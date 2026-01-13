Nhịp sống
13/01/2026 15:13

Đi bộ Từ thiện Đinh Thiện Lý lần 21-2026: Chung tay quyên góp, mang Tết ấm đến người nghèo

In bài viết

Chương trình Đi bộ Từ thiện Đinh Thiện Lý lần 21 dự kiến diễn ra vào sáng 24-1-2026 tại khu Hồ Bán Nguyệt, đô thị Phú Mỹ Hưng (phường Tân Mỹ, TP HCM).

Chương trình do Công ty Phú Mỹ Hưng phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân các phường Tân Mỹ, Tân Hưng, Tân Thuận, Phú Thuận, Bình Đông và các xã Nhà Bè, Bình Chánh, Bình Hưng, để cùng tổ chức một hoạt động thiện nguyện quen thuộc trong cộng đồng mỗi dịp Tết đến Xuân về.

Được khởi xướng từ năm 2006, chương trình hướng đến mục tiêu kêu gọi cộng đồng cùng đi bộ rèn luyện sức khỏe, đồng thời vận động quyên góp gây quỹ chăm lo Tết cho người nghèo. Từ năm 2008, chính quyền địa phương chính thức tham gia, phối hợp cùng Công ty Phú Mỹ Hưng trong công tác tổ chức chương trình, cùng vận động người tham gia đi bộ và vận động quyên góp, vì thế số tiền quyên góp từ thiện cũng được tăng lên.

Chương trình Đi bộ Từ thiện Đinh Thiện Lý - nơi tinh thần sẻ chia được duy trì qua từng mùa xuân

Trải qua hơn 21 năm, Chương trình Đi bộ Từ thiện Đinh Thiện Lý không chỉ đơn thuần là một sự kiện thể thao, mà còn góp phần hình thành nên một nét văn hóa đẹp của vùng đất phía Nam Thành phố - văn hóa thiện nguyện cộng đồng, nơi tinh thần sẻ chia được duy trì qua từng mùa xuân, để hỗ trợ những hoàn cảnh còn khó khăn đón Tết ấm áp, đủ đầy hơn.

Những bước chân thiện nguyện góp phần làm ấm lòng những hoàn cảnh còn khó khăn

Năm nay, Ban Tổ chức đặt mục tiêu vận động 2,3 tỉ đồng, kỳ vọng tiếp tục nhận được sự đồng hành của cộng đồng thông qua việc tham gia đi bộ và đóng góp từ thiện. Mỗi cá nhân tham gia với mức đóng góp từ 150.000 đồng sẽ được nhận áo thun chương trình, nước uống và có cơ hội tham gia rút thăm may mắn với nhiều phần quà giá trị. Các doanh nghiệp đóng góp từ 20 triệu đồng trở lên sẽ được Ban Tổ chức mời lên sân khấu trao bảng tượng trưng ghi nhận sự đồng hành.

Là người nhiều năm gắn bó với chương trình, chị Nguyễn Thị Lan, cư ngụ tại phường Tân Thuận, chia sẻ: "Mỗi bước chân trong chương trình không chỉ là đi bộ rèn luyện sức khỏe mà còn là cách giản dị để mỗi người góp phần hỗ trợ Tết cho những hoàn cảnh khó khăn. Đó cũng là lý do tôi và gia đình đồng hành tham gia đều đặn mỗi năm".

Cùng đi bộ, cùng sẻ chia

Đại diện Công ty Phú Mỹ Hưng cũng chia sẻ: "Chương trình Đi bộ Từ thiện Đinh Thiện Lý là hoạt động do Công ty Phú Mỹ Hưng phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức suốt nhiều năm qua. Thông qua chương trình, Công ty Phú Mỹ Hưng mong muốn chung tay góp sức cùng chính quyền và cộng đồng trong hoạt động chăm lo Tết cho những hoàn cảnh khó khăn, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết trong xã hội. Sự đồng hành của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức chính là động lực để chương trình tiếp tục được duy trì và phát triển".

Qua 20 lần tổ chức, Chương trình Đi bộ từ thiện Đinh Thiện Lý đã thu hút hơn 239.000 lượt người tham gia, vận động được trên 51 tỉ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội. Toàn bộ số tiền quyên góp được chuyển đến Quỹ "Vì người nghèo" các Phường, Xã tại địa phương để triển khai nhiều chương trình thiết thực như: xây dựng và sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà tình thương, chống dột, nâng nền, hỗ trợ vốn sinh kế, trao tặng phương tiện mưu sinh… Bên cạnh đó, chương trình còn đóng góp cho Quỹ "Chung một tấm lòng" của Đài Phát thanh và Truyền hình TP HCM (HTV), Quỹ "Bảo trợ tài năng thể thao" của Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM cùng một số quỹ xã hội khác.

Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình TP HCM.

Ban Tổ chức Chương trình Đi bộ từ thiện Đinh Thiện Lý lần 21 - 2026 trân trọng cảm ơn các đơn vị tài trợ và đồng hành:

  • Tài trợ Bạc: Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh, Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Phú Hưng, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nhân thọ Phú Hưng.
  • Tài trợ Đồng: Công ty Cổ phần Viễn thông ACT, Trung tâm Thương mại Crescent Mall
  • Đơn vị hỗ trợ: Công ty TNHH MTV TM - DV Cuộc Sống Mới (New Life), Công ty TNHH Kim loại Tacheng, Phòng khám Quốc tế CarePlus – Công ty TNHH CityClinic Việt Nam, Công Ty TNHH Nước Giải Khát Suntory Pepsico Việt Nam (Nhãn hàng Revive), Công ty TNHH Công nghệ Hưng Thái (ứng dụng Livin PMH)

Thông tin đóng góp:

  • Đơn vị tiếp nhận: Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng
  • Số tài khoản: 00111601013 – Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC
  • Nội dung chuyển khoản: Tên đơn vị/cá nhân – Ủng hộ CT Đi bộ từ thiện ĐTL
  • Liên hệ: Thùy Vy – (028) 3692 9999 (máy nhánh 2311) - DĐ: 0943 000 350


từ khóa : hoàn cảnh khó khăn, hoạt động thiện nguyện, Phú Mỹ Hưng, Đinh Thiện Lý, đi bộ từ thiện, chăm lo Tết
Đại Quang Minh tái khởi động KĐT Sala với sản phẩm mới tại trung tâm KĐT mới Thủ Thiêm

Đại Quang Minh tái khởi động KĐT Sala với sản phẩm mới tại trung tâm KĐT mới Thủ Thiêm

Dự án mới 15:13

Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh giới thiệu dự án Sarene Residence & Commercial Complex, tổ hợp căn hộ cao cấp và phố thương mại thuộc khu Bắc – Sala.

Vietravel kết nối người Việt với FIFA World Cup 2026™

Vietravel kết nối người Việt với FIFA World Cup 2026™

Nhịp sống 15:12

Vietravel được On Location ủy quyền phân phối các gói Hospitality cao cấp trải nghiệm FIFA World Cup 26™ với mức giá niêm yết toàn cầu

Agribank tài trợ vốn tín dụng dự án Nhà ở xã hội Square Nha Trang

Agribank tài trợ vốn tín dụng dự án Nhà ở xã hội Square Nha Trang

Tài chính 15:12

An cư lạc nghiệp cho hậu phương Quân đội và người dân lao động, Agribank tài trợ vốn tín dụng dự án Nhà ở xã hội Square Nha Trang

Nỗi lo thiếu chỗ phơi quần áo ở chung cư: Lời giải từ dòng máy sấy đang cháy hàng tại Điện máy XANH

Nỗi lo thiếu chỗ phơi quần áo ở chung cư: Lời giải từ dòng máy sấy đang cháy hàng tại Điện máy XANH

Sản phẩm 15:27

Khi không gian sống bị thu hẹp, máy sấy bơm nhiệt dần thay thế giàn phơi, góp phần thúc đẩy đà tăng trưởng ấn tượng của máy sấy Toshiba tại Điện máy XANH.

Tiger Beer xác lập kỷ lục Việt Nam với sự kiện “Săn lộc bản lĩnh” chào Xuân 2026

Tiger Beer xác lập kỷ lục Việt Nam với sự kiện “Săn lộc bản lĩnh” chào Xuân 2026

Doanh nghiệp 13:06

Tiger Beer đã biến khoảnh khắc chào đón năm mới thành một hành trình “chinh phục” đầy khí thế

Lộ diện quán quân mùa 1 “A.I thực chiến” - Chủ nhân giải thưởng lên đến 1 triệu USD từ Techcombank

Lộ diện quán quân mùa 1 “A.I thực chiến” - Chủ nhân giải thưởng lên đến 1 triệu USD từ Techcombank

Giáo dục - Cộng đồng 13:06

Tại đêm chung kết, Techcombank đã trao tặng học bổng du học quốc tế về AI trị giá lên tới 1 triệu USD cho đội giành Giải Nhất - đội Converged

Hoa Tết “bùng nổ” trên TikTok Shop

Hoa Tết “bùng nổ” trên TikTok Shop

Thị trường 10:51

Hoa, cây kiểng đã được chứng minh rất có tiềm năng khi bán qua online, đặc biệt từ những trường hợp cụ thể thành công trên TikTok Shop


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn