“Đất dụng võ cho Nhân tài” – NovaGroup mở rộng cánh cửa sự nghiệp

Tiếp nối thành công của Hội thảo Nhân tài NovaGroup "Đất dụng võ cho Nhân tài" ngày 11-10-2025, NovaGroup tiếp tục phát đi thông điệp về sự phục hồi bằng việc tổ chức Hội thảo Nhân tài lần 2 với quy mô lớn hơn.

Đây không chỉ là sự kiện tuyển dụng, mà là bước đi chiến lược của NovaGroup cho giai đoạn tăng tốc, hướng tới mục tiêu trở thành Tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam với quy mô 40.000 nhân sự vào năm 2030.

Từ nỗ lực tái thiết đến hành trình kiến tạo đội ngũ mới

Khi giai đoạn thị trường còn nhiều biến động, NovaGroup vẫn kiên định lựa chọn đầu tư vào con người, nền tảng cốt lõi cho sự phát triển mạnh mẽ và bền vững. Tại sự kiện Hội thảo Nhân tài lần 1, các ứng viên đã có cơ hội tiếp cận sâu với hệ sinh thái kinh doanh đa ngành của NovaGroup, từ Bất động sản (Novaland Group), Dịch vụ - Du lịch - Giải trí (Nova Service Group) đến Nông nghiệp – Tiêu dùng (Nova Consumer Group), đồng thời còn được chia sẻ về các chương trình phát triển nhân lực bài bản, dài hạn và có tính chiến lược.

Đáng chú ý, các ứng viên tham dự còn được phỏng vấn trực tiếp tại chỗ - nhận kết quả ngay trong ngày, giúp rút ngắn đáng kể hành trình chờ đợi thông thường của quy trình tuyển dụng.

Hội thảo ghi nhận các con số ấn tượng với hơn 500 ứng viên tiềm năng đăng ký tham dự và hơn 100 ứng viên phỏng vấn thành công vòng sơ tuyển. Có thể nói, sự kiện đã trở thành một bệ phóng vững chắc, đầy cảm hứng, nêu bật tinh thần "chiến binh Novator": những con người dám dấn thân, cống hiến cho sự phát triển của bản thân và Tập đoàn trong hành trình phục hồi tốc độ và mạnh mẽ.

Toàn cảnh tọa đàm "Chinh phục nhà tuyển dụng Nova ngay lần đầu gặp mặt" tại Hội thảo Nhân tài NovaGroup 2025 lần 1 với sự tham dự của hàng trăm ứng viên

Bà Trần Thị Thanh Vân – Phó Tổng Giám đốc Novaland Group phỏng vấn ứng viên trực tiếp tại sự kiện

Hội thảo lần 2: Mở rộng quy mô, cơ hội để tài năng bứt phá



Tiếp nối thành công của lần 1, Hội thảo Nhân tài NovaGroup lần 2 "Đất dụng võ cho Nhân tài" diễn ra vào 8h30 - 12h00 ngày 15-11-2025 tại Galleria Center - 2Bis Nguyễn Thị Minh Khai, TP HCM, dự kiến thu hút hơn 1.000 ứng viên tham dự với nhiều vị trí tuyển dụng đa dạng từ Chuyên viên, Chuyên viên cao cấp, Chuyên gia đến các vị trí Quản lý/Lãnh đạo ở tất cả các lĩnh vực trong hệ sinh thái NovaGroup.

Bên cạnh việc tham gia tuyển dụng, các ứng viên còn có cơ hội tiếp cận các thông tin giá trị về thị trường lao động và các kỹ năng yêu cầu cần có để chinh phục nhà tuyển dụng.

Đồng thời, được chia sẻ những trải nghiệm thực tế từ các Lãnh đạo Tập đoàn, các "chiến binh Novator" luôn bền bỉ, kiên trì vượt qua mọi khó khăn thử thách, không ngừng học hỏi để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Những thông tin đó sẽ giúp ứng viên có thêm cái nhìn rõ nét hơn về chân dung Novator tài năng, thực chiến.

Và cuối cùng là thông tin về những quyền lợi, chế độ đãi ngộ khi ứng viên trở thành Novator. Từ lâu, NovaGroup đã chú trọng xây dựng khung thu nhập & chính sách phúc lợi cạnh tranh, đa dạng cho cán bộ nhân viên. Novator được hưởng nhiều đặc quyền như: bảo hiểm sức khỏe NovaCare cho bản thân và người thân, các chế độ hỗ trợ cho người lao động tại các dự án, cơ sở vận hành, ưu đãi sử dụng các dịch vụ trong hệ sinh thái như nhà hàng, khách sạn, dịch vụ vui chơi giải trí, gym…

NovaGroup – không chỉ là nơi làm việc, mà là hệ sinh thái toàn diện để phát triển sự nghiệp

Tập đoàn hiện triển khai gần 300 lớp đào tạo với hơn 35.000 giờ mỗi năm, cùng lộ trình phát triển cá nhân hóa rút ngắn chỉ từ 2–6 tháng cho nhân sự nòng cốt để phát triển các vị trí cao hơn. Đây là lộ trình phát triển hiếm có trên thị trường lao động hiện nay.

Các khóa đào tạo được thiết kế chuyên biệt hướng tới từng nhóm đối tượng khác nhau từ nhân viên đến quản lý cấp trung và quản lý cấp cao. Các chương trình giúp học viên không chỉ tiếp thu kiến thức mà còn ứng dụng, lan tỏa và chuyển hóa vào hiệu quả công việc, kết nối đào tạo – văn hóa – vận hành thành một chuỗi xuyên suốt.

Mỗi dự án đào tạo là một mảnh ghép văn hóa, nơi các giá trị "Chuyên nghiệp – Hiệu quả – Chính trực" được chuyển hóa thành năng lực và bản lĩnh trong hành động. Với hệ sinh thái đa ngành cùng cơ chế luân chuyển công việc để phát triển toàn diện, chính sách thu nhập và phúc lợi cạnh tranh, NovaGroup thu hút và giữ chân nhân sự cấp cao trong giai đoạn tái cấu trúc.

Ông Dương Văn Bắc – Tổng Giám đốc Novaland Group chia sẻ tại khóa học Mini MBA vào tháng 10-2025

Với định hướng chiến lược rõ ràng và tinh thần kiên định, NovaGroup đang từng bước tái cấu trúc toàn diện đội ngũ, xây dựng nền tảng nhân sự vững mạnh để thích ứng cho giai đoạn phát triển mới.

Hội thảo Nhân tài lần 2 là lời mời gọi dành cho những nhân sự muốn đồng hành cùng Tập đoàn trong giai đoạn bản lề của sự chuyển mình, hướng tới mục tiêu trở thành một trong những Tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam với hệ thống quy trình kinh doanh, vận hành bài bản và chuyển đổi số toàn diện.