04/11/2025 16:23

NovaGroup đóng góp hơn 700 triệu đồng hỗ trợ cộng đồng qua giải NovaWorld Club Championship 2025

Giải NovaWorld Club Championship 2025 do NovaGolf Club tổ chức đã khép lại trong không khí sôi động và ý nghĩa, ghi nhận tổng thiện nguyện hơn 700 triệu đồng.

Hoạt động từ thiện tại Lâm Đồng do Novaland Group và cộng đồng golfer chung tay đóng góp không chỉ lan tỏa tinh thần "Golf vì điều tốt đẹp", mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Việt trong phát triển bền vững.

Novaland Group trao hơn 700 triệu đồng cho các chương trình cộng đồng

Trong khuôn khổ giải đấu, Novaland Group đã trao tặng 500 triệu đồng hỗ trợ người dân tỉnh Lâm Đồng bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Khoản kinh phí này được chuyển đến chính quyền địa phương nhằm giúp bà con khắc phục thiệt hại sau mưa lũ, ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.

Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần "tương thân tương ái" và sự đồng hành của doanh nghiệp với công tác an sinh tại các địa phương chịu ảnh hưởng của thiên tai trong những ngày qua.

NovaGroup đóng góp hơn 700 triệu đồng hỗ trợ cộng đồng qua giải NovaWorld Club Championship 2025 - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Minh – Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Lâm Đồng nhận bảng tượng trưng 500 triệu đồng do Tập đoàn Novaland trao tặng để chung tay khắc phục thiệt hại sau mưa lũ

Cùng thời điểm, chương trình gây quỹ vì cộng đồng trong khuôn khổ giải đấu đã quyên góp được hơn 200 triệu đồng để xây dựng cơ sở vật chất thể thao cho Trường THPT Tiến Thành (TP Phan Thiết, Bình Thuận). Khoản đóng góp này sẽ được sử dụng để nâng cấp sân bãi, mua sắm thiết bị thể dục và tạo điều kiện cho học sinh địa phương rèn luyện thể chất.

Sự kiện thể hiện mô hình kết hợp hiệu quả giữa thể thao – giáo dục – cộng đồng, qua đó khuyến khích tinh thần sống tích cực, hướng thiện trong xã hội.

NovaGroup đóng góp hơn 700 triệu đồng hỗ trợ cộng đồng qua giải NovaWorld Club Championship 2025 - Ảnh 2.

Chương trình gây quỹ vì cộng đồng nhận được hơn 260 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất thể thao cho trường THPT Tiến Thành

Tổng giá trị thiện nguyện vượt 700 triệu đồng đã khẳng định mục tiêu của Novaland Group trong việc gắn kết phát triển kinh tế – xã hội với trách nhiệm cộng đồng, góp phần tạo nên dấu ấn nhân văn cho mùa giải NovaWorld Club Championship năm nay.

Rick Shiels, ngôi sao YouTube golf toàn cầu đến Việt Nam và truyền cảm hứng cho cộng đồng golf

Giải NovaWorld Club Championship 2025 được tổ chức tại NovaWorld Phan Thiet Golf Club, sân golf 36 hố do huyền thoại Greg Norman thiết kế, quy tụ 123 golfer hội viên và khách mời. Điểm nhấn nổi bật của giải là sự góp mặt của Rick Shiels – Đại sứ LIV Golf và ngôi sao YouTube golf toàn cầu với hơn 7 triệu người theo dõi.

Trong khuôn khổ sự kiện, Rick Shiels tham gia giao lưu, hướng dẫn kỹ thuật và trình diễn tại thử thách "Beat The Pro" cùng các HLV quốc tế Luke Ringrose (PGA) và Stephen Fenn (PGA A-Class). Những màn so tài, biểu diễn và chia sẻ kinh nghiệm của ông đã mang đến bầu không khí hào hứng, giúp golfer Việt Nam có cơ hội học hỏi trực tiếp tinh thần thi đấu chuyên nghiệp quốc tế.

NovaGroup đóng góp hơn 700 triệu đồng hỗ trợ cộng đồng qua giải NovaWorld Club Championship 2025 - Ảnh 3.

Rick Shiels - Đại sứ LIV Golf, ngôi sao YouTube golf toàn cầu.

Sự hiện diện của Rick Shiels không chỉ tạo sức hút truyền thông, mà còn quảng bá hình ảnh golf Việt Nam đến bạn bè quốc tế, góp phần khẳng định NovaWorld Phan Thiết là điểm đến thể thao – du lịch hàng đầu khu vực. Giải đấu cũng là dịp NovaGolf Club giới thiệu định hướng phát triển Học viện Golf NovaWorld, nơi đào tạo thế hệ golfer trẻ theo chuẩn PGA, thúc đẩy phong trào golf trong nước phát triển bài bản, chuyên nghiệp và bền vững.

NovaGroup đóng góp hơn 700 triệu đồng hỗ trợ cộng đồng qua giải NovaWorld Club Championship 2025 - Ảnh 4.

Giải NovaWorld Club Championship 2025 với sự tham gia của 123 golfer hội viên và khách mời

NovaWorld Club Championship 2025 không chỉ là sự kiện thể thao mang tầm quốc tế mà còn là cầu nối lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia và hội nhập. Từ những cú swing trên sân cỏ đến những hành động thiện nguyện ngoài đời thực, cộng đồng golfer Việt Nam cùng Novaland Group đã góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam năng động, nhân văn và sẵn sàng hội nhập cùng thế giới.

NovaGroup đóng góp hơn 700 triệu đồng hỗ trợ cộng đồng qua giải NovaWorld Club Championship 2025 - Ảnh 5.NovaGroup phát động loạt chương trình tiếp sức, ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

Tự nguyện trích ngày lương, ủng hộ tiền cho các địa phương, tặng nhà để đấu giá... là những hoạt động mà NovaGroup cùng các đơn vị trong hệ sinh thái đã và đang thực hiện nhằm chung tay tiếp sức đồng bào vùng bão lũ.

