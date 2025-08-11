Thị trường
11/08/2025 17:33

Giải Bắn súng đĩa bay Compak Sporting 2025 sẽ chính thức khởi tranh tại NovaWorld Phan Thiet

Từ 20-23.8.2025, NovaWorld Phan Thiet tổ chức Giải bắn súng đĩa bay Compak Sporting 2025 kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân.

Sports Festival 2025 là chuỗi hoạt động do Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân phối hợp cùng NovaGroup tổ chức tại NovaWorld Phan Thiet gồm các môn thể thao: Golf, Bắn súng, Chạy việt dã, Boxing, Tennis, Pickleball….kéo dài từ ngày 19.8 đến 2.9.2025.

Trong đó môn Bắn súng đĩa bay (Compak Sporting) 2025 được tổ chức từ ngày 20 đến 23.8.2025 với sự bảo trợ chuyên môn của Liên đoàn Bắn súng Việt Nam. Giải Bắn súng đĩa bay tại Sports Festival 2025 mở ra cơ hội tranh tài thiện xạ cho hơn 80 vận động viên chuyên nghiệp và bán chuyên đến từ các Câu lạc bộ bắn súng Công an Nhân dân, các tỉnh thành trên cả nước.

Giải Bắn súng đĩa bay Compak Sporting 2025 sẽ chính thức khởi tranh tại NovaWorld Phan Thiet- Ảnh 1.

Giải Bắn súng đĩa bay sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 20-23.08 tại khu Kingdom, Zone 9 – NovaWorld Phan Thiet

Bắn súng là môn thể thao đỉnh cao, gắn với truyền thống hào hùng dựng nước và giữ nước của dân tộc. Đội tuyển bắn súng luôn đóng góp nhiều thành tích cho thể thao Việt Nam, nhiều xạ thủ xuất sắc đã đạt huy chương vàng danh giá tại các đấu trường quốc tế SEA Games, ASIAD.....

Trong những năm gần đây, phong trào tập luyện bắn súng phát triển nhanh và rộng khắp ở nhiều tỉnh thành từ Bắc vào Nam. Trong đó, môn súng bắn đĩa bay cũng là một trong các nội dung có sức hút mạnh mẽ với hình thức thi đấu đầy kịch tính, yêu cầu vận động viên phải thể hiện độ chính xác cao, khả năng phản xạ nhanh và bản lĩnh vững vàng trong từng loạt bắn.

Nội dung bắn súng đĩa bay mô phỏng các hoạt động chim bay, thỏ chạy tạo nên sự cuốn hút cho người chơi, giúp các xạ thủ linh hoạt trong phản xạ và nhanh trí xử lý tình huống khi các đĩa bay được phóng rất nhanh ra nhiều hướng, đặt ra thử thách lớn cho mọi xạ thủ dù là chuyên nghiệp hay người mới tập luyện.

Giải Bắn súng đĩa bay Compak Sporting 2025 sẽ chính thức khởi tranh tại NovaWorld Phan Thiet- Ảnh 2.

Giải đấu chia thành các bảng A, B và Newbie cho Nam và bảng Nữ

Theo tiết lộ từ Ban tổ chức, Giải thi đấu có sự tham gia của các vận động chuyên nghiệp trong đội tuyển Quốc gia và điểm số sẽ được dùng tính thành tích, để lựa chọn vận động viên vào đội hình chính thức tham gia thi đấu tại Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 33 tổ chức tại Thái Lan vào tháng 12-2025.

Giải Bắn súng đĩa bay Compak Sporting 2025 sẽ chính thức khởi tranh tại NovaWorld Phan Thiet- Ảnh 3.

Giải Bắn súng đĩa bay Compak Sporting 2025 mở ra cơ hội tranh tài cho hơn 80 vận động viên chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp

Cũng theo đại diện Ban Tổ chức, việc đưa bộ môn bắn súng đĩa bay vào khuôn khổ Sports Festival 2025 không chỉ góp phần đa dạng hóa sân chơi thể thao chất lượng mà còn là cơ hội để mở rộng giao lưu, kết nối giữa lực lượng vũ trang với cộng đồng yêu thể thao, từ đó lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an bản lĩnh, kỷ luật và chính xác.

Giải Bắn súng đĩa bay Compak Sporting 2025 sẽ chính thức khởi tranh tại NovaWorld Phan Thiet- Ảnh 4.

NovaWorld Phan Thiet sẽ là địa điểm diễn ra giải đấu Giải Bắn súng đĩa bay Compak Sporting 2025

Việc đăng cai tổ chức giải đấu thể thao chuyên nghiệp và quy mô lớn cho thấy NovaWorld Phan Thiet không chỉ là điểm đến du lịch nổi bật mà còn ngày càng khẳng định vai trò là trung tâm tổ chức các sự kiện thể thao – văn hóa tầm cỡ, đóng góp vào chiến lược phát triển bền vững, gắn kết cộng đồng và nâng cao chất lượng sống thông qua thể thao mà NovaGroup đang theo đuổi.

Thông tin lịch thi đấu Bắn súng đĩa bay Compak Sporting 2025 tại NovaWorld Phan Thiet

  • Thời gian tập trung và tập luyện trên sân bắn: Ngày 20 - 21.08.2025
  • Thời gian thi đấu chính thức: Chiều 21.08.2025 - 23.08.2023
  • Địa điểm: Khu Kingdom – Zone 9, NovaWorld Phan Thiet, Đường Hòn Giồ - Thuận Quý, Lâm Đồng.
  • Số lượng vận động viên tham gia: 80 vận động viên, trong đó đặc biệt có các vận động viên của Đội tuyển Quốc gia từng đạt nhiều thành tích nổi bật như các xạ thủ Nguyễn Hoàng Nam, Nguyễn Ngọc Hải, Lê Nghĩa, Hoàng Thị Tuất, Nguyễn Hoàng Điệp...
  • Vé vào cửa miễn phí
Giải Bắn súng đĩa bay Compak Sporting 2025 sẽ chính thức khởi tranh tại NovaWorld Phan Thiet- Ảnh 5.Giải chạy “Hành trình 80 năm vì An ninh Tổ quốc” - Nơi tinh thần chiến sĩ CAND lan tỏa đến cộng đồng

Giải chạy “Hành trình 80 năm vì An ninh Tổ quốc” diễn ra 24-8 tại NovaWorld Phan Thiet điểm nhấn trong Sport Festival 2025 do CAND Việt Nam và NovaGroup tổ chức

