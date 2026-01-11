Giải thưởng do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức.

Tham dự buổi lễ có ông Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các hiệp hội doanh nghiệp, chuyên gia, doanh nhân và đại diện các doanh nghiệp tiêu biểu trên cả nước.

Từ nền tảng văn hóa và di sản

Trong khuôn khổ Lễ công bố và vinh danh, Yến sào Khánh Hòa đứng trong Top 20 cùng các thương hiệu hàng đầu nền kinh tế như Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam); Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam; Công ty CP Cảng Cam Ranh; Công ty CP dược - trang thiết bị y tế Bình Định; Công ty CP phân bón Bình Điền; Tổng công ty May 10; Ngân hàng Đông Nam Á, Tập đoàn Hoa Sen, Công ty TNHH Gốm sứ Minh Long,…

Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch HĐTV Công ty Yến sào Khánh Hòa phát biểu

Vinh dự đại diện 20 doanh nghiệp phát biểu tại buổi lễ, bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch HĐTV Công ty cho biết: "Là doanh nghiệp Nhà nước đặc thù, gắn với di sản văn hóa và tài nguyên biển đảo, Yến sào Khánh Hòa luôn ý thức sâu sắc trách nhiệm bảo tồn và khai thác bền vững tài nguyên, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước – doanh nghiệp – cộng đồng; đồng thời giữ vai trò lan tỏa các giá trị văn hóa và chuẩn mực đạo đức kinh doanh trong ngành yến sào Việt Nam."

Bà Trịnh Thị Hồng Vân nhận giải thưởng

Giải thưởng "Doanh nghiệp Văn hóa, Uy tín năm 2025" là chương trình có ý nghĩa quan trọng, ghi nhận những đóng góp thiết thực của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, tạo động lực thúc đẩy nâng cao chuẩn mực đạo đức kinh doanh, phát triển bền vững và thực hiện tốt trách nhiệm với xã hội. Quy trình được tổ chức nghiêm túc, khách quan và minh bạch cùng hệ tiêu chí toàn diện của Chương trình.

…đến giữ vững vị thế dẫn đầu

Bên cạnh nhiệm vụ gìn giữ di sản, khoa học, công nghệ và công tác bảo vệ thương hiệu được xác định là những trụ cột chiến lược, giúp Công ty hiện đại hóa sản xuất, nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác bền vững tài nguyên yến đảo, đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng thị trường. Đến nay, Công ty đã đầu tư 07 nhà máy, phát triển hơn 60 dòng sản phẩm mang thương hiệu Yến sào Khánh Hòa, Sanest và Sanvinest và xuất khẩu đến 30 quốc gia vùng lãnh thổ. Nhãn hiệu "Yến sào Khánh Hòa" đã được Cục Sở hữu trí tuệ bảo hộ, tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho công tác bảo vệ thương hiệu và quyền lợi người tiêu dùng.

Năm 2025, dù chịu nhiều tác động từ biến động kinh tế, cạnh tranh và thiên tai, Công ty vẫn duy trì tăng trưởng tích cực; doanh thu tăng 19%, lợi nhuận trước thuế tăng 11% và nộp ngân sách Nhà nước tăng 15% so với năm 2024.

Trên hành trình phát triển, Công ty Yến sào Khánh Hòa luôn xác định người lao động là tài sản quý giá nhất. Năm 2025, dù tái cơ cấu theo hướng tinh gọn, hiệu quả, Công ty vẫn bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách, duy trì thu nhập bình quân 14,5 triệu đồng/người/tháng. Đồng thời, trách nhiệm với cộng đồng là giá trị xuyên suốt trong triết lý phát triển của Yến sào Khánh Hòa. Tổng kinh phí dành cho công tác an sinh xã hội, từ thiện và trách nhiệm cộng đồng hơn 30 tỉ đồng. Đặc biệt, trong đợt mưa lũ nghiêm trọng tháng 11/2025, Công ty đã kịp thời hỗ trợ người dân và cán bộ công nhân viên bị ảnh hưởng với tổng kinh phí hơn 10 tỉ đồng.

Nâng tầm giá trị Yến sào Khánh Hòa

Yến sào Khánh Hòa là đơn vị quản lý, khai thác, bảo tồn và phát triển nguồn tài nguyên yến sào đảo yến thiên nhiên của tỉnh Khánh Hòa với 33 đảo yến, 173 hang yến. Công ty xác định sứ mệnh gắn hoạt động sản xuất, kinh doanh đi đôi với trách nhiệm gìn giữ và phát huy giá trị di sản quốc gia.

Danh hiệu "Doanh nghiệp Văn hóa, Uy tín năm 2025" là niềm tự hào của doanh nghiệp

Danh hiệu "Doanh nghiệp Văn hóa, Uy tín năm 2025" là niềm tự hào, đồng thời là trách nhiệm lớn lao. Thời gian tới, Công ty Yến sào Khánh Hòa cam kết tiếp tục giữ vững đạo đức kinh doanh, đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển theo hướng xanh và bền vững, góp phần xây dựng thương hiệu quốc gia Việt Nam uy tín, vươn tầm khu vực và quốc tế.