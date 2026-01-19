Chương trình Đi bộ từ thiện Đinh Thiện Lý lần 21 - 2026 diễn ra lúc 6 giờ 30 phút ngày 24-1-2026 tại khu The Crescent (Hồ Bán Nguyệt), Phú Mỹ Hưng, góp phần chung tay hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn đón Tết.

Đồng hành cùng thị trường chứng khoán Việt Nam suốt gần 20 năm, Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (PHS) với cổ đông chiến lược CX-Technology đã và đang khẳng định chỗ đứng vững chắc trong lòng nhà đầu tư. Với nền tảng giao dịch hiện đại, danh mục sản phẩm đa dạng cùng đội ngũ chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm, PHS luôn nỗ lực mang đến cho khách hàng những giải pháp đầu tư chuyên nghiệp, an toàn và hiệu quả. Mỗi khuyến nghị, mỗi chiến lược của PHS đều được xây dựng trên sự thấu hiểu sâu sắc về thị trường và tâm lý nhà đầu tư, giúp khách hàng – dù là người mới bắt đầu hay đã dày dạn kinh nghiệm – đều có thể tự tin chinh phục mục tiêu tài chính của mình.

Không chỉ chú trọng vào tăng trưởng kinh doanh, PHS còn kiên định theo đuổi các giá trị trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững. Trong năm 2025, công ty đã triển khai nhiều chương trình thiện nguyện ý nghĩa như: Trung thu cho em hay đi bộ từ thiện, lan tỏa tinh thần sẻ chia và gắn kết cộng đồng. Song song đó, các hoạt động teambuilding kết hợp ESG đã trở thành điểm nhấn, khơi dậy tinh thần hành động vì môi trường xanh và tương lai bền vững hơn.

Với PHS, thành công không chỉ được đo bằng những con số, mà còn bằng giá trị nhân văn lan tỏa. Trên hành trình phía trước, PHS sẽ tiếp tục bền bỉ thực hiện sứ mệnh "Cho đi là còn mãi" – kiến tạo giá trị, lan tỏa yêu thương và đồng hành cùng cộng đồng phát triển lâu dài cũng như không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đồng hành cùng nhà đầu tư trên hành trình gia tăng giá trị tài chính.