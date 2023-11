PNJ nhận giải thưởng Instant Impact/ Promotion tại MMA Smarties Việt Nam 2023

Giải thưởng Smarties 2023 mang tính quốc tế đã đạt nhiều tiếng vang lớn ở 4 châu lục và 8 quốc gia, quy tụ đội ngũ ban giám khảo là những chuyên gia đầu ngành giàu kinh nghiệm. Để ghi danh vào bảng vàng Smarties Việt Nam 2023 là hành trình đầy thử thách. Mỗi chiến dịch phải thể hiện được bản sắc riêng, đầu tư bài bản, có đóng góp về sự thay đổi cách thức tiếp thị hiện đại.

Trải qua 2 vòng sàng lọc, đánh giá, xét duyệt kỹ lưỡng và minh bạch đến từ hội đồng ban giám khảo, PNJ xuất sắc nhận giải thưởng Instant Impact/ Promotion. Giải thưởng này khẳng định những hoạt động tiếp thị bán lẻ PNJ đã có tác động trực tiếp và tức thời đến kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Đại diện PNJ nhận giải thưởng Smarties Việt Nam 2023 (Ảnh: Minh Phụng)

Năm 2023, PNJ đánh dấu nhiều chương trình tiếp thị bán lẻ mang ý tưởng đột phá và tư duy sáng tạo. Đặc biệt, các hoạt động tiếp thị bán lẻ được thiết kế dựa trên sự thấu hiểu khách hàng, bám sát diễn biến của thị trường và từ đó định hướng hành vi tiêu dùng cho khách hàng.

Với sự thành công của "Thử thách lắc tài lộc" trong mùa Thần Tài 2023 đã chứng tỏ sức nóng với hàng triệu lượt khách hàng tham gia và nhận lộc khai xuân đầu năm. Bên cạnh đó, hoạt động trải nghiệm "Tự chọn ưu đãi, sang mãi nét riêng" cũng được tổ chức tại cửa hàng PNJ ở các trung tâm thương mại lớn trên cả nước. Chuỗi hoạt động diễn ra vui tươi, sôi động đã nhận được sự hưởng ứng tham gia của đông đảo khách hàng.

Khách hàng tham gia "Thử thách lắc tài lộc" trong mùa Thần Tài 2023. (Ảnh: Minh Phụng)

Không dừng lại ở đó, PNJ cũng đã đẩy mạnh nhận diện thương hiệu tại các thị trường còn dư địa thông qua "Hành trình trang sức xuyên Việt – Rạng rỡ vẻ đẹp đời thường" để mang thương hiệu trang sức PNJ đến gần khách hàng hơn và tôn vinh vẻ đẹp đa sắc giữa đời thường, truyền cảm hứng cho mỗi người luôn vững tin vào vẻ đẹp riêng của bản thân.

Chiến dịch "Hành trình trang sức xuyên Việt – Rạng rỡ vẻ đẹp đời thường" ghi dấu ấn mạnh mẽ đối với khách hàng trên toàn quốc. (Ảnh: Minh Phụng)

Đồng thời, PNJ cũng tập trung khai thác và thực hiện những ý tưởng mới nhằm gia tăng nhu cầu của khách hàng; nâng cao chất lượng, hiệu suất của của hoạt động tiếp thị trải nghiệm nhưng vẫn đảm bảo tối ưu hiệu quả chi phí hoạt động.

Ngoài ra, bằng sự đổi mới liên tục, tích hợp và ứng công nghệ trong cách triển khai, vận hành và đánh giá các phương pháp tiếp cận khách hàng góp phần không nhỏ giúp công ty "vượt gió ngược" trong bối cảnh thị trường đầy biến động. Do đó, PNJ liên tục duy trì được số khách hàng hiện hữu và tăng trưởng số lượng khách hàng mới. Theo báo cáo kinh doanh quý 3-2023, lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần PNJ đạt 23.377 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế duy trì mức tương đương với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1.340 tỉ đồng. Như vậy, PNJ đã hoàn thành 69,2% kế hoạch lợi nhuận năm, đây là một kết quả tích cực đối với PNJ trong bối cảnh ngành bán lẻ, đặc biệt là ngành trang sức còn gặp nhiều khó khăn.

"Giải thưởng Instant Impact/ Promotion tại MMA Smarties 2023 không chỉ là sự ghi nhận những đóng góp cho ngành tiếp thị mà đây còn là nguồn cảm hứng, động lực để PNJ vượt ra khỏi những khuôn khổ, tự tin bứt phá để tạo dấu ấn riêng mang đến sự hài lòng cho khách hàng".

Đặc biệt, PNJ cũng vinh dự là nhà bán lẻ Việt Nam duy nhất được vinh danh tại hạng mục "Marketing Initiative of the Year" (Sáng kiến tiếp thị bán lẻ của năm) do tạp chí Retail Asia bình chọn; 2 lần liên tiếp xuất sắc được nhận giải thưởng Best Retail Marketing tại The Marketing Event Awards khu vực Châu Á Thái Bình Dương.