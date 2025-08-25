“Dựng xây tương lai từ những ước mơ nhỏ” – FE CREDIT đồng hành cùng mùa tựu trường 2025

Từ ngày 25-8 đến 25-10-2025, FE CREDIT triển khai loạt chương trình ưu đãi đặc biệt nhân mùa tựu trường, với tổng trị giá đến 2,4 tỷ đồng. Lần đầu tiên, FE CREDIT đồng thời ra mắt 4 chương trình ưu đãi, đáp ứng đa dạng nhu cầu tài chính của khách hàng từ vay mua xe máy, thiết bị điện tử – điện máy, vay tiêu dùng cá nhân đến mở thẻ tín dụng. Hành trình tựu trường chưa bao giờ dễ dàng và trọn vẹn đến thế.

Mùa tựu trường 2025 đang đến gần – thời điểm quan trọng khi hàng triệu học sinh, sinh viên và người lao động trẻ bắt đầu xác lập những mục tiêu cho hành trình mới đầy hoài bão và kỳ vọng. Hành trình ấy cần rất nhiều trợ lực. Có người mong sở hữu một chiếc laptop phục vụ học tập và nghiên cứu; có người cần một chiếc xe máy để thuận tiện hơn trong việc di chuyển; cũng có những người cần khoản tài chính kịp thời để trang trải học phí, chi phí sinh hoạt hoặc đầu tư cho các kế hoạch khởi nghiệp cá nhân.

Tuy nhiên, đối với nhiều phụ huynh là lao động phổ thông, công nhân hay nhân viên văn phòng có thu nhập trung bình – thấp, cũng như những người trẻ vừa bước vào thị trường lao động, đây là giai đoạn mà ngân sách cá nhân dễ bị quá tải khi cùng lúc chi trả nhiều khoản chi phí như học phí, sách vở, đồng phục, thiết bị học tập, chi phí đi lại, tiền thuê trọ, thậm chí là nâng cấp không gian sống để làm việc, học tập.

Dù ước mơ lớn hay nhỏ, ai cũng xứng đáng được tiếp thêm động lực. Thấu hiểu điều đó, FE CREDIT chính thức triển khai loạt chương trình ưu đãi đặc biệt nhân mùa tựu trường 2025 với thông điệp đầy cảm hứng: "Dựng xây tương lai từ những ước mơ nhỏ" – nhằm đồng hành và tiếp sức cho phụ huynh, học sinh, sinh viên và người trẻ trên hành trình phát triển và xây dựng tương lai.

FE CREDIT cung cấp các giải pháp tài chính nhanh chóng - linh hoạt, để mỗi "chiếc balo ước mơ" luôn đầy ắp, sẵn sàng cùng bạn dựng xây tương lai.

Chiến dịch năm nay mang đến hàng loạt giải pháp tài chính và quà tặng thiết thực đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng từ vay mua xe gắn máy, