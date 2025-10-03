NovaGroup tổ chức Hội thảo Nhân sự lớn nhất năm 2025

Hội thảo Nhân sự NovaGroup 2025 chính thức trở lại TP HCM vào ngày 11-10 sắp tới. Với hơn 500 cơ hội nghề nghiệp trong các lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ - Du lịch - Giải trí và Nông nghiệp – Tiêu dùng, sự kiện được kỳ vọng là chương trình tuyển dụng lớn nhất năm dành cho những nhân sự giàu kinh nghiệm, tài năng cùng gia nhập và phát triển sự nghiệp bền vững tại một trong những tập đoàn đa ngành hàng đầu.

Sự kiện tuyển dụng quy mô với hơn 500 cơ hội việc làm

NovaGroup là Tập đoàn kinh tế đa ngành với hệ sinh thái vững mạnh, hoạt động trên các lĩnh vực trọng điểm: Bất động sản (Novaland Group), Dịch vụ - Du lịch - Giải trí (Nova Services Group) và Nông nghiệp – Tiêu dùng (Nova Consumer Group). Hơn 33 năm hình thành và phát triển, NovaGroup không ngừng đổi mới, chung tay nâng cao chất lượng sống của người Việt, kiến tạo giá trị tốt đẹp cho xã hội, cộng đồng.



Trong bối cảnh NovaGroup đang nỗ lực phục hồi, tập đoàn chiêu mộ đội ngũ lãnh đạo, quản lý và nhân sự cấp cao đủ năng lực, bản lĩnh, đam mê để cùng kề vai sát cánh hoàn thành mục tiêu tái cấu trúc, sớm đưa tập đoàn bước vào giai đoạn tăng trưởng mới. Ngày hội tuyển dụng năm nay là cơ hội để các chuyên gia giàu kinh nghiệm, năng lực và đề cao tính hệ thống cùng nắm bắt cơ hội phát triển sự nghiệp vững chắc, toàn diện trong môi trường làm việc hiệu quả - chính trực - chuyên nghiệp của NovaGroup.

NovaGroup đang thu hút đông đảo nhân tài, quyết liệt hoàn thành tái cấu trúc

Với các hoạt động kết nối độc đáo cùng hơn 500 cơ hội nghề nghiệp trong các lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ - Du lịch - Giải trí, Nông nghiệp - Tiêu dùng, Hội thảo Nhân sự lần này sẽ mang đến cái nhìn toàn diện về môi trường làm việc tại NovaGroup, qua đó khẳng định tinh thần "Đất dụng võ cho Nhân tài" trong giai đoạn tập đoàn từng bước phục hồi và phát triển bền vững.

Đây cũng là không gian lý tưởng để các ứng viên khám phá hệ sinh thái đa dạng và cơ hội phát triển nghề nghiệp tại NovaGroup; được giải đáp thắc mắc trực tiếp từ các nhà tuyển dụng hàng đầu; tìm hiểu văn hóa NovaGroup và đặc tính Novator cùng các hoạt động tư vấn nghề nghiệp, phỏng vấn ngay, nhận kết quả nhanh.

Môi trường chuyên nghiệp thu hút và giữ chân nhân tài

Với quan điểm nhân sự là "trái tim" của tổ chức, NovaGroup xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và đặt hiệu quả lên trên hết. Năm 2025 đã đánh dấu bước chuyển đổi số quyết liệt tại NovaGroup với việc chuẩn hóa toàn bộ quy trình, quy định tại tất cả phòng ban; ứng dụng AI và công nghệ tiên tiến vào vận hành và quản trị; phát triển BI Dashboard, nâng cấp E-Office và các ứng dụng về tài chính, bán hàng, chăm sóc khách hàng, quản trị nhân sự… từ đó giúp tiết kiệm thời gian xử lý và mang lại hiệu quả công việc cao.

Chuyển đổi số toàn diện – nâng cao hiệu suất tại tất cả đơn vị, phòng ban của NovaGroup Đặc biệt, NovaGroup tập trung xây dựng hệ thống chính sách, chế độ phúc lợi tối ưu, tạo điều kiện tốt nhất để người lao động phát triển toàn diện, đảm bảo cạnh tranh trên thị trường và nổi bật so với các doanh nghiệp trong cùng lĩnh vực.

Tập đoàn cũng liên tục tổ chức các chương trình đào tạo, phát triển kỹ năng lãnh đạo và chuyên môn, khuyến khích sự đổi mới, sáng tạo, đảm bảo CBNV luôn được trang bị kiến thức nghiệp vụ cao nhất.

Tại NovaGroup, người lao động được hưởng các chính sách đa dạng như: bảo hiểm sức khỏe NovaCare cho bản thân và gia đình; được khám sức khỏe định kỳ; các chương trình chăm sóc đời sống tinh thần, gắn kết nội bộ; chính sách đặc biệt trong các ngày lễ, Tết, dịp đặc biệt và hàng loạt ưu đãi dành riêng cho Novator với danh mục sản phẩm, dịch vụ đa dạng trong hệ sinh thái của NovaGroup.

Bên cạnh đó, chương trình xây dựng và phát triển cán bộ nhân viên ( CBNV) nòng cốt chính là bước đi chiến lược trong việc hình thành đội ngũ kế thừa tinh nhuệ, sẵn sàng dẫn dắt NovaGroup trên hành trình trở thành tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam. NovaGroup nổi bật thị trường với chính sách phúc lợi cạnh tranh

Thông qua Hội thảo Nhân sự NovaGroup năm nay, tập đoàn kỳ vọng đây không chỉ là một sự kiện tuyển dụng đơn thuần mà sẽ là nơi tài năng hội tụ, cùng nhau chia sẻ khát vọng và đặt nền móng cho những giá trị phát triển bền vững.