27/08/2025 18:05

Nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp chăm sóc sức khỏe là hướng đi giàu tiềm năng

“Hội nghị Du lịch Y tế gắn với phát triển bền vững” tại NovaWorld Phan Thiet định hướng ngành Du lịch Y tế Việt Nam giai đoạn 2025-2030.

Sáng 26-8, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức "Hội nghị toàn quốc về Du lịch Y tế gắn với phát triển bền vững", diễn ra tại Hội trường Nova Golf Club, NovaWorld Phan Thiet (phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng).

Sự kiện có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bệnh viện công lập và tư nhân tiêu biểu, cùng nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y tế và du lịch.

Phát triển Du lịch Y tế quốc gia

Phát biểu tại hội nghị, GS.TS. Trần Văn Thuấn Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng "Đây chính là dịp để chúng ta cùng nhìn nhận toàn diện thực trạng, xác định rõ tiềm năng, lợi thế cũng như hạn chế cần khắc phục, từ đó hình thành nhận thức chung và giải pháp thống nhất.

Nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp chăm sóc sức khỏe là hướng đi giàu tiềm năng- Ảnh 1.

GS.TS. Trần Văn Thuấn Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì hội nghị

Trong khuôn khổ hội nghị, TS. Dương Huy Lương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đã giới thiệu dự thảo "Đề án phát triển Du lịch Y tế và dịch vụ khám, chữa bệnh chất lượng cao thu hút người nước ngoài và người Việt Nam có khả năng chi trả giai đoạn 2025 - 2030". Văn kiện này được xem là nền tảng quan trọng để định hình chiến lược phát triển Du lịch Y tế quốc gia.

Nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp chăm sóc sức khỏe là hướng đi giàu tiềm năng- Ảnh 2.

Hội nghị toàn quốc về Du lịch Y tế gắn với phát triển bền vững diễn ra tại NovaWorld Phan Thiet vào 26-08

Tiếp đó, đại diện Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã chia sẻ về vai trò, sự tham gia và hỗ trợ trong cung ứng dịch vụ Du lịch Y tế bền vững. Bài tham luận nhấn mạnh sự cần thiết của việc liên kết chặt chẽ giữa ngành y tế và ngành du lịch. Qua đó tạo nên các gói dịch vụ chuyên biệt, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe kết hợp nghỉ dưỡng, khám chữa bệnh chất lượng cao cho cả người Việt Nam lẫn khách quốc tế. Ngoài ra, sự kiện cũng ghi nhận nhiều ý kiến chuyên sâu từ các bệnh viện công lập và tư nhân tiêu biểu, thông qua các tham luận chuyên đề về Du lịch Y tế tại Việt Nam.

NovaWorld Phan Thiet - điểm đến Y tế và Wellness

Trong khuôn khổ sự kiện, đại diện Nova Group cũng đã có phần trình bày đề xuất về việc thí điểm mô hình "Hệ sinh thái nghỉ dưỡng gắn liền với Du lịch Y tế". Đây là minh chứng cho thấy xu hướng kết hợp nghỉ dưỡng cao cấp với chăm sóc sức khỏe là một hướng đi giàu tiềm năng tại Việt Nam. Trong đó, Tập đoàn Nova Group sẽ là một doanh nghiệp luôn nỗ lực để đồng hành cùng BYT và Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch trên hành trình này.

Nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp chăm sóc sức khỏe là hướng đi giàu tiềm năng- Ảnh 3.

NovaWorld Phan Thiet hội tụ đầy đủ điều kiện để trở thành điểm đến Y tế và Wellness hàng đầu khu vực

"Với những lợi thế sẵn có, NovaWorld Phan Thiet gần như hội tụ đầy đủ điều kiện tự nhiên - hạ tầng - hệ sinh thái để trở thành điểm đến Y tế và Wellness hàng đầu khu vực" - đại diện Nova Group nhấn mạnh.

Nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp chăm sóc sức khỏe là hướng đi giàu tiềm năng- Ảnh 4.

Bà Trần Thiện Thanh Thùy - Phó TGĐ Nova Group chia sẻ tham luận về "mô hình Khu du lịch gắn với Du lịch Y tế"

Điểm nhấn của chương trình là tọa đàm cấp cao với chủ đề "Phát triển Du lịch Y tế Việt Nam gắn với phát triển bền vững", do GS.TS. Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế và TS. Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh chủ trì. Phiên thảo luận tập trung vào các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện cơ chế, đồng thời xây dựng lộ trình để Du lịch Y tế Việt Nam phát triển hiệu quả, an toàn và bền vững.

Nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp chăm sóc sức khỏe là hướng đi giàu tiềm năng- Ảnh 5.

TS. Hà Anh Đức, Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ghi nhận ý kiến đóng góp từ các đơn vị doanh nghiệp

Có thể nói, với sự tham gia của Bộ Y tế, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam - Bộ VHTTDL cùng đại diện các doanh nghiệp. Hội nghị lần này được kỳ vọng trở thành dấu mốc quan trọng, tạo đà cho Việt Nam khai thác hiệu quả lợi thế kép từ y tế và du lịch, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của Du lịch Y tế trong khu vực vào giai đoạn 2025 - 2030.

Nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp chăm sóc sức khỏe là hướng đi giàu tiềm năng- Ảnh 6.Novaworld Phan Thiet – điểm đến nghỉ dưỡng vui chơi, thể thao, ẩm thực chinh phục mọi du khách

Summer Fest 2025 tại NovaWorld Phan Thiet quy tụ các hoạt động thể thao, âm nhạc, thời trang, lễ hội ẩm thực,… khẳng định vị thế điểm đến lễ hội hàng đầu.

