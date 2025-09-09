Sản xuất - Kinh doanh
09/09/2025 17:42

Thaco Trailers giới thiệu sơ mi rơ moóc thế hệ mới

In bài viết

Ngày 6-9, tại Công ty CP Ô tô VAM (Hà Nội), Thaco Trailers tổ chức chương trình “Giới thiệu và Trải nghiệm sơ mi rơ moóc thế hệ mới".

Với mục tiêu trở thành nhà sản xuất sơ mi rơ moóc hàng đầu Việt Nam, Công ty TNHH Sản xuất Sơ mi rơ moóc và Cấu kiện nặng THACO INDUSTRIES (Thaco Trailers) không ngừng nghiên cứu, phát triển các dòng sản phẩm đa dạng, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp trong nước.

Tại sự kiện, Thaco Trailers giới thiệu line-up sản phẩm thế hệ mới gồm: sơ mi rơ moóc ben, sơ mi rơ moóc xương và sơ mi rơ moóc sàn với cấu hình linh hoạt, công năng đa dạng. Các sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại hàng đầu khu vực Đông Nam Á, theo quy trình khép kín đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 và chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất rơ moóc, sơ mi rơ moóc.

Thaco Trailers giới thiệu sơ mi rơ moóc thế hệ mới- Ảnh 1.

Chương trình Giới thiệu và Trải nghiệm sản phẩm sơ mi rơ moóc Thaco Trailers thế hệ mới

Nổi bật là dòng sơ mi rơ moóc ben thế hệ mới, được nâng cấp toàn diện từ thiết kế, công năng đến chất lượng. Thùng ben chữ U cải tiến với dung tích khoảng 25,2 m3, giúp tối ưu khả năng chuyên chở vật liệu xây dựng khối lượng lớn. Khung xương và thùng xe được chế tạo từ thép cường độ cao, gia tăng khả năng chịu tải, chống mài mòn và đảm bảo độ ổn định khi vận hành trên địa hình phức tạp. Sản phẩm còn được trang bị hệ thống thủy lực mạnh mẽ, hỗ trợ nâng hạ nhanh chóng, rút ngắn thời gian xếp dỡ hàng hóa.

Thaco Trailers giới thiệu sơ mi rơ moóc thế hệ mới- Ảnh 2.

Khách mời tìm hiểu, trao đổi về sản phẩm sơ mi rơ moóc Thaco Trailers

Ngoài ra, Thaco Trailers cung ứng các loại linh kiện theo yêu cầu chuyên biệt của từng doanh nghiệp như: ty ben (hệ thống thủy lực), trục, hệ thống treo, thùng ben, lốp cũng như màu sơn, nhận diện thương hiệu… Dòng sơ mi rơ moóc ben mới gồm hai phiên bản: tự trọng nhẹ (chuyên chở đất, cát, than và vật liệu xây dựng có khối lượng riêng nhỏ) và tự trọng nặng (phù hợp để vận chuyển đá tảng, quặng, khoáng sản và vật liệu xây dựng có khối lượng riêng lớn).

Thaco Trailers giới thiệu sơ mi rơ moóc thế hệ mới- Ảnh 3.

Khách hàng ký kết hợp đồng mua sơ mi rơ moóc Thaco Trailers tại sự kiện

Bên cạnh trải nghiệm trực tiếp, khách hàng được tư vấn về sản phẩm, chính sách ưu đãi và dịch vụ hậu mãi. Dịp này, Thaco Trailers cũng trao chứng nhận đại lý phân phối cho Công ty VAM, mở rộng hệ thống phân phối sản phẩm tại thị trường miền Bắc.

Ông Lê Đức Thắng - Giám đốc Công ty Cổ phần Ô tô VAM cho biết: "Chúng tôi rất vui được hợp tác phân phối cùng Thaco Trailers. Với năng lực sản xuất lớn, công nghệ hiện đại, sản phẩm chất lượng của Thaco Trailers, cùng với dịch vụ bảo hành, sửa chữa chuyên nghiệp của VAM, hợp tác giữa hai đơn vị mang đến cho khách hàng lựa chọn tin cậy, tối ưu hiệu quả và tiết kiệm chi phí vận hành".

