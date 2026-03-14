Doanh nghiệp
14/03/2026 17:33

Nhiệt điện Mông Dương 1 sẵn sàng cho mùa khô 2026

In bài viết

Ông Lê Văn Danh, Tổng Giám đốc EVNGENCO3 đã có chuyến thăm và làm việc với Công ty Nhiệt điện Mông Dương 1 về công tác sản xuất điện mùa khô và kế hoạch 2026.

Ngày 11-3-2026, ông Nguyễn Hữu Tuấn, Giám đốc Công ty Nhiệt điện Mông Dương đã báo cáo kết quả sản xuất điện 2 tháng đầu năm 2026 với đoàn công tác do ông Lê Văn Danh, Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) dẫn đầu. Cụ thể, ông Tuấn cho biết công tác chuẩn bị cho mùa khô và kế hoạch năm 2026 đã sẵn sàng; chương trình nâng cao độ tin cậy thiết bị, giảm suất hao nhiệt các tổ máy. Công ty cũng đã lập kế hoạch đại tu tổ máy S2, triển khai các giải pháp bảo đảm môi trường và nâng cao hiệu quả vận hành.

Đoàn công tác thăm khu vực lắp đặt thử nghiệm các thiết bị cải tiến nhằm giảm nhiệt độ đầu ra nước làm mát của Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1

Ghi nhận các kết quả đạt được của đơn vị, ông Lê Văn Danh, Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) yêu cầu tập thể cán bộ, người lao động nhà máy tiếp tục duy trì kỷ luật vận hành, kiểm soát chặt rủi ro kỹ thuật, không chủ quan trong công tác điều hành sản xuất. Theo dự báo, nắng nóng năm 2026 có thể đến sớm, kéo dài và gay gắt hơn năm trước, nhất là từ tháng 6 đến tháng 8. Vì vậy, Công ty cần chuẩn bị nguồn lực sản xuất, đặc biệt bảo đảm nguồn cung nhiên liệu như than và dầu trong bối cảnh thị trường năng lượng nhiều biến động do tình hình chiến sự trên thế giới.

Ông Lê Văn Danh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3 chủ trì buổi làm việc

Ông còn chỉ đạo đơn vị tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất, kiểm soát các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, cải tiến thiết bị bảo vệ môi trường theo Nghị quyết của Tổng Công ty, tăng cường phối hợp với Công ty EPS trong công tác bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị nhằm bảo đảm các tổ máy luôn sẵn sàng đáp ứng tốt phương thức huy động, vận hành
an toàn, liên tục.

Ông Lê Văn Danh tặng quà động viên lực lượng vận hành tại Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1

Nhân dịp này, đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên đội ngũ vận hành viên tại nhà máy, ghi nhận nỗ lực của người lao động đang trực tiếp bảo đảm vận hành các tổ máy an toàn, liên tục.

từ khóa : EVNGENCO3, Nhiệt điện Mông Dương, sản xuất điện
7 năm trồng cây xanh: Toyota cam kết vì một Việt Nam kiên cường và thịnh vượng

Thị trường 13:51

Trong hành trình 7 năm bền bỉ trồng hàng chục ngàn cây xanh khắp Việt Nam, Toyota khẳng định triết lý kinh doanh bền vững và trách nhiệm đối với cộng đồng

Kết nối kinh doanh 2026: Cơ hội liên kết chuỗi giá trị thực phẩm – nông nghiệp công nghệ cao

Doanh nghiệp 18:44

Ngày 18-3-2026, tại Sheraton Saigon Hotel, sẽ diễn ra sự kiện Kết nối kinh doanh (Business Matching Fair) 2026 do VietinBank cùng MUFG Bank đồng tổ chức.

NovaGroup hợp tác với Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM

Thị trường 16:53

Ngày 13-3-2026, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM và NovaGroup ký kết hợp tác nhằm triển khai các dịch vụ y tế chất lượng cao.

Mô hình trung tâm thương mại mở tại các khu đô thị lên ngôi đón “sóng” tiêu dùng đa trải nghiệm

Dự án mới 16:52

Bước vào cuộc cạnh tranh nóng bỏng, ngành bán lẻ đòi hỏi phải thay đổi mô hình, cách thức hoạt động để thích ứng với xu hướng tiêu dùng trải nghiệm.

LOTTE MART Việt Nam thúc đẩy trải nghiệm mua sắm xanh

Tiêu dùng 13:07

Hệ thống siêu thị LOTTE MART vừa triển khai chương trình “Vì một Việt Nam xanh”, khuyến khích khách hàng sử dụng túi môi trường khi mua sắm.

“Giải mã tỉ phú - Rước lộc 3 tỉ đồng”: Chủ nhân may mắn của “Tiết kiệm Tỉ phú” tại HDBank đã lộ diện

Ngân hàng 11:51

HDBank công bố chủ nhân của giải thưởng đặc biệt trị giá 3 tỉ đồng trong chương trình “Tiết kiệm Tỉ phú”.

PVD Tech - 20 năm định vị thương hiệu trong chuỗi dịch vụ thương mại kỹ thuật dầu khí

Sản xuất - Kinh doanh 11:17

PVD Tech khẳng định vị thế là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ kỹ thuật khoan, khai thác và cơ khí chế tạo quan trọng trong chuỗi giá trị của PV Drilling


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn