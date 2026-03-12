Thị trường
12/03/2026 10:28

Hương vị Ý đặc sắc tại Triển lãm Food & Hospitality Vietnam 2026

In bài viết

Thương vụ Ý tại Việt Nam sẽ giới thiệu khu trưng bày của 20 doanh nghiệp hàng đầu ngành thực phẩm đến từ Ý tại Triển lãm Food & Hospitality Vietnam 2026

Triển lãm Food & Hospitality Vietnam 2026 sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 26-3 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC). Tham gia chương trình, Thương vụ Ý tại Việt Nam sẽ giới thiệu khu vực trưng bày của 20 doanh nghiệp hàng đầu trong ngành thực phẩm đến từ Ý tại gian hàng A366 - A389.

Trong suốt 3 ngày triển lãm, các doanh nghiệp Ý sẽ giới thiệu những sản phẩm đậm đà hương vị và chất lượng vượt trội, làm nổi bật tinh hoa ẩm thực Ý như: mì Ý, giấm Balsamic, thịt nguội, phô mai, giăm bông, xúc xích, ô liu, nấm truffle, rượu vang, các loại bánh, nước sốt, gia vị, nước chấm và đồ ăn nhẹ… Tất cả sẽ khiến du khách và thực khách đắm chìm trong thế giới ẩm thực đa dạng và đầy mê hoặc.

"Italian Taste" - hành trình vị giác đầy tinh tế tại Food & Hospitality Vietnam 2026. Nguồn: ITA

Đồng thời, vào ngày 25-3, hội thảo chuyên đề "Thịt nguội Ý: Một di sản độc đáo" sẽ mang đến cái nhìn sâu sắc về ngành thịt nguội - một trong những sản phẩm đặc trưng của ẩm thực Ý, cùng với đó là các cơ hội hợp tác trong ngành thực phẩm.

Ẩm thực Ý được Tổ chức UNESCO ghi danh là "Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại" - lần đầu tiên một nền ẩm thực quốc gia được vinh danh ở phạm vi toàn bộ, nơi mỗi món ăn trở thành chứng nhân của truyền thống, ký ức và bản sắc dân tộc. Với nguồn nguyên liệu tươi ngon, đa dạng và kỹ thuật chế biến tinh tế, ẩm thực Ý đã không ngừng phát triển và khẳng định được vị thế của mình trên bản đồ ẩm thực thế giới.

Kim Anh
từ khóa : Thương vụ Ý, Triển lãm Food & Hospitality Vietnam 2026
Nơi hội tụ tinh hoa tri thức cho kỷ nguyên "Thủy sản thông minh"

Nơi hội tụ tinh hoa tri thức cho kỷ nguyên "Thủy sản thông minh"

Thị trường 09:00

VietShrimp Asia đồng tổ chức Aquaculture Vietnam 2026 từ 18-20.3 tại SECC, không chỉ trưng bày công nghệ mà còn là nền tảng hội tụ tri thức.

NOXH chuẩn Singapore thương hiệu K-Home “phủ sóng” địa bàn Đồng Nai

NOXH chuẩn Singapore thương hiệu K-Home “phủ sóng” địa bàn Đồng Nai

Cơ hội an cư 08:00

Kim Oanh Land dự kiến ra mắt thị trường hơn 4.000 căn hộ NOXH chuẩn Singapore thuộc chuỗi dự án K-Home tại tỉnh Đồng Nai ngay trong quý 2-2026.

OCB và VNPAY "mở lối" giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh dễ dàng tiếp cận thuế số

OCB và VNPAY "mở lối" giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh dễ dàng tiếp cận thuế số

Ngân hàng 08:00

Gói giải pháp thanh toán và nộp thuế số nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh và doanh nghiệp tối ưu chi phí vận hành, đáp ứng các quy định mới về thuế và hóa đơn điện tử.

Hành trình ESG của VietinBank – Từ cam kết đến hành động

Hành trình ESG của VietinBank – Từ cam kết đến hành động

Tài chính 17:21

VietinBank từng bước định hình mô hình ngân hàng xanh theo chuẩn mực quốc tế

EVNGENCO3 sản xuất hơn 4,1 tỉ kWh điện sau 2 tháng đầu năm

EVNGENCO3 sản xuất hơn 4,1 tỉ kWh điện sau 2 tháng đầu năm

Doanh nghiệp 17:20

EVNGENCO3 tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất điện ổn định, đáp ứng nhu cầu hệ thống điện quốc gia, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm dịp Tết Nguyên đán.

Sống - kinh doanh - tích lũy tài sản: Ba lớp giá trị hội tụ tại Boutique Home Tràng Cát

Sống - kinh doanh - tích lũy tài sản: Ba lớp giá trị hội tụ tại Boutique Home Tràng Cát

Dự án mới 16:53

Trên thị trường BĐS, một tài sản hoàn hảo là tài sản có thể vừa an cư tiện nghi, vừa kinh doanh thuận lợi, đồng thời gia tăng giá trị theo thời gian.

Joyoung Việt Nam bứt phá với nhiều thành công trong 2025

Joyoung Việt Nam bứt phá với nhiều thành công trong 2025

Sản xuất - Kinh doanh 16:25

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc thương hiệu gia dụng Joyoung tròn một năm hiện diện tại Việt Nam.


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn