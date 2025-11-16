NovaGroup tổ chức Hội thảo Nhân tài lần 2 với hơn 1.000 cơ hội nghề nghiệp

Ngày 15-11-2025 tại Galleria Center - 2Bis Nguyễn Thị Minh Khai, TP HCM, NovaGroup tiếp tục tổ chức Hội thảo Nhân tài lần 2 – năm 2025 với quy mô ấn tượng, thu hút gần 1.000 ứng viên tham dự. Cùng ngày, tại Aqua City (Biên Hòa, Đồng Nai), Novaland tổ chức sự kiện "Hành trình kiến tạo - Dấu ấn hoàn thiện Aqua City" và Nova Service tuyển dụng trực tiếp hàng trăm vị trí trong lĩnh vực dịch vụ.

Các sự kiện không chỉ là nơi kết nối các ứng viên với cơ hội việc làm trong hệ sinh thái đa ngành của Tập đoàn mà còn minh chứng cho sức hấp dẫn của thương hiệu NovaGroup trong giai đoạn Tập đoàn đang chuẩn bị nguồn lực cho chu kỳ phát triển mới.

Mục tiêu phát triển bền vững gắn liền với chiến lược phát triển nhân sự

Quy mô ấn tượng của Hội thảo Nhân tài NovaGroup 2025 lần 2.

Điểm nhấn của sự kiện là phần chia sẻ từ các diễn giả khách mời và lãnh đạo của NovaGroup tại tọa đàm "Đất dụng võ cho nhân tài", qua đó mang đến cho ứng viên góc nhìn sâu sắc về thị trường lao động, môi trường làm việc tại các tập đoàn lớn và cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp của các nhân sự có chuyên môn cao.

Chị Đỗ Thùy Dương, CEO The Map đã truyền tải những thông tin quý giá về xu hướng cũng như yêu cầu từ thị trường lao động và nhấn mạnh cơ hội phát triển sự nghiệp cho các ứng viên tại các tập đoàn đa ngành như NovaGroup. Những chia sẻ, nhận định về năng lực nhân sự trong kỷ nguyên phát triển bền vững và hội nhập quốc tế được chị Thùy Dương truyền tải gần gũi, mang lại nhiều thông tin hữu ích và truyền cảm hứng cho ứng viên.

Các khách mời chia sẻ kinh nghiệm và đưa ra lời khuyên cho ứng viên tại tọa đàm "Cơ hội trong thách thức".

Chị Nguyễn Thị Hồng - Chủ tịch Hội đồng sáng lập HD Consulting chia sẻ về xu hướng phát triển nhân tài trong kỷ nguyên mới đồng thời phác họa chân dung "người tài thực sự" trong kỷ nguyên tốc độ mà các doanh nghiệp lớn trên thị trường đang tìm kiếm. Đây cũng là chân dung của 1 Novator điển hình: kỷ luật, tin cậy, trung thành với tổ chức, yêu nghề, tốc độ, quản trị hệ thống và kỹ năng quản lý - những "chiến binh" có tinh thần hệ thống, sẵn sàng đối mặt với thách thức và cùng nhau kiến tạo giá trị mới.

Bên cạnh đó, các lãnh đạo NovaGroup là những Novator xuất sắc và có thời gian gắn bó tại tập đoàn cũng dành nhiều chia sẻ về môi trường làm việc, lộ trình thăng tiến cũng như cơ hội phát huy năng lực của mỗi Novator.

Cán bộ lãnh đạo tại NovaGroup giới thiệu văn hóa và môi trường làm việc cho các ứng viên tại sự kiện.

Đại diện NovaGroup cho biết: "Tập đoàn đặt trọng tâm vào việc thu hút nhân tài, phát triển và giữ chân đội ngũ. Tôi tin rằng làm việc tại Nova không chỉ là một lựa chọn nghề nghiệp mà còn là một hành trình học hỏi và phát triển của bản thân. Ở đây, bạn sẽ được thử thách, được trao quyền, đồng hành với những đồng nghiệp bản lĩnh và những dự án quy mô. Quan trọng hơn, bạn sẽ góp phần viết tiếp câu chuyện thành công của Nova, câu chuyện mang dấu ấn Việt Nam trên bản đồ toàn cầu."

Hội thảo Nhân tài lần 2 tiếp tục mang đến nhiều thông tin giá trị, giúp ứng viên có cái nhìn toàn diện về NovaGroup, từ đó chuẩn bị tâm thế tốt nhất để chinh phục thành công nhà tuyển dụng.

Tại đây, các ứng viên được phỏng vấn trực tiếp – nhận kết quả nhanh, được tìm hiểu văn hóa & đặc tính Novator cũng như hệ sinh thái dịch vụ & tiện ích đa dạng của NovaGroup. Sự kiện đã mở ra hơn 1.000 cơ hội nghề nghiệp tại NovaGroup, Novaland Group (Bất động sản), Nova Service Group (Dịch vụ - Du lịch - Giải trí).

NovaGroup khẳng định vị thế hàng đầu với chính sách nhân sự tối ưu

Trong giai đoạn tái cấu trúc và nỗ lực phục hồi, NovaGroup xác định nhân sự là "trái tim" của tổ chức. Tập đoàn không chỉ mở rộng quy mô tuyển dụng với hơn 1.000 vị trí mà còn tập trung vào việc xây dựng hệ thống, các chương trình đào tạo, phát triển kỹ năng lãnh đạo và chuyên môn, khuyến khích sự đổi mới và tinh thần trách nhiệm cao.

Tập đoàn luôn trân trọng sự đồng hành của đội ngũ nhân viên, thông qua các chính sách phúc lợi đa dạng: Mức thu nhập hấp dẫn và cạnh tranh nổi bật trên thị trường; chương trình bảo hiểm sức khỏe NovaCare cho nhân viên và người thân, ưu đãi độc quyền từ hệ sinh thái sản phẩm – dịch vụ đa dạng của tập đoàn (nhà hàng, khách sạn, dịch vụ vui chơi giải trí, gym...) cho Novator.

Chị Hồng Hoa - ứng viên vị trí Quản lý Quan hệ khách hàng bày tỏ: "Việc NovaGroup tổ chức chương trình tọa đàm và phỏng vấn trực tiếp cho thấy sự nghiêm túc và chuyên nghiệp trong việc tuyển dụng nhân sự. Tôi đặc biệt ấn tượng với phần chia sẻ về "Đặc tính Novator", giúp tôi hiểu rõ hơn về văn hóa và yêu cầu của tập đoàn, từ đó tôi tự tin hơn để nộp hồ sơ vào vị trí Quản lý Quan hệ khách hàng tại tập đoàn."

NovaGroup tin rằng, việc đảm bảo thu nhập ổn định cùng với chính sách phúc lợi toàn diện chính là nền tảng vững chắc để người lao động yên tâm cống hiến, cùng tập đoàn vượt qua mọi thách thức và đóng góp vào các mục tiêu phát triển bền vững.

Các ứng viên hào hứng tìm hiểu hệ sinh thái của NovaGroup và tham gia ứng tuyển.

Hướng tới mục tiêu trở thành tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam với quy mô 40.000 nhân sự vào năm 2030, gắn kết sự phát triển của NovaGroup cùng với sự thịnh vượng của đất nước, "Hội thảo Nhân tài NovaGroup" không chỉ là cầu nối tìm kiếm việc làm mà còn là cơ hội để các nhân sự tài năng khám phá con đường phát triển sự nghiệp bền vững tại một tập đoàn đa ngành hàng đầu, là "Đất dụng võ" cho những nhân tài muốn tìm kiếm một sự nghiệp bền vững.