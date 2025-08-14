Sports Festival 2025 - Sân chơi thể thao - Văn hoá lan tỏa bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ

Thiết thực chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 02-09, 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam (19.08.1945 - 19.08.2025), Sports Festival 2025 sẽ được tổ chức với chủ đề "Hành trình 80 năm – Vì An ninh Tổ quốc".

Chuỗi sự kiện dự kiến quy tụ hơn 7.000 vận động viên đến từ lực lượng vũ trang, các câu lạc bộ thể thao, doanh nhân và cộng đồng người dân yêu thể thao trên khắp cả nước và thu hút trên 500.000 lượt khán giả, du khách tham quan, theo dõi sự kiện.

Sports Festival cổ vũ phong trào rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe cộng đồng, tăng cường kết nối xã hội qua thể thao, đồng thời tôn vinh hình ảnh người chiến sĩ Công an Nhân dân bản lĩnh, kỷ luật, đoàn kết và mưu trí, dũng cảm trong kỷ nguyên mới.

Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào tối 23.08.2025 tại quảng trường trung tâm NovaWorld Phan Thiet, được dàn dựng công phu với sự kết hợp của các màn trình diễn âm nhạc, ánh sáng, múa trống, múa cờ, nhạc kịch thể thao, dance sport trình chiếu video… cùng những tiết mục của các ca sĩ hàng đầu: Đông Nhi, Đức Phúc, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng và bắn pháo hoa nghệ thuật. Chương trình sẽ khắc họa hành trình phát triển của lực lượng Công an Nhân dân, cùng những giá trị thể thao như bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và sức mạnh đoàn kết.

Đến NovaWorld Phan Thiet trải nghiệm mùa hè sôi động với Sports Festival 2025

Sports Festival 2025 bao gồm 6 bộ môn thể thao chủ lực, diễn ra liên tục tại các sân đấu hiện đại của NovaWorld Phan Thiet với 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1 (19.08 - 02.09.2025) gồm 4 môn:

Giải chạy "Hành trình 80 năm vì an ninh Tổ quốc" (24.08): Sự kiện chạy bộ trên cung đường ven biển tuyệt đẹp của NovaWorld Phan Thiet, mang tinh thần chinh phục, bền bỉ và đoàn kết, với hơn 3.000 vận động viên tham gia, dự kiến tranh tài ở 3 cự ly: 5km - 10km và 21km.

Giải Golf Công an Nhân dân mở rộng lần thứ 1 (23.08): Diễn ra tại sân Ocean - Garden Course, NovaWorld Phan Thiet Golf Club, hoạt động quy tụ 200 golfer là cán bộ chiến sĩ CAND, đơn vị đồng hành, tổ chức xã hội, người nổi tiếng. Giải đấu đề cao kỹ thuật, chiến lược và tinh thần phối hợp với thể thức thi đấu đồng đội và cá nhân.

Giải Bắn súng đĩa bay Compak Sporting (Từ 21 - 23.08): Giải đấu đề cao sự tập trung và độ chính xác, quy tụ 80 xạ thủ chuyên nghiệp, bán chuyên và cả người mới bắt đầu đến từ các Câu lạc bộ Thể thao và các lực lượng vũ trang trên toàn quốc. Giải đấu chia thành 2 bảng: Bảng Nam (A, B và Newbie) và Bảng Nữ với quy định số lượng từ 25 đến 200 đĩa.

Giải Kickboxing - Kun Khmer chuyên nghiệp (22.08): Giải đấu thể thao đối kháng đẳng cấp quốc tế, thu hút sự tham gia của nhiều vận động viên có thành tích cao trong và ngoài nước. Giải đấu thể hiện sức mạnh, chiến thuật và ý chí của 20 võ sĩ (10 VĐV Việt Nam và 10 VĐV quốc tế) ở 10 hạng cân thi đấu hạng chuyên nghiệp với thể thức đấu loại trực tiếp.

