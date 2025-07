Giải chạy “Hành trình 80 năm vì An ninh Tổ quốc” - Nơi tinh thần chiến sĩ CAND lan tỏa đến cộng đồng

In bài viết

Với thông điệp đề cao tinh thần rèn luyện thể chất, ý chí bền bỉ và lòng yêu nước, giải chạy "Hành trình 80 năm vì An ninh Tổ quốc" hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo vận động viên là chiến sĩ Công an Nhân dân và người dân từ khắp cả nước với quy mô 5.000 người tham gia.

Sự kiện được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 Quốc khánh 02-09 và Ngày Truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam (19.08.1945 – 19.08.2025).

Giải chạy "Hành trình 80 năm vì An ninh Tổ quốc" sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 24-08

Đặc biệt, giải chạy "Hành trình 80 năm vì An ninh Tổ quốc" được tổ chức quy mô với nhiều hoạt động mang tính biểu tượng như lễ thượng cờ thiêng liêng với lá cờ Tổ quốc rộng 80m² thể hiện niềm tự hào dân tộc và khát vọng bảo vệ độc lập, tự do. Đây cũng là hoạt động mang ý nghĩa, nối dài hành trình 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam.

Không chỉ là hoạt động thể dục thể thao, giải chạy còn là một phần của chương trình gây quỹ từ thiện hỗ trợ chiến sĩ CAND và gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đây cũng là giá trị nhân văn xuyên suốt các nội dung thi đấu trong Sport Festival 2025.

Sự kiện dự kiến thu hút 5.000 vận động viên tham gia

Cung đường chạy của "Hành trình 80 năm vì An ninh Tổ quốc" được bố trí tại khu vực ven biển của NovaWorld Phan Thiet, vừa đảm bảo chất lượng đường chạy tiêu chuẩn vừa mang đến trải nghiệm cảnh quan độc đáo.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng dành nhiều quyền lợi đặc biệt cho người tham dự như: Ưu đãi 30% vé vui chơi công viên NovaDreams cho vận động viên và 4 người thân tại NovaWorld Phan Thiet; Bộ race kit cao cấp "Tự Hào Việt Nam" độc bản với Huy hiệu Bộ Công An gồm áo thi đấu, BIB gắn chip điện tử và huy chương kỷ niệm. Đây không chỉ là một giải đấu mà còn là dịp kết hợp thi đấu thể thao với du lịch nghỉ dưỡng.

Bộ race kit "Tự Hào Việt Nam" - Biểu tượng của lòng tự hào, của tinh thần dân tộc, và của sự kết nối giữa người chiến sĩ CAND và toàn thể vận động viên

Được biết, giải chạy là một trong nhiều hoạt động thuộc Sport Festival 2025 - Hội thao quy mô quốc gia diễn ra từ ngày 16-08 đến 02-09-2025 tại NovaWorld Phan Thiet.

Chuỗi sự kiện này còn có các bộ môn thi đấu như Golf, Bắn súng đĩa bay, Tennis, Pickleball, Kick boxing & Muay Thái, cùng các chương trình văn hóa - giải trí như nhạc hội, bắn pháo hoa... với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi.

Con đường ven biển NovaWorld Phan Thiet sẽ mang đến trải nghiệm độc đáo cho các vận động viên với cảnh sắc bình minh tuyệt đẹp

Với sự đầu tư kỹ lưỡng về tổ chức, truyền thông và thông điệp truyền cảm hứng, giải chạy "Hành trình 80 năm vì An ninh Tổ quốc" không chỉ là hoạt động thể thao mà còn là lời tri ân chân thành, một nhịp cầu ý nghĩa gắn kết lực lượng Công an Nhân dân với đồng bào cả nước, nơi từng bước chạy đều gửi gắm thông điệp vì an ninh, bình yên của Tổ Quốc.