Sôi động mùa tuyển dụng cuối năm tại Hội thảo Nhân tài NovaGroup 2025

Ngày 11-10-2025, hàng trăm ứng viên tiềm năng đã tham gia Hội thảo Nhân tài "Đất dụng võ cho Nhân tài" do NovaGroup tổ chức. Hơn 500 cơ hội việc làm tại ba tổng công ty chủ lực của Tập đoàn Nova góp phần tạo sự sôi động cho thị trường tuyển dụng phía Nam, đón đầu mùa cao điểm cuối năm khi kinh tế dần khởi sắc.

Toàn cảnh sự kiện tuyển dụng lớn nhất năm 2025 của NovaGroup

Hội thảo được tổ chức với nhiều hoạt động đa dạng, nổi bật là phiên tọa đàm từ các lãnh đạo nhân sự của Tập đoàn, tiết lộ "bí quyết ghi điểm" ngay lần đầu gặp mặt nhà tuyển dụng và lộ trình phát triển sự nghiệp tại NovaGroup. Cùng với đó là phần chia sẻ chuyên sâu về văn hóa làm việc và bảy đặc tính Novator – nền tảng kiến tạo nên bản lĩnh và tinh thần NovaGroup. Tại sự kiện, ứng viên được tham gia phỏng vấn và nhận kết quả nhanh với danh sách vị trí tuyển dụng xuyên suốt hệ sinh thái của Tập đoàn.

Trong 33 năm hình thành và phát triển, NovaGroup luôn kiên định với triết lý con người là tài sản quý giá nhất và là năng lực cạnh tranh cốt lõi của tổ chức. NovaGroup không chỉ xây dựng một tập đoàn mạnh về quy mô, mà quan trọng hơn – một hệ sinh thái bền vững về con người, nơi mỗi Novator đều được phát triển toàn diện cả về năng lực, tư duy và giá trị.

Tại mỗi mảng ngành nghề chủ lực: Bất động sản (Novaland Group), Dịch vụ – Du lịch – Giải trí (Nova Service Group) và Nông nghiệp – Tiêu dùng (Nova Consumer Group), mục tiêu phục hồi, tái cấu trúc và tăng trưởng trong giai đoạn mới luôn gắn bó mật thiết với chiến lược nhân sự này.

Các phần chia sẻ chuyên sâu trong chương trình đem đến cái nhìn toàn diện về môi trường làm việc tại NovaGroup

Với Novaland Group – thành viên then chốt của Tập đoàn Nova, sau những thử thách lớn, Novaland đã và đang vươn mình mạnh mẽ trở lại, từ việc liên tục tháo gỡ các vướng mắc pháp lý cho đến tái khởi động toàn bộ dự án trọng điểm, để nhanh chóng hoàn thiện cam kết cùng khách hàng, đối tác và nhà đầu tư.

Sở hữu quỹ đất hơn 10.000 ha và các dự án tại nhiều địa phương đang được đồng loạt triển khai, hệ sinh thái Novaland đang vận hành nhịp nhàng và không ngừng vững mạnh, mở ra hàng ngàn cơ hội mới trong nhiều mảng: Điều hành dự án, Kinh doanh, Nhân sự, Marketing, Tài chính – Kế toán, Cung ứng – Đấu thầu…

Ông Dương Văn Bắc, Tổng Giám đốc Novaland Group cho biết: "Trong giai đoạn tăng trưởng mới của Novaland, chung nhịp với kỷ nguyên mới của Đất nước, chúng tôi cần những lãnh đạo có tham vọng lớn, những nhà quản lý có nhiệt huyết cao, tinh thần chiến đấu quyết liệt. Novaland có môi trường và nhiều cơ chế để đào tạo và bổ nhiệm nhân sự tài năng trong thời gian rất ngắn, tạo cơ hội cho những nhân tài có năng lực vượt trội được đồng hành và phát triển bền vững cùng Tập đoàn."

Bước vào chặng cuối của quá trình tái cấu trúc, NovaGroup chiêu mộ đông đảo nhân tài, cùng Nova kiến tạo tương lai.

Thành viên chủ lực thứ hai trong hệ sinh thái đa ngành của Tập đoàn Nova là Nova Service Group – công ty hàng đầu trong công nghiệp dịch vụ, du lịch, giải trí tại Việt Nam. Nova Service Group hiện đang sở hữu 15 đơn vị kinh doanh hoạt động đa lĩnh vực, hình thành nên một hệ sinh thái du lịch, dịch vụ toàn diện, phục vụ hơn 20.000 lượt khách mỗi ngày. Mục tiêu đến năm 2030, Nova Service Group phấn đấu phục vụ hơn 5 triệu lượt khách quốc tế và 30 triệu lượt khách nội địa, chiếm 10% thị phần ngành du lịch ở Việt Nam.

Nova Service Group không chỉ mang đến những trải nghiệm đẳng cấp cho cộng đồng, khách hàng mà còn mở ra hàng trăm cơ hội nghề nghiệp, phù hợp với mọi năng lực và định hướng phát triển, đặc biệt luôn ưu tiên tuyển dụng nhân sự tại các địa phương có hoạt động kinh doanh.

Các vị trí đang tuyển dụng tại đây đa dạng trong nhiều mảng: Dịch vụ ẩm thực (Global X), Công viên vui chơi giải trí (NovaDreams), Dịch vụ lưu trú (Nova Hotel & Resort World), Chăm sóc sức khỏe thể chất & tinh thần (Citigym), Dịch vụ kỳ nghỉ (Global Vacation Membership), Phát triển và vận hành sân golf (Nova Golf Clubs)…

Đông đảo ứng viên tham gia phỏng vấn trực tiếp trong sự kiện

Còn với Nova Consumer Group – Tổng Công ty hoạt động trong mảng nông nghiệp – tiêu dùng của Tập đoàn Nova, đã và đang mang đến cho người Việt những sản phẩm tiêu dùng chất lượng và an toàn, tiên phong đẩy mạnh chuỗi khép kín từ sản xuất đến phân phối, nâng cao giá trị sống của cộng đồng, qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương, nâng tầm giá trị nông sản Việt trên trường quốc tế. Các vị trí đang tuyển dụng tại Nova Consumer Group đa dạng tại nhiều khối văn phòng, nhà máy, kinh doanh.

Với hơn 500 cơ hội nghề nghiệp từ các lĩnh vực then chốt đang chờ đón, NovaGroup là nơi để những Novator tương lai dấn thân, khai phá tiềm năng và phát triển sự nghiệp không giới hạn. Tại đây, mỗi nhân viên sẽ được tham gia đào tạo bài bản để phát triển kỹ năng và chuyên môn nghiệp vụ, được đánh giá năng lực định kỳ và xây dựng lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng, có cơ hội phát triển qua các chương trình luân chuyển công việc (Job Rotation) trong hệ sinh thái đa ngành của Tập đoàn.

Đặc biệt với những cá nhân có năng lực vượt trội, NovaGroup có cơ chế "đặc cách", tạo điều kiện để nhân tài đạt được những thành tựu xứng đáng trong thời gian ngắn. Cùng với đó là các chính sách lương, thưởng, phúc lợi toàn diện, hấp dẫn bậc nhất thị trường.

Hội thảo Nhân tài NovaGroup 2025 không chỉ là cầu nối việc làm mà còn là cơ hội để các nhân sự tài năng khám phá con đường phát triển sự nghiệp bền vững tại một trong những tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam, là "đất dụng võ" cho những nhân tài muốn đồng hành cùng NovaGroup kiến tạo tương lai với các giá trị vững bền và khát vọng dẫn đầu.