Hương vị Ý đặc sắc tại Triển lãm Food & Hospitality Vietnam 2026

Triển lãm Food & Hospitality Vietnam 2026 sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 26-3 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC). Tham gia chương trình, Thương vụ Ý tại Việt Nam sẽ giới thiệu khu vực trưng bày của 20 doanh nghiệp hàng đầu trong ngành thực phẩm đến từ Ý tại gian hàng A366 - A389.

Trong suốt 3 ngày triển lãm, các doanh nghiệp Ý sẽ giới thiệu những sản phẩm đậm đà hương vị và chất lượng vượt trội, làm nổi bật tinh hoa ẩm thực Ý như: mì Ý, giấm Balsamic, thịt nguội, phô mai, giăm bông, xúc xích, ô liu, nấm truffle, rượu vang, các loại bánh, nước sốt, gia vị, nước chấm và đồ ăn nhẹ… Tất cả sẽ khiến du khách và thực khách đắm chìm trong thế giới ẩm thực đa dạng và đầy mê hoặc.

"Italian Taste" - hành trình vị giác đầy tinh tế tại Food & Hospitality Vietnam 2026. Nguồn: ITA

Đồng thời, vào ngày 25-3, hội thảo chuyên đề "Thịt nguội Ý: Một di sản độc đáo" sẽ mang đến cái nhìn sâu sắc về ngành thịt nguội - một trong những sản phẩm đặc trưng của ẩm thực Ý, cùng với đó là các cơ hội hợp tác trong ngành thực phẩm.

Ẩm thực Ý được Tổ chức UNESCO ghi danh là "Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại" - lần đầu tiên một nền ẩm thực quốc gia được vinh danh ở phạm vi toàn bộ, nơi mỗi món ăn trở thành chứng nhân của truyền thống, ký ức và bản sắc dân tộc. Với nguồn nguyên liệu tươi ngon, đa dạng và kỹ thuật chế biến tinh tế, ẩm thực Ý đã không ngừng phát triển và khẳng định được vị thế của mình trên bản đồ ẩm thực thế giới.