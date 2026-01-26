Thị trường
26/01/2026 18:23

Soonwoo Kwon giành chức vô địch giải ATP Challenger 50 tại NovaWorld Phan Thiet

ATP Challenger 50 lượt thứ nhất khép lại với chức vô địch thuộc về tay vợt Hàn Quốc Soonwoo Kwon tại NovaWorld Phan Thiet.

Trong trận chung kết diễn ra vào ngày 25-01-2026 tại NovaWorld Phan Thiet, tay vợt người Hàn Quốc Soonwoo Kwon đã đánh bại vận động viên nước Nga - Ilia Simakin với tỷ số 6-2 và 7-6 và giành chức vô địch ATP Challenger 50.

Soonwoo Kwon giành chức vô địch giải ATP Challenger 50 tại NovaWorld Phan Thiet - Ảnh 1.

Tay vợt Hàn Quốc Soonwoo Kwon giành chức vô địch ATP Challenger 50

Dù đang trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự và chỉ có thể tham gia thi đấu bán thời gian, tay vợt 28 tuổi Soonwoo Kwon (Hàn Quốc) đã tạo nên một hành trình ấn tượng khi xuất sắc vượt các đối thủ để tiến thẳng đến bục vinh quang tại giải đấu ATP Challenger 50 đầu tiên trong chuỗi 4 giải đấu.

Soonwoo đã giành chiến thắng áp đảo 2 set với tỷ số 6-2 và 7-6 để giành chức vô địch giải ATP Challenger 50 qua đó ấn định danh hiệu Challenger thứ tư trong sự nghiệp mà không để thua một set đấu nào.

Soonwoo Kwon chơi áp đảo ngay từ đầu với chiến thuật tấn công ổn định ngay từ set đầu tiên. Ở set thứ hai, đối thủ của anh - Ilia Simakin chơi tăng tốc và kéo set đấu vào loạt tie-break nhưng Soonwoo vẫn thể hiện phong độ và ấn định tỷ số chiến thắng 7-6. Với chiến thắng này, Soowoo Kwon mang về thêm điểm ATP và danh hiệu quý giá trong mùa giải.

Soonwoo Kwon giành chức vô địch giải ATP Challenger 50 tại NovaWorld Phan Thiet - Ảnh 2.

Tay vợt Hàn Quốc Soonwoo Kwon giữ vững phong độ tại trận chung kết ATP Challenger 50

Dù phải đối mặt với 9 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp từ Simakin, tay vợt người Hàn Quốc vẫn đứng vững và xuất sắc bẻ giao bóng đối phương tới 4 lần để giành chiến thắng chung cuộc sau 1 giờ 32 phút tranh tài.

Soonwoo Kwon giành chức vô địch giải ATP Challenger 50 tại NovaWorld Phan Thiet - Ảnh 3.

Vận động viên quần vợt chuyên nghiệp Ilia Simakin người Nga trong trận chung kết ATP Challenger 50

ATP Challenger 50 mở ra cơ hội cho các tay vợt tích lũy điểm ATP và cải thiện thứ hạng. Giải đấu ATP Challenger Tour chính thức đánh dấu sự trở lại Việt Nam bằng chuỗi hai giải đấu liên tiếp (back-to-back) trên mặt sân cứng, diễn ra tại NovaWorld Phan Thiet.

Chuỗi sự kiện này mang đến với người hâm mộ những trận đấu quần vợt đỉnh cao đến từ các tay vợt chuyên nghiệp, đồng thời tạo điều kiện lý tưởng để các tay vợt khởi đầu mùa giải mới. Đây là cơ hội vàng để các vận động viên tích lũy điểm thưởng quan trọng trên bảng xếp hạng ATP.

Giải đấu do NovaGroup, NovaSports phối hợp với Liên đoàn Quần vợt Việt Nam, Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân tổ chức. Lượt thứ 2 giải ATP Challenger 50 từ ngày 26-1 tới 1-2 sẽ tiếp tục diễn ra tại NovaWorld Phan Thiet. Trận chung kết của giải này sẽ được ghi hình và phát sóng trên VTV9, Đài truyền hình Việt Nam và ứng dụng VTVgo.

Với tầm nhìn đầu tư bài bản và cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc tế, NovaWorld Phan Thiet International Tennis Complex không chỉ là nơi hội tụ của những tay vợt hàng đầu, mà còn khẳng định vị thế là điểm đến mới của quần vợt chuyên nghiệp toàn cầu.

Đại diện đơn vị đăng cai tổ chức thực hiện – Nova Sport cho biết: "Việc Việt Nam đăng cai 2 giải ATP Challenger liên tiếp được đánh giá là bước tiến đáng chú ý trong nỗ lực khôi phục các sân chơi chuyên nghiệp cho quần vợt trong nước. Đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của NovaGroup trong việc phát triển thể thao chuyên nghiệp gắn với du lịch và kinh tế địa phương".

Soonwoo Kwon giành chức vô địch giải ATP Challenger 50 tại NovaWorld Phan Thiet - Ảnh 4.Khán giả Việt Nam đã có thể theo dõi trực tiếp ATP Challenger tại NovaWorld Phan Thiet

Giải ATP Challenger 50 do Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (VTF) phối hợp NovaGroup và đơn vị thành viên Nova Sports tổ chức.

