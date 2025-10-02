Đầu tư cho học tập đúng lúc: Giải pháp tài chính thông minh của gia đình hiện đại

Gác nỗi lo tài chính, tự tin chinh phục hành trình mới

Chập chững bước vào ngưỡng cửa đại học, Nguyễn Ngọc Minh – sinh viên năm nhất ngành Ngôn ngữ Anh tại TP HCM – nhanh chóng nhận ra tầm quan trọng của việc trang bị thiết bị học tập phù hợp trong thời đại số. Một chiếc laptop không chỉ giúp Minh theo dõi các bài giảng trực tuyến mà còn hỗ trợ hiệu quả trong việc làm bài tập, nghiên cứu tài liệu và thực hiện dự án nhóm.

Tuy nhiên, giống nhiều bạn trẻ, Minh gặp hạn chế về tài chính. Thu nhập từ công việc làm thêm và số tiền tiết kiệm chưa đủ để Minh mua ngay một chiếc laptop. Thay vì trì hoãn, Minh và gia đình đã chủ động tìm các giải pháp tài chính phù hợp. Được bạn bè giới thiệu, Minh quyết định chọn sản phẩm vay mua laptop trả góp của FE CREDIT tại cửa hàng điện máy gần nơi ở.

Nhu cầu mua sắm trang thiết bị, dụng cụ học tập tăng cao trong dịp cao điểm mùa tựu trường. Ảnh: PV

Sau khi tham khảo, Minh quyết định đầu tư một chiếc laptop chất lượng để có thể sử dụng lâu dài."Gia đình mình trả trước 30%, phần còn lại thì trả góp theo tháng và mình có thể đi làm thêm để hỗ trợ gia đình chi trả khoản này", tân sinh viên chia sẻ. Với thủ tục đơn giản, lãi suất phù hợp, Minh còn được tham gia chương trình ưu đãi "Rinh điện máy chất, ưu đãi ngây ngất" do FE CREDIT triển khai mùa tựu trường.

Nhờ khoản vay này, Minh đã sở hữu chiếc laptop mơ ước, phục vụ học tập và phát triển bản thân. "Lần đầu được sở hữu một tài sản có trị giá lớn, mình rất vui. Ngoài laptop, mình và gia đình còn đang tìm hiểu thêm gói vay mua xe gắn máy trả góp của FE CREDIT. Đây cũng sẽ là phương tiện hỗ trợ mình bắt đầu hành trình mới tại TP HCM thuận lợi hơn", Minh nói.

Đầu tư hôm nay, trao cơ hội cho mai sau

Với chị Thu Nguyệt (41 tuổi) – mẹ của hai con đang học lớp 4 và lớp 10 – áp lực tài chính mùa tựu trường không còn xa lạ. Ở độ tuổi phát triển toàn diện các con cần được đầu tư đúng lúc, đúng cách và điều đó đồng nghĩa với chi phí không nhỏ. Cô con gái út Thảo Linh vừa được tuyển vào lớp năng khiếu guitar của Nhà Thiếu nhi quận, gia đình phải chuẩn bị khoản chi phí cho việc học và nhạc cụ chuyên dụng. Trong khi đó, con trai lớn bắt đầu bước vào cấp 3 với nhiều khoản phải chi: học phí tăng, tiền bán trú, bảo hiểm, đồng phục, sách vở....

Hai vợ chồng chị Nguyệt đều là công nhân, thu nhập hàng tháng luôn phải cân đo đong đếm từng khoản. "Chỉ riêng đầu năm học, gia đình đã chi hơn 8 triệu đồng cho các khoản phí bắt buộc. Thật sự rất áp lực", chị chia sẻ.

Đỉnh điểm là khi chị cân nhắc đầu tư hơn 15 triệu đồng mua đàn guitar và đăng ký khóa học thêm ngoại ngữ cho hai con. Nếu chỉ dựa vào tích lũy, có thể bỏ lỡ cơ hội phát triển năng khiếu, điều mà chị không mong muốn. Để trang trải, chị Nguyệt đã tìm hiểu chương trình "Dựng xây tương lai từ những ước mơ nhỏ" của FE CREDIT và chọn gói vay tiêu dùng. Theo chị, đây là giải pháp kịp thời để chủ động tài chính.

FE CREDIT cung cấp các giải pháp tài chính nhanh chóng - linh hoạt, để mỗi "chiếc balo ước mơ" luôn đầy ắp, sẵn sàng cùng bạn dựng xây tương lai.

"Gói vay từ FE CREDIT giúp gia đình tôi xoay sở kịp nguồn tài chính mà không phải gánh quá nhiều áp lực cùng lúc. Quan trọng nhất là các con tôi vẫn được đăng ký các khóa học đúng tiến độ, không bị gián đoạn giữa chừng", chị Nguyệt chia sẻ.

Đặc biệt, FE CREDIT đang triển khai chương trình ưu đãi "Tài chính về tay, đón tương lai cực hay" dành cho gói vay tiêu dùng cá nhân, mang đến cơ hội tham gia quay số trúng thưởng với nhiều quà tặng giá trị như xe máy Honda Vision, điện thoại Samsung Galaxy hay laptop. "Tôi rất hài lòng. Dịp này, FE CREDIT còn có ưu đãi giảm lãi suất khá tốt, phù hợp với khả năng của gia đình tôi.", chị Nguyệt nói thêm.

Trong cuộc sống hiện đại, những quyết định tài chính thông minh, kịp thời hôm nay sẽ là nền tảng cho tương lai tươi sáng. Câu chuyện của chị Thu Nguyệt và Minh là minh chứng cho việc các giải pháp vay tiêu dùng không chỉ là công cụ tài chính, mà còn là người bạn đồng hành cùng các gia đình trong việc vun đắp, xây dựng tương lai cho con em.

FE CREDIT là một thành viên của hệ sinh thái tài chính Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). Từ 25-8 đến 25-10-2025, FE CREDIT triển khai các chương trình ưu đãi: "Rinh điện máy chất, ưu đãi ngây ngất", "Tài chính về tay, đón tựu trường cực slay", "Có FE ONLINE 2.0, đón tựu trường cực slay". Truy cập website: https://www.fecredit.com.vn/ để biết thêm thông tin chi tiết.



