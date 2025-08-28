Thị trường
28/08/2025 15:34

FE CREDIT – 15 năm bền bỉ kiến tạo, thắp sáng hàng triệu ước mơ

FE CREDIT hơn một thập kỷ tiên phong trong ngành tài chính tiêu dùng, mang vốn đến hàng triệu khách hàng, góp phần thúc đẩy tiêu dùng và phát triển kinh tế.

Thập kỷ kiến tạo ngành tài chính tiêu dùng

Hiện nay, dư nợ cho vay phục vụ đời sống, tiêu dùng đạt khoảng 2,8 triệu tỷ đồng, tương đương 20% tổng dư nợ toàn nền kinh tế. Tuy nhiên theo Quỹ phát triển vốn Liên Hiệp Quốc, tỷ lệ người trưởng thành không tiếp cận được dịch vụ tài chính – ngân hàng ở Việt Nam vẫn là hơn 34%. Đây là mức tỷ trọng cao trong khu vực Đông Nam Á, cho thấy những điểm nghẽn trong việc khơi thông tín dụng đến các nhóm khách hàng thực sự có nhu cầu.

Thực tế, bộ phận lớn công nhân, tiểu thương, lao động phổ thông… gặp hạn chế khi vay vốn từ ngân hàng truyền thống do thiếu hồ sơ tín dụng, chứng minh thu nhập hoặc tài sản bảo đảm. Trong khoảng trống ấy, FE CREDIT cùng ngành tài chính tiêu dùng đóng vai trò "cầu nối", giúp nhóm khách hàng trên tiếp cận nguồn vốn chính thống, minh bạch và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Ra đời vào năm 2010, FE CREDIT là một trong những đơn vị đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng. Với chiến lược hiệu quả cùng sản phẩm đa dạng, phù hợp nhu cầu khách hàng, FE CREDIT hơn một thập kỷ dẫn đầu toàn ngành với thị phần có thời điểm đạt hơn 50%, đóng góp lên đến 40% lợi nhuận hợp nhất của ngân hàng mẹ VPBank.

Với FE CREDIT, người lao động có thể tiếp cận nguồn vốn, đáp ứng những nhu cầu thiết yếu trong đời sống.

Ngoài việc ghi dấu bằng những con số ấn tượng, FE CREDIT còn tạo nên giá trị thiết thực cho hàng triệu khách hàng. Những khoản chi phí sửa sang ngôi nhà xuống cấp, mua xe máy phục vụ việc mưu sinh, thanh toán học phí cho con cái, hay dự phòng chi phí chữa bệnh… có ý nghĩa to lớn, vừa đáp ứng nhu cầu trước mắt, vừa mang đến cơ hội và tạo điều kiện để người lao động an tâm công tác.

Đồng thời, bằng việc cung cấp các sản phẩm an toàn và phù hợp, FE CREDIT còn góp phần đẩy lùi tín dụng đen, giúp người dân giảm thiểu những gánh nặng tài chính và rủi ro tiềm ẩn từ những kênh tín dụng phi chính thống.

Từ năm 2010 - thời điểm FE CREDIT được thành lập và ngành tài chính tiêu dùng bắt đầu bứt tốc - dư nợ cho vay phục vụ đời sống luôn tăng nhanh hơn mặt bằng chung toàn thị trường, theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước. Điều này phản ánh tầm quan trọng của lĩnh vực tài chính tiêu dùng trong việc thúc đẩy tăng trưởng GDP và nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, doanh số giải ngân của FE CREDIT tăng trưởng 19% so với cùng kỳ, tiếp tục khơi thông dòng vốn quan trọng, hỗ trợ khách hàng trang trải các nhu cầu thiết yếu trong đời sống và công việc. Cùng những chính sách hỗ trợ như duy trì lãi suất ổn định, giảm thuế VAT và thúc đẩy tiêu dùng nội địa, người dân có thể yên tâm chi tiêu, mua sắm và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Không ngừng chắp cánh cho hàng triệu ước mơ

Xu hướng tiêu dùng thay đổi sau đại dịch, cùng làn sóng chuyển đổi số mạnh mẽ tạo ra cả cơ hội và thách thức mới. Trong bối cảnh đó, FE CREDIT thực hiện bước "chuyển mình" chiến lược, tập trung xây dựng hệ thống đề cao tính chuyên nghiệp, minh bạch và bền vững nhằm không ngừng nâng cấp chất lượng dịch vụ và hỗ trợ tối đa khách hàng tiếp cận nguồn vốn chính thống cho những ấp ủ trong cuộc sống.

Đặt khách hàng ở trung tâm của mọi hoạt động, FE CREDIT đẩy mạnh kết nối mạnh mẽ và đa chiều với người tiêu dùng giúp các sản phẩm, chương trình khuyến mãi được cập nhật đầy đủ và nhanh chóng, đồng thời nhận lại những phản hồi quý báu để ngày càng hiểu hơn về thị hiếu và sở thích riêng biệt của từng phân khúc. Từ nhu cầu mua sắm tiện ích, trang trải học phí cho con, đến các sản phẩm bảo hiểm liên kết, FE CREDIT luôn thiết kế các giải pháp tài chính linh hoạt và dễ tiếp cận, đồng hành vững vàng cùng khách hàng trong hành trình hiện thực hóa ước mơ.

FE CREDIT lắng nghe và hiểu hơn về khách hàng, từ đó mang đến những giải pháp tài chính phù hợp cho từng nhu cầu riêng biệt.

FE CREDIT xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng thông qua các nền tảng đa kênh, gồm website doanh nghiệp, tài khoản Zalo chính thức, tổng đài chăm sóc khách hàng, trang Facebook chính thức, văn phòng đại diện và hệ thống đối tác trải dài khắp cả nước. Hệ thống kết nối mạnh mẽ giúp khách hàng có thể tiếp cận những giải pháp tài chính nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Đặc biệt, ứng dụng tài chính đa nhiệm FE ONLINE 2.0 cung cấp đầy đủ thông tin sản phẩm và tính năng, từ đăng ký và quản lý khoản vay, mở thẻ tín dụng, đến dịch vụ ngân hàng số, mang đến sự tiện lợi và giúp khách hàng chủ động sử dụng các dịch vụ tài chính mọi lúc mọi nơi.

FE CREDIT còn tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào chatbot thông minh, hỗ trợ phản hồi nhanh chóng 24/7 đến khách hàng để tạo nên những trải nghiệm dịch vụ chất lượng và liền mạch. Hiện tại, công ty đã xây dựng hơn 13.000 điểm bán trên toàn quốc và phục vụ hàng chục triệu khách hàng.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, FE CREDIT còn chú trọng lan tỏa kiến thức tài chính nhằm giúp cộng đồng sử dụng nguồn vốn hiệu quả và chủ động hơn. Công ty đã triển khai chuỗi chương trình truyền thông "Hiểu tiền bớt phiền" (Finance Explorer), cung cấp bộ nội dung giáo dục tài chính với những trường hợp gần gũi và thực tiễn trong đời sống. Nhờ đó, người xem có thể lập kế hoạch chi tiêu, quản lý khoản vay hợp lý, nắm rõ quyền và nghĩa vụ khi vay vốn, cũng như phòng tránh rủi ro phổ biến.

Bằng nền tảng kết nối đa kênh với khách hàng, chiến lược số hóa mạnh mẽ, chất lượng dịch vụ vượt trội cùng những dự án cung cấp kiến thức tài chính cá nhân thực tiễn, FE CREDIT không chỉ đáp ứng tối đa nhu cầu tài chính, mà còn bền bỉ đồng hành cùng khách hàng trong hành trình hiện thực hóa ước mơ và nâng cao chất lượng cuộc sống. Những nỗ lực ấy củng cố niềm tin của khách hàng với FE CREDIT trong suốt 15 năm qua và góp phần xây dựng hệ sinh thái tín dụng minh bạch, toàn diện, bền vững.

"Dựng xây tương lai từ những ước mơ nhỏ" – FE CREDIT đồng hành cùng mùa tựu trường 2025

FE CREDIT tung ưu đãi 2,4 tỷ đồng mùa tựu trường 2025, ra mắt 4 gói tài chính đồng hành cùng gia đình và học sinh – sinh viên dựng xây tương lai.

