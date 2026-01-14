Thị trường
Giải ATP Challenger 50 do Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (VTF) phối hợp NovaGroup và đơn vị thành viên Nova Sports tổ chức.

Giải đấu quy tụ hơn 100 tay vợt quốc tế từ châu Á và châu Âu và có tổng tiền thưởng lên đến hơn 3,3 tỉ đồng (126.000 đô la Mỹ), hứa hẹn những trận quần vợt đỉnh cao tại Việt Nam.

ATP Challenger 50 sẽ diễn ra trong hai tuần liên tiếp tại NovaWorld Phan Thiet. Cụ thể, lượt đầu bắt đầu từ 19.1 – 25.1 và lượt tiếp theo từ 26.1 – 1.2. Các tay vợt sẽ tranh tài trên mặt sân cứng đạt chuẩn quốc tế của cụm sân NovaWorld Phan Thiet International Tennis Complex.

Dự kiến trong năm 2026 sẽ có khoảng 10 giải đấu trong hệ thống giải đấu của ATP (được tổ chức tại NovaWorld Phan Thiet cùng với nhiều giải đấu khác của International Tennis Federation (ITF).

Sau thành công của chuỗi giải ITF M15 cuối năm 2025, NovaWorld Phan Thiet (tỉnh Lâm Đồng – Việt Nam) tiếp tục được lựa chọn đăng cai tổ chức thi đấu giải ATP Challenger 50 vào đầu năm 2026. ATP Challenger là hệ thống giải đấu nằm dưới ATP Tour, đóng vai trò quan trọng trong lộ trình tích lũy điểm số và nâng cao thứ hạng cho các tay vợt trẻ hoặc những vận động viên đang tìm kiếm cơ hội trở lại nhóm thi đấu đỉnh cao.

Khán giả Việt Nam đã có thể theo dõi trực tiếp ATP Challenger tại NovaWorld Phan Thiet - Ảnh 1.

NovaWorld Phan Thiet International Tennis Complex sẽ là nơi diễn ra các giải thi đấu lớn mang tầm quốc tế.

Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (VTF) cho biết đây là tín hiệu tích cực cho quần vợt Việt Nam, giúp lấp đầy khoảng trống sân chơi quốc tế sau giai đoạn khó khăn, hướng tới sự phát triển bền vững.

Lãnh đạo VTF cũng cho biết thêm bên cạnh tích cực đẩy mạnh công tác xã hội hóa, trong năm 2026, VTF cũng chú trọng phối hợp cùng các địa phương, các CLB triển khai những chương trình trọng điểm nhằm xây dựng quần vợt phong trào tạo nền tảng cho phát triển đỉnh cao.

Việc tổ chức các giải đấu quần vợt trong nước và quốc tế không chỉ khẳng định năng lực tổ chức của NovaGroup và đơn vị thành viên Nova Sports, mà còn cho thấy chất lượng cơ sở vật chất tại NovaWorld Phan Thiet International Tennis Complex hoàn toàn đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe, đủ điều kiện để tổ chức các giải đấu chuyên nghiệp thường niên.

Khán giả Việt Nam đã có thể theo dõi trực tiếp ATP Challenger tại NovaWorld Phan Thiet - Ảnh 2.

Với tầm nhìn đầu tư bài bản và cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc tế, NovaWorld Phan Thiet International Tennis Complex không chỉ là nơi hội tụ của những tay vợt hàng đầu, mà còn khẳng định vị thế là điểm đến mới của quần vợt chuyên nghiệp toàn cầu.

Đại diện đơn vị đăng cai tổ chức thực hiện – Nova Sports cho biết: "Việc Việt Nam đăng cai 2 giải ATP Challenger liên tiếp được đánh giá là bước tiến đáng chú ý trong nỗ lực khôi phục các sân chơi chuyên nghiệp cho quần vợt trong nước. Đồng thời khẳng định vai trò tiên phong hàng đầu của NovaGroup trong việc phát triển thể thao chuyên nghiệp gắn với du lịch và kinh tế địa phương".

NovaWorld Phan Thiet International Tennis Complex - Tổ hợp hiện sở hữu 14 sân đấu được cải tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, phủ bề mặt Laykold – vật liệu thi đấu chính thức của giải Grand Slam US Open. Trong đó, bốn sân được trang bị hệ thống mái che di động cùng clubhouse hiện đại, mang đến điều kiện luyện tập và thi đấu tối ưu cho các vận động viên chuyên nghiệp.

Khán giả Việt Nam đã có thể theo dõi trực tiếp ATP Challenger tại NovaWorld Phan Thiet - Ảnh 3.

Nova Sports cũng đang hợp tác cùng Alexander Waske International Tennis Academy để tổ chức các trại huấn luyện quốc tế từ năm 2026. Bên cạnh đó, thương hiệu cũng đã ký kết với ATP Tour để đăng cai 6 giải Challenger 50, dành cho nhóm tay vợt top 250 thế giới.

Khán giả Việt Nam đã có thể theo dõi trực tiếp ATP Challenger tại NovaWorld Phan Thiet - Ảnh 4.Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đánh giá cao dự án Park Golf tại NovaWorld Phan Thiết

(NLĐO) - Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đánh giá cao dự án Park Golf tại NovaWorld Phan Thiết, xem đây là điểm nhấn mới cho phát triển du lịch – thể thao hiện đại

