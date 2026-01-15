Doanh nghiệp
Bảo hiểm Phú Hưng đồng hành cùng chương trình Đi bộ Đinh Thiện Lý 2026

Chương trình Đi bộ từ thiện Đinh Thiện Lý lần 21-2026 sẽ diễn ra vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 24-1-2026 tại khu The Crescent (Hồ Bán Nguyệt), Phú Mỹ Hưng, TP.HCM.

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Phú Hưng là một trong những đơn vị đồng hành cùng chương trình góp phần hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn đón Tết.

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Phú Hưng có nhiều năm đồng hành cùng chương trình

Trong nhiều năm đồng hành cùng chương trình, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Phú Hưng mong muốn thể hiện trách nhiệm của mình với xã hội, với cộng đồng, cũng như ủng hộ ý nghĩa cao đẹp của chương trình. Đây cũng là dịp để nhân viên có cơ hội tạo sự cân bằng trong công việc - cuộc sống bằng việc mở rộng mối giao lưu với các công ty khác cùng tham gia chương trình này.

Ban Lãnh đạo cùng với đội ngũ nhân viên Bảo hiểm Phú Hưng hào hứng tham gia chương trình

Với bề dày kinh nghiệm cùng năng lực tài chính vững mạnh, Bảo hiểm Phú Hưng cung cấp cho thị trường bảo hiểm phi nhân thọ những gói sản phẩm đa dạng, toàn diện nhằm bảo vệ khách hàng khỏi những rủi ro không may xảy ra, bao gồm nhưng không giới hạn: Bảo hiểm Xe cơ giới, Bảo hiểm Con người, Bảo hiểm Tài sản, Bảo hiểm Kỹ thuật, Bảo hiểm Hàng hải, Bảo hiểm Trách nhiệm… Trong mỗi sản phẩm bảo hiểm, Phú Hưng luôn tận dụng các kỹ năng chuyên môn để đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm giảm thiểu rủi ro tài chính của khách hàng.

Trải qua hơn 19 năm hoạt động, với nỗ lực không ngừng, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Phú Hưng (PAC) đã và đang ngày một khẳng định giá trị thương hiệu của mình trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam.

