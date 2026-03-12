Nơi hội tụ tinh hoa tri thức cho kỷ nguyên "Thủy sản thông minh"

Với chủ đề "Thủy sản thông minh – Cách mạng AI trong nuôi trồng thủy sản", VietShrimp Asia & Aquaculture Vietnam 2026 được định vị là nền tảng giao thương và chia sẻ tri thức quốc tế, nơi quy tụ các công nghệ số và giải pháp tiên tiến từ đơn vị hàng đầu trong ngành.

Chuỗi Hội nghị Thủy sản Quốc tế sẽ diễn ra xuyên suốt 3 ngày triển lãm (18–20.03.2026) tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Phòng Mekong, Nhà A, với sự tham gia của các chuyên gia, doanh nghiệp và nhà quản lý trong nước và quốc tế. Chương trình tập trung thảo luận về đổi mới dựa trên AI, xu hướng phát triển ngành và các thách thức trọng yếu thông qua 5 phiên chuyên đề:

Phiên 1: Tổng quan chuỗi giá trị ngành thủy sản diễn ra từ 10 giờ đến 16 giờ 30 ngày 18.3.2026. Phiên 2: Cách mạng AI trong nuôi trồng thủy sản diễn ra từ 9 giờ đến 16 giờ 30 ngày 19.3.2026. Phiên 3: Cải thiện năng suất trong nuôi trồng thủy sản Phiên 4: Định hình ngành thủy sản bền vững diễn ra từ 9 giờ đến 12 giờ 10 ngày 20.3.2026. Phiên 5: Khẳng định vai trò cá rô phi

Kiến tạo tương lai ngành thủy sản – Điểm hẹn chiến lược năm 2026

Với quy mô quốc tế, nội dung chuyên môn cùng định hướng phát triển dài hạn, VietShrimp Asia và Aquaculture Vietnam 2026 được kỳ vọng trở thành điểm hẹn quan trọng của ngành thủy sản Việt Nam và khu vực. Khẳng định vị thế của Việt Nam như một trung tâm nuôi trồng và chế biến thủy sản năng động, chủ động hội nhập và sẵn sàng đáp ứng những tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường toàn cầu.