Thaco Trailers giới thiệu sơ mi rơ moóc thế hệ mới- Ảnh 4.

Thaco Trailers tổ chức lễ xuất xưởng sơ mi rơ moóc ben thế hệ mới vào đầu tháng 9-2025

Thời gian tới, Thaco Trailers sẽ tiếp tục tổ chức các chương trình giới thiệu và trải nghiệm sản phẩm tại các thị trường trọng điểm trên cả nước. Ông Đào Lê Chung - Tổng Giám đốc Công ty Thaco Trailers nhấn mạnh: "Với đội ngũ chuyên gia, kỹ sư R&D giàu kinh nghiệm, Thaco Trailers tập trung phát triển sản phẩm theo line-up chuyên biệt, với cấu hình đa dạng, chất lượng cao, phân phối trên toàn quốc cùng dịch vụ hậu mãi tối ưu. Đây là cam kết của Thaco Trailers trong việc mang đến giải pháp vận tải toàn diện, đồng hành cùng doanh nghiệp Việt trên mọi hành trình, đặc biệt trong bối cảnh ngành logistics và xây dựng đang chuyển mình mạnh mẽ".

Mai Anh
từ khóa : nhận diện thương hiệu, vật liệu xây dựng, doanh nghiệp Việt
Triển lãm máy công cụ chuyên nghiệp lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội năm 2025

Triển lãm máy công cụ chuyên nghiệp lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội năm 2025

Sản xuất - Kinh doanh 17:42

Triển lãm Máy Công cụ Quốc tế CMES Việt Nam 2025 sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam tại Hà Nội từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 11 năm 2025.

Phiên livestream “Tiết kiệm Vikki Trúng VÀNG Ký MÙA 2” bùng nổ dịp 2-9 với 29 phần quà giá trị

Phiên livestream “Tiết kiệm Vikki Trúng VÀNG Ký MÙA 2” bùng nổ dịp 2-9 với 29 phần quà giá trị

Thị trường 16:30

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, Ngân hàng Số Vikki đã tổ chức phiên livestream đặc biệt “Tiết kiệm Vikki Trúng VÀNG Ký MÙA 2”.

EVNGENCO3 ký kết hợp đồng gói thầu EPC-01

EVNGENCO3 ký kết hợp đồng gói thầu EPC-01

Doanh nghiệp 13:37

EVNGENCO3 tham gia ký kết hợp đồng gói thầu EPC - Dự án chuyển đổi nhiên liệu Nhà máy điện Ô Môn 1

Vietjet “Xuất sắc về dịch vụ Hàng không và Trải nghiệm khách hàng”

Vietjet “Xuất sắc về dịch vụ Hàng không và Trải nghiệm khách hàng”

Doanh nghiệp 13:36

Chinh phục thị trường Ấn Độ, Vietjet nhận giải thưởng “Xuất sắc về dịch vụ Hàng không và Trải nghiệm khách hàng”

PV Drilling nhận bàn giao quyền sở hữu giàn khoan tự nâng PV DRILLING IX

PV Drilling nhận bàn giao quyền sở hữu giàn khoan tự nâng PV DRILLING IX

Thị trường 11:51

Ngày 4-9, PV Drilling đã nhận bàn giao quyền sở hữu giàn khoan PV DRILLING IX từ Noble Highlander UK LTD, đồng thời chính thức tiếp nhận giàn khoan tại Đan Mạch

Trạm khách A80 – Bến đỗ thân thương trong ngày hội lớn của dân tộc

Trạm khách A80 – Bến đỗ thân thương trong ngày hội lớn của dân tộc

Thị trường 20:00

Trong không khí thiêng liêng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, Trạm khách A80 trở thành điểm dừng chân ấm áp, gắn kết cộng đồng và tri ân cựu chiến binh.

Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025 - 2026

Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025 - 2026

Thị trường 14:00

Sáng 5-9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025 - 2026 được tổ chức trọng thể.


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn