Thaco Trailers giới thiệu sơ mi rơ moóc thế hệ mới

Với mục tiêu trở thành nhà sản xuất sơ mi rơ moóc hàng đầu Việt Nam, Công ty TNHH Sản xuất Sơ mi rơ moóc và Cấu kiện nặng THACO INDUSTRIES (Thaco Trailers) không ngừng nghiên cứu, phát triển các dòng sản phẩm đa dạng, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp trong nước.

Tại sự kiện, Thaco Trailers giới thiệu line-up sản phẩm thế hệ mới gồm: sơ mi rơ moóc ben, sơ mi rơ moóc xương và sơ mi rơ moóc sàn với cấu hình linh hoạt, công năng đa dạng. Các sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại hàng đầu khu vực Đông Nam Á, theo quy trình khép kín đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 và chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất rơ moóc, sơ mi rơ moóc.

Chương trình Giới thiệu và Trải nghiệm sản phẩm sơ mi rơ moóc Thaco Trailers thế hệ mới

Nổi bật là dòng sơ mi rơ moóc ben thế hệ mới, được nâng cấp toàn diện từ thiết kế, công năng đến chất lượng. Thùng ben chữ U cải tiến với dung tích khoảng 25,2 m3, giúp tối ưu khả năng chuyên chở vật liệu xây dựng khối lượng lớn. Khung xương và thùng xe được chế tạo từ thép cường độ cao, gia tăng khả năng chịu tải, chống mài mòn và đảm bảo độ ổn định khi vận hành trên địa hình phức tạp. Sản phẩm còn được trang bị hệ thống thủy lực mạnh mẽ, hỗ trợ nâng hạ nhanh chóng, rút ngắn thời gian xếp dỡ hàng hóa.

Khách mời tìm hiểu, trao đổi về sản phẩm sơ mi rơ moóc Thaco Trailers

Ngoài ra, Thaco Trailers cung ứng các loại linh kiện theo yêu cầu chuyên biệt của từng doanh nghiệp như: ty ben (hệ thống thủy lực), trục, hệ thống treo, thùng ben, lốp cũng như màu sơn, nhận diện thương hiệu… Dòng sơ mi rơ moóc ben mới gồm hai phiên bản: tự trọng nhẹ (chuyên chở đất, cát, than và vật liệu xây dựng có khối lượng riêng nhỏ) và tự trọng nặng (phù hợp để vận chuyển đá tảng, quặng, khoáng sản và vật liệu xây dựng có khối lượng riêng lớn).

Khách hàng ký kết hợp đồng mua sơ mi rơ moóc Thaco Trailers tại sự kiện

Bên cạnh trải nghiệm trực tiếp, khách hàng được tư vấn về sản phẩm, chính sách ưu đãi và dịch vụ hậu mãi. Dịp này, Thaco Trailers cũng trao chứng nhận đại lý phân phối cho Công ty VAM, mở rộng hệ thống phân phối sản phẩm tại thị trường miền Bắc.

Ông Lê Đức Thắng - Giám đốc Công ty Cổ phần Ô tô VAM cho biết: "Chúng tôi rất vui được hợp tác phân phối cùng Thaco Trailers. Với năng lực sản xuất lớn, công nghệ hiện đại, sản phẩm chất lượng của Thaco Trailers, cùng với dịch vụ bảo hành, sửa chữa chuyên nghiệp của VAM, hợp tác giữa hai đơn vị mang đến cho khách hàng lựa chọn tin cậy, tối ưu hiệu quả và tiết kiệm chi phí vận hành".

Thaco Trailers tổ chức lễ xuất xưởng sơ mi rơ moóc ben thế hệ mới vào đầu tháng 9-2025

Thời gian tới, Thaco Trailers sẽ tiếp tục tổ chức các chương trình giới thiệu và trải nghiệm sản phẩm tại các thị trường trọng điểm trên cả nước. Ông Đào Lê Chung - Tổng Giám đốc Công ty Thaco Trailers nhấn mạnh: "Với đội ngũ chuyên gia, kỹ sư R&D giàu kinh nghiệm, Thaco Trailers tập trung phát triển sản phẩm theo line-up chuyên biệt, với cấu hình đa dạng, chất lượng cao, phân phối trên toàn quốc cùng dịch vụ hậu mãi tối ưu. Đây là cam kết của Thaco Trailers trong việc mang đến giải pháp vận tải toàn diện, đồng hành cùng doanh nghiệp Việt trên mọi hành trình, đặc biệt trong bối cảnh ngành logistics và xây dựng đang chuyển mình mạnh mẽ".