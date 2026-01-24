Hành trình “Bước chân chia sẻ” lan tỏa tinh thần chung tay vì cộng đồng

Sáng nay, hơn 7.000 người đã cùng tham gia Chương trình Đi bộ Từ thiện Đinh Thiện Lý lần 21 –2026, tạo nên hành trình "Bước chân chia sẻ" đầy ý nghĩa, hướng đến mục tiêu hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn đón Tết Bính Ngọ.

Chương trình do Công ty Phú Mỹ Hưng phối hợp với Ủy ban Nhân dân các phường Tân Mỹ, Tân Hưng, Tân Thuận, Phú Thuận, Bình Đông và các xã Nhà Bè, Bình Chánh, Bình Hưng, để cùng tổ chức một hoạt động thiện nguyện quen thuộc trong cộng đồng mỗi dịp Tết đến Xuân về.

Từ nỗ lực vận động của Công ty Phú Mỹ Hưng và UBND các phường Tân Mỹ, Tân Hưng, Tân Thuận, Phú Thuận, Bình Đông và các xã Nhà Bè, Bình Chánh, Bình Hưng, chương trình đã quyên góp được 2,3 tỉ đồng. Trong đó, rất nhiều doanh nghiệp đã đóng góp nhiều năm cho chương trình như: Công ty TNHH Tân Thuận, Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Sino Pacific, Công ty TNHH Xây dựng Trung Quốc (CSCEC), Công ty CP Tập đoàn Mai Linh; Phú Hưng Group với các Công ty: Công ty CP Bảo hiểm Phú Hưng, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng, Công ty CP Bảo hiểm Nhân thọ Phú Hưng; Công ty Taxi Việt Nam (Vinataxi); Trường THPT & THCS Đinh Thiện Lý; Trường Quốc tế Nam Sài Gòn (SSIS); Công ty Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC),…

Số tiền trên được chuyển đến Quỹ "Vì người nghèo" các phường, xã; Quỹ "Chung một tấm lòng" của Đài Phát thanh và Truyền hình TP HCM (HTV), Quỹ "Bảo trợ tài năng thể thao" của Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM.

Thông điệp "bước chân chia sẻ" được lan tỏa trên cung đường Đi bộ từ thiện Đinh Thiện Lý, nơi hàng triệu bước chân cùng hướng đến một mục tiêu duy nhất là mang mùa xuân ấm áp đến với người nghèo.

Tính đến nay, sau 21 lần tổ chức, chương trình đã vận động được hơn 53 tỉ đồng hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện cải thiện đời sống thông qua các chương trình thiết thực như: xây dựng nhà tình nghĩa, xây dựng nhà tình thương, sửa chữa nhà, hỗ trợ vốn, trao tặng phương tiện mưu sinh, trao tặng quà Tết...