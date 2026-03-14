Nhiệt điện Mông Dương 1 sẵn sàng cho mùa khô 2026

Ngày 11-3-2026, ông Nguyễn Hữu Tuấn, Giám đốc Công ty Nhiệt điện Mông Dương đã báo cáo kết quả sản xuất điện 2 tháng đầu năm 2026 với đoàn công tác do ông Lê Văn Danh, Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) dẫn đầu. Cụ thể, ông Tuấn cho biết công tác chuẩn bị cho mùa khô và kế hoạch năm 2026 đã sẵn sàng; chương trình nâng cao độ tin cậy thiết bị, giảm suất hao nhiệt các tổ máy. Công ty cũng đã lập kế hoạch đại tu tổ máy S2, triển khai các giải pháp bảo đảm môi trường và nâng cao hiệu quả vận hành.

Đoàn công tác thăm khu vực lắp đặt thử nghiệm các thiết bị cải tiến nhằm giảm nhiệt độ đầu ra nước làm mát của Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1

Ghi nhận các kết quả đạt được của đơn vị, ông Lê Văn Danh, Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) yêu cầu tập thể cán bộ, người lao động nhà máy tiếp tục duy trì kỷ luật vận hành, kiểm soát chặt rủi ro kỹ thuật, không chủ quan trong công tác điều hành sản xuất. Theo dự báo, nắng nóng năm 2026 có thể đến sớm, kéo dài và gay gắt hơn năm trước, nhất là từ tháng 6 đến tháng 8. Vì vậy, Công ty cần chuẩn bị nguồn lực sản xuất, đặc biệt bảo đảm nguồn cung nhiên liệu như than và dầu trong bối cảnh thị trường năng lượng nhiều biến động do tình hình chiến sự trên thế giới.

Ông Lê Văn Danh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3 chủ trì buổi làm việc

Ông còn chỉ đạo đơn vị tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất, kiểm soát các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, cải tiến thiết bị bảo vệ môi trường theo Nghị quyết của Tổng Công ty, tăng cường phối hợp với Công ty EPS trong công tác bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị nhằm bảo đảm các tổ máy luôn sẵn sàng đáp ứng tốt phương thức huy động, vận hành

an toàn, liên tục.

Ông Lê Văn Danh tặng quà động viên lực lượng vận hành tại Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1

Nhân dịp này, đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên đội ngũ vận hành viên tại nhà máy, ghi nhận nỗ lực của người lao động đang trực tiếp bảo đảm vận hành các tổ máy an toàn, liên tục.