáp ứng điều kiện theo quy định của Agribank.

Loại cho vay: Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Phương thức cho vay: Cho vay từng lần, cho vay theo hạn mức.

Mức cho vay: Lên tới 100% nhu cầu vốn.

Lãi suất ưu đãi: Chỉ từ 5,8%/năm.

Ưu đãi phí dịch vụ: Khách hàng tham gia Chương trình được tặng và miễn phí phát hành, phí thường niên năm đầu đối với thẻ tín dụng.

Thủ tục đơn giản – Giải ngân nhanh chóng: Agribank tạo điều kiện thuận lợi để khách hàng tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, đáp ứng kịp thời nhu cầu đầu tư, tiêu dùng, sản xuất, kinh doanh theo hướng xanh, thân thiện với môi trường.

Điều kiện cho vay: Khách hàng vay vốn đáp ứng đầy đủ các điều kiện cho vay theo quy định hiện hành của Agribank và các điều kiện cụ thể của chương trình. Đối với một số phương án/dự án xanh, khách hàng cần có chứng chỉ/chứng nhận còn hiệu lực theo quy định như chứng nhận công trình xanh, VietGAP, GlobalGAP, BAP, ISO 22000, HACCP, chứng nhận nông nghiệp hữu cơ, hệ thống quản lý môi trường, Nhãn sinh thái Việt Nam, OCOP từ 3 sao trở lên hoặc các chứng chỉ/chứng nhận tương đương.

Để biết thêm thông tin chi tiết về Chương trình, Quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài chăm sóc, hỗ trợ khách hàng Agribank: 1900558818/02432053205 hoặc điểm giao dịch Agribank gần nhất trên toàn quốc.

từ khóa : Phát triển bền vững, ô tô điện, khách hàng cá nhân, Agribank, điện mặt trời
Nhà đầu tư miền Bắc tiết lộ lý do “đánh bắt xa bờ” tại dự án đầu tiên của Vinhomes ở Tây Bắc TP HCM

Nhà đầu tư miền Bắc tiết lộ lý do “đánh bắt xa bờ” tại dự án đầu tiên của Vinhomes ở Tây Bắc TP HCM

Dự án mới 16:47

Dưới góc nhìn của nhà đầu tư, không khó để nhận ra, Vinhomes Green City đang sở hữu 3 bảo chứng sinh lời.

ABBank nhận giải "Dịch vụ số xuất sắc" tại Viet Nam I4 Impact Awards 2026

ABBank nhận giải "Dịch vụ số xuất sắc" tại Viet Nam I4 Impact Awards 2026

Ngân hàng 16:05

Đại diện ABBank cho biết, giải thưởng là sự ghi nhận cho những nỗ lực đổi mới công nghệ và định hướng phát triển ngân hàng số lấy khách hàng làm trung tâm

SHB: Đồng hành phát triển cùng đất nước, hòa nhịp cùng thời đại

SHB: Đồng hành phát triển cùng đất nước, hòa nhịp cùng thời đại

Ngân hàng 16:05

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam bước vào một chu kỳ chuyển động mới, vai trò của các định chế tài chính đang thay đổi sâu sắc.

Ngày hội chạy bộ cộng đồng “Tam Thanh cùng AIA chào ngày mới 2026”

Ngày hội chạy bộ cộng đồng “Tam Thanh cùng AIA chào ngày mới 2026”

Hoạt động cộng đồng 16:04

Ngày hội chạy bộ cộng đồng “Tam Thanh cùng AIA chào ngày mới 2026” lần thứ 3 với hơn 2.000 vận động viên tham gia

Văn Lang Legacy Golf Journey 2026: Hành trình kết nối thể thao, văn hóa và tinh thần di sản Việt

Văn Lang Legacy Golf Journey 2026: Hành trình kết nối thể thao, văn hóa và tinh thần di sản Việt

Thị trường 15:00

Ngày 31-5, giải golf thường niên “Văn Lang Legacy Golf Journey 2026” diễn ra tại sân Văn Lang Empire T&T Golf Club (Phú Thọ).

VinWonders phối hợp cùng Quỹ Khuyến Học mang mùa hè ý nghĩa đến thiếu nhi khắp cả nước

VinWonders phối hợp cùng Quỹ Khuyến Học mang mùa hè ý nghĩa đến thiếu nhi khắp cả nước

Giáo dục - Cộng đồng 13:03

VinWonders phối hợp cùng Quỹ Khuyến học, các Sở Giáo dục và nhà trường tại nhiều địa phương triển khai chương trình "Cùng em vui hè, cùng em lớn xanh"

Từ giải thưởng 50 triệu đồng của cô chủ quán trẻ, cả xóm nhỏ miền Tây hào hứng thử vận may mùa hè

Từ giải thưởng 50 triệu đồng của cô chủ quán trẻ, cả xóm nhỏ miền Tây hào hứng thử vận may mùa hè

Sản phẩm 11:42

1 năm trước, chị Lê Thị Ngọc Trang, chủ quán cà phê nhỏ ở An Giang, bất ngờ nhận giải 50 triệu đồng từ chương trình khuyến mãi hè của Nước tăng lực Number 1.



Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn