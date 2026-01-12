Ngày 12-1, HEINEKEN Việt Nam cho biết, Đại nhạc hội Tiger Remix 2026 đã chính thức khép lại với vô vàn khoảnh khắc ấn tượng ghi dấu tinh thần "Khai xuân bản lĩnh" trên khắp Việt Nam.

Vượt trên quy mô của một đại tiệc âm nhạc, Tiger Remix 2026 đã chính thức xác lập Kỷ lục "Chuỗi sự kiện chào đón năm mới ở các tỉnh thành có số lượng người tham gia săn lộc xuân trên nền tảng số đông nhất Việt Nam" với tổng cộng 36.498 người tham gia, được công nhận bởi Tổ chức Kỷ Lục Việt Nam.

Tiger Beer chính thức xác lập kỷ lục "Chuỗi sự kiện có số người tham gia săn lộc lớn nhất Việt Nam" với hơn 36.000 mãnh hổ cùng săn lộc bản lĩnh

Xuyên suốt hành trình "Săn lộc bản lĩnh" tại ba tỉnh thành Đồng Tháp, TP HCM và Đắk Lắk, Tiger Remix 2026 đã chào đón 36.498 khán giả trực tiếp tham gia các thử thách tại sự kiện, từ chinh phục "Cây lộc bản lĩnh" đến những khoảnh khắc săn lộc trực tiếp ngay trên sân khấu.

Xác lập nên kỷ lục Việt Nam, con số 36.498 người tham gia săn lộc là minh chứng sống động cho bước chuyển mình mới của tinh thần bản lĩnh trước vận may: "Lộc" là thành quả xứng đáng dành cho những ai dám chủ động bước tới và nắm bắt. Tiger Beer đã biến khoảnh khắc chào đón năm mới thành một hành trình "chinh phục" đầy khí thế. Mỗi lượt "Săn lộc bản lĩnh" thành công là lời khẳng định cho sự chủ động của người Việt Nam tiến vào năm mới.

Bà Huỳnh Phương Thảo, Giám đốc Tiếp thị cấp cao nhãn hiệu Tiger cho biết: "Hái lộc đầu năm từ lâu đã là một nét đẹp trong văn hóa người Việt, thông qua hoạt động "Săn lộc bản lĩnh" năm nay, chúng tôi tiếp nối truyền thống và nâng tầm, khơi gợi sự chủ động và bản lĩnh trong mỗi người. Kỷ lục không dừng lại ở những con số, mà lan tỏa niềm tin vào bản lĩnh bên trong, để mỗi người Việt không chỉ đón Tết, mà thật sự khai xuân bằng sự tự tin, tinh thần bản lĩnh chinh phục những cơ hội phía trước".

Hoạt động Săn lộc bản lĩnh là cách để mỗi người bắt đầu năm mới với sự tự tin và chinh phục những cột mốc mới

Trên tinh thần kết nối văn hóa Việt, Tiger Remix 2026 còn ghi dấu ấn với cột mốc xác lập kỷ lục cho "Chiếc liễn mang thông điệp Khai Xuân Bản Lĩnh có kích thước lớn nhất Việt Nam". Chiếc liễn chúc Tết khổng lồ xuất hiện tại sự kiện như một biểu tượng tinh thần, kết nối những giá trị văn hóa truyền thống với nhịp sống hiện đại, gửi gắm lời chúc về một khởi đầu thuận lợi và mở ra năm mới tràn đầy khí thế.

Tiger Remix 2026 tiếp tục ghi dấu ấn với kỷ lục "Chiếc liễn mang thông điệp Khai Xuân Bản Lĩnh có kích thước lớn nhất Việt Nam"

Xác lập đồng thời hai kỷ lục Việt Nam ngay đầu năm 2026, Tiger Beer tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong việc kiến tạo những trải nghiệm đỉnh cao cho người tiêu dùng. Con số 36.498 hứa hẹn sẽ còn tiếp tục gia tăng, khi Tiger Remix 2026 chính là tiếng pháo khai màn cho hành trình Săn Lộc Bản Lĩnh rực rỡ và đầy khí thế xuyên suốt mùa Tết - từ sân khấu đại nhạc hội, trải nghiệm săn lộc tại các hàng quán, đến mạng xã hội và mọi điểm chạm của người tiêu dùng trên toàn quốc.