Giải chạy “Hành trình 80 năm vì An ninh Tổ quốc” dự kiến thu hút hơn 3.000 vận động viên tham gia sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 24.8.

Giai đoạn 2 (tháng 10 - 11.2025) gồm 2 môn:

Các giải Quần vợt tại cụm sân NovaWorld Phan Thiet gồm: Giải đấu đầu tiên sẽ là Giải Quần vợt Vô địch Quốc gia 2025, giải đấu quần vợt quan trọng nhất của Việt Nam, thu hút các vận động viên từ khắp mọi miền đất nước và cũng là cơ hội để ban huấn luyện đánh giá khả năng của các tay vợt Việt Nam trong việc sẵn sàng đại diện quốc gia tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan.

Ngay sau đó, NovaWorld Phan Thiết sẽ tiếp tục đăng cai 6 giải đấu quốc tế thuộc hệ thống Liên đoàn Quần vợt Quốc tế (ITF), bao gồm: 2 giải U18, 2 giải chuyên nghiệp nữ và 2 giải chuyên nghiệp nam, quy tụ các tay vợt đến từ Pháp, Thụy Điển, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và nhiều quốc gia khác. Giải đấu giao lưu giữa các tay vợt đến từ lực lượng Công an Nhân dân và các câu lạc bộ thể thao. Với quy mô gần 300 vận động viên tham dự ở các nội dung: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ. Giải đấu sẽ là sự thể hiện của tinh thần bền bỉ, khéo léo và quyết tâm chiến thắng.

Giải Pickleball CAND Mở rộng Khu vực Phía Nam: Với quy mô hơn 500 vận động viên là các cán bộ, chiến sĩ Công an đơn vị, địa phương có trụ sở từ Đà Nẵng trở vào; các nhà đồng hành, tổ chức xã hội, người dân và người nổi tiếng, giải đấu hứa hẹn thu hút sự quan tâm của cộng đồng với tinh thần năng động, đổi mới và đầy kết nối.

Bên cạnh các giải đấu, chương trình còn có lễ hội ẩm thực (22 – 26.8) và chuỗi sự kiện âm nhạc, thời trang (30.8 – 2.9) với sự góp mặt của Bằng Kiều, Đông Nhi, Phạm Quỳnh Anh…

NovaWorld Phan Thiet - Địa điểm chính thức diễn ra chuỗi sự kiện Sports Festival 2025.

Tất cả các hoạt động, chương trình của Sports Festival 2025 sẽ được diễn ra tại NovaWorld Phan Thiet. Việc được lựa chọn làm địa điểm đăng cai toàn bộ Sports Festival 2025 là minh chứng cho khả năng tổ chức sự kiện tầm cỡ của đại đô thị du lịch - nghỉ dưỡng hàng đầu phía Nam. Với hạ tầng đồng bộ, từ sân golf 36 hố tiêu chuẩn quốc tế, hệ thống sân bắn, đường chạy ven biển, cùng hệ sinh thái lưu trú, nghỉ dưỡng - ẩm thực - vui chơi giải trí chất lượng, NovaWorld Phan Thiet không chỉ đáp ứng tiêu chuẩn chuyên môn mà còn mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho vận động viên và khán giả.

NovaWorld Phan Thiet với hệ sinh thái tiện ích toàn diện lưu trú – vui chơi – ẩm thực đã sẵn sàng cho sự kiện Sports Festival 2025.

Với kinh nghiệm và sự đầu tư nghiêm túc từ Ban tổ chức và sự đồng hành của các cơ quan, doanh nghiệp và cộng đồng, Sports Festival 2025 hứa hẹn sẽ trở thành dấu ấn thể thao - văn hóa - cộng đồng nổi bật trong năm, nơi thể thao không chỉ là sân chơi, mà còn là hành trình gắn kết lực lượng Công an Nhân dân với người dân, để Công an nhân dân gần dân hơn, hiểu dân hơn và gắn kết hơn với nhân dân.