Novaworld Phan Thiet – điểm đến nghỉ dưỡng vui chơi, thể thao, ẩm thực chinh phục mọi du khách

Đặc biệt, từ ngày 19-8 đến 23-8-2025 vừa qua, chuỗi hoạt động thể thao Sports Festival 2025 – sự kiện thể thao cộng đồng quy mô quốc gia do Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam phối hợp cùng NovaGroup tổ chức đã thu hút hàng ngàn vận động viên, khách du lịch, những người đam mê thể thao.

Đêm khai mạc Sports Festival 2025 được tổ chức tại quảng trường NovaWorld Phan Thiet với nhiểu tiết mục biễu diễn đặc sắc

NovaWorld Phan Thiet còn chứng minh nơi đây là điểm đến lý tưởng cho các hoạt động thể dục thể thao đa dạng: cụm sân golf 36 hố tiêu chuẩn quốc tế NovaWorld Phan Thiet Golf Club, sân thi đấu tennis, võ thuật, các môn thi đấu phối hợp bơi, chạy,…. Sports Festival 2025 quy tụ 6 bộ môn thi đấu chính gồm: giải golf Công an nhân dân mở rộng lần 1, giải chạy "Hành trình 80 năm – Vì an ninh Tổ quốc", bắn súng đĩa bay Compak Sporting, tennis, pickleball và các bộ môn võ thuật như kickboxing và Kun Khmer. Đây là dịp du khách đến với NovaWorld Phan Thiet vừa có thể tận hưởng không gian nghỉ dưỡng lý tưởng vừa xem các màn thi đấu thể thao chuyên nghiệp.