Thị trường
12/01/2026 10:51

Hoa Tết “bùng nổ” trên TikTok Shop

Hoa, cây kiểng đã được chứng minh rất có tiềm năng khi bán qua online, đặc biệt từ những trường hợp cụ thể thành công trên TikTok Shop

Lướt TikTok và TikTok Shop gần đây, người dùng gặp rất nhiều phiên livestream bán hoa, cây cảnh Tết – tạo nên một không khí Tết rất sớm trên online. Nhiều người đã chốt đơn sớm, mua vài sản phẩm như: cúc mâm xôi, mai vàng, quất (tắc),… để chưng Tết sớm khi giá không hề cao và được giao tận nhà.

Hoa Tết “bùng nổ” trên TikTok Shop - Ảnh 1.

Chủ vựa cây giống Huyền Linh đóng gói hoa cúc giao cho khách

Những người tiên phong

Tại vựa cây giống Huyền Linh (Vĩnh Long), không khí những ngày này rất nhộn nhịp khi đơn hàng gửi đi khắp cả nước dù chưa đến cao điểm. Đây là một trong những shop đầu tiên bán hoa Tết trên TikTok Shop, mùa Tết năm ngoái tiêu thụ đến 20.000 chậu cúc mâm xôi.

Chủ vựa – chị Hồ Thị Mộng Thơ – đặt mục tiêu bán 30.000 chậu trong mùa Tết năm nay, tăng 10.000 chậu so với năm ngoái. Để chuẩn bị, chị đã đặt hàng nhà vườn từ sớm và thường xuyên thăm vườn để cập nhật tiến độ, làm clip khoe với người dùng.

"Hồi đầu nhiều người lo hoa giao xa bị hư hoặc sợ chợ hoa Tết truyền thống bị ảnh hưởng. Nhưng thực tế, bán online giúp nông dân tiêu thụ sớm, tránh rủi ro tồn hàng và bị ép giá, còn chợ hoa xuân vẫn có vai trò riêng" – chị Thơ chia sẻ.

Hoa Tết “bùng nổ” trên TikTok Shop - Ảnh 2.

Chủ vựa cây giống Huyền Linh (thứ hai từ phải qua) livestream bán hoa Tết sớm tại Mega livestream "Chở Xuân Về Nhà" tại Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ II năm 2025 (tỉnh Đồng Tháp)

Theo chị, nhờ kênh online, hoa Tết đến được cả những tỉnh miền Bắc xa xôi. Vựa Huyền Linh còn đa dạng sản phẩm: từ cặp cúc mâm xôi lớn, chậu mini để bàn đến phân loại mã hàng phù hợp từng vùng khí hậu ở miền Nam hay miền Bắc.

Cũng thành công nhờ bán online, chị Bùi Thị Tươi – đồng sáng lập shop "Cây Tươi Nguyên" – cho biết gian hàng của mình lấy tên ghép từ tên hai vợ chồng. Khi mới kinh doanh, shop chỉ nhận 50 đơn mỗi ngày, nay tăng lên 200 – 300 đơn/ngày.

Tết năm ngoái, "Cây Tươi Nguyên" mới thử bán cận Tết với 200 cặp cúc mâm xôi giao hỏa tốc tại TP HCM. Năm nay, shop chuẩn bị sớm hơn một tháng, dự kiến doanh số tăng gấp nhiều lần. Ngoài cúc, shop còn bán hoa treo, cây cảnh mini phục vụ không gian đô thị và đã mở thêm kho hàng tại TP HCM để tối ưu giao hàng.

Kinh nghiệm quý

Từ mô hình nhỏ chỉ có hai vợ chồng, đến nay Vựa cây giống Huyền Linh đã có khoảng gần 20 nhân sự, trong đó 10 người chuyên đóng gói, 5 người phụ trách livestream và tư vấn, có thể xử lý đến 1.000 đơn/ngày.

Kinh nghiệm chị Thơ rút ra là "có sao nói vậy", mô ta sản phẩm chân thật, chi tiết để khách hàng nắm bắt chính xác. Sản phẩm cũng không đặt quá gần camera khiến khách hàng hiểu lầm kích thước.

Vì sản phẩm là hàng tươi, cần kỹ thuật cao để đóng gói nên chị tuyển nhân sự sớm, đào tạo kỹ lưỡng để phục vụ đóng hàng mùa Tết – bảo đảm chất lượng đến người dùng.

"Chúng tôi chỉ bán qua giỏ hàng có kiểm soát của sàn, không lách phí hay thuế. Cách làm này an toàn, bền vững và giúp giữ uy tín với khách hàng" – chị Thơ nhấn mạnh.

Còn chị Tươi cho rằng, khi bán hoa kiểng trên TikTok, người bán nên trở thành "gương mặt thương hiệu" – nói bằng sự chân thật qua video và livestream. Bên cạnh đó, chị Tươi cũng tiết lộ khi quay video hay livestream chỉ nên sử dụng sản phẩm mẫu ở mức độ trung bình, tránh việc chọn mẫu quá đẹp. Điều này giúp khách hàng khi nhận được cây sẽ thấy chất lượng từ mức đó trở lên, vượt kỳ vọng, khiến họ vui vẻ hơn.

Theo chị Tươi, ngành hàng hoa – cây cảnh trên TikTok Shop đang rất tiềm năng nhưng sắp tới sẽ cạnh tranh gay gắt hơn. Người bán cần xác định lợi thế riêng, đặc biệt là nguồn hàng ổn định, chất lượng, giá phải chăng từ các vùng trồng lớn như Đồng Tháp, Vĩnh Long, Đà Lạt – Lâm Đồng.

Hoa Tết “bùng nổ” trên TikTok Shop - Ảnh 3.

Anh Nguyên, đại diện shop “Cây Tươi Nguyên” (trái) livestream cùng nhà sáng tạo nội dung Thiện Nhân bán hoa Tết sớm tại Mega livestream "Chở Xuân Về Nhà" tại Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ II năm 2025 (tỉnh Đồng Tháp)

"Vì bán online tốn thêm phí vận chuyển, nên ưu tiên sản phẩm nhỏ gọn, nhẹ, dễ đóng gói, giá hợp lý và có kích thước tương đồng để tối ưu phí ship" – chị Tươi đúc kết.

Bài và ảnh: TÂN XUÂN

Hoa Tết “bùng nổ” trên TikTok Shop - Ảnh 4.Rộn ràng hoa Tết

Các làng hoa ở nhiều địa phương đã sẵn sàng "đổ bộ" sản phẩm vào thị trường Tết Bính Ngọ 2026

