Ứng cử viên HĐND TP HCM Dương Hồng Nhân: Hiện đại hóa ngành nước, gắn trách nhiệm với cộng đồng

Tối 11-3, lãnh đạo Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (SAWACO) cùng Công đoàn và Đoàn Thanh niên đã tổ chức đoàn thăm hỏi, động viên đội ngũ công nhân, kỹ sư đang trực tiếp làm việc ca đêm tại công trình bít tạm tuyến ống cấp nước DN500, phục vụ thi công Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên.

Ông Dương Hồng Nhân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên SAWACO tặng quà cho công nhân

Tại công trình, ông Dương Hồng Nhân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên SAWACO cùng đoàn đã trực tiếp thăm hỏi, động viên và ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của lực lượng lao động đang làm việc xuyên đêm để bảo đảm tiến độ thi công, góp phần duy trì cấp nước ổn định, liên tục phục vụ người dân Thành phố. Nhân dịp này, đoàn đã trao các phần quà thiết thực, thể hiện sự quan tâm, chăm lo kịp thời đến những người đang ngày đêm bám trụ hiện trường.

Trong điều kiện làm việc ban đêm với nhiều yêu cầu khắt khe về kỹ thuật và an toàn, tập thể công nhân, kỹ sư SAWACO đã nỗ lực thi công khẩn trương, tuân thủ nghiêm quy trình, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến việc sinh hoạt của người dân. Công trình bít tạm tuyến ống DN500 là hạng mục quan trọng nhằm di dời, điều chỉnh hạ tầng kỹ thuật để triển khai dự án cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên.

Được biết, ông Dương Hồng Nhân hiện được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2026-2031. Bên cạnh vai trò lãnh đạo tại SAWACO, ông còn đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam; thành viên Ban Đô thị, HĐND TP HCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Dương Hồng Nhân (giữa), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên SAWACO tặng quà cho công nhân

Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động dân cử và quản lý lĩnh vực hạ tầng đô thị, ông Dương Hồng Nhân xây dựng chương trình hành động tập trung vào 3 nhóm nội dung: trách nhiệm chuyên môn, trách nhiệm người đại biểu dân cử và trách nhiệm cộng đồng.

Đối với lĩnh vực chuyên ngành, ông kiên định mục tiêu nâng cao chất lượng nước sạch, đưa nước đến tận những vùng xa xôi, hiện đại hóa ngành nước bằng công nghệ tiên tiến và xây dựng hệ thống cấp nước thông minh.

Ông cùng tập thể SAWACO đã không ngừng nỗ lực, bảo đảm duy trì tỉ lệ 100% dân cư đô thị và nông thôn (TP HCM cũ) được tiếp cận nước sạch, với tổng công suất đạt 2,4 triệu m3/ngày đêm (kể từ tháng 10-2025). Tỉ lệ thất thoát, thất thu nước sạch bình quân của thành phố đến đầu năm 2026 giữ ở mức 12,5% - minh chứng cho hiệu quả của công tác kiểm soát mạng lưới và giảm thất thoát chủ động trên các DMA.

Công nhân SAWACO đang thi công công trình

Bên cạnh đó, toàn bộ hệ thống cấp nước đô thị của đơn vị đã triển khai "Kế hoạch cấp nước an toàn" theo quy định, bảo đảm tính sẵn sàng và khả năng ứng phó trước mọi rủi ro trong quá trình vận hành.

Với trách nhiệm của người đại biểu dân cử, ông Dương Hồng Nhân cam kết sẽ tiếp tục lắng nghe, phản ánh kịp thời nguyện vọng của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết thấu đáo. Về trách nhiệm cộng đồng, ông đề cao tinh thần sẻ chia, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em, người yếu thế, cũng như lực lượng vũ trang và những người lính nơi biên cương.

"Nếu tiếp tục được bà con cử tri Thành phố tín nhiệm một lần nữa, tôi khẳng định sẽ phát huy mọi khả năng của mình để xứng đáng với niềm tin yêu đó bằng những chương trình hành động cụ thể, bám sát thực tiễn, lắng nghe và tiếp nhận kịp thời mọi ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của bà con" - ông Dương Hồng Nhân nhấn mạnh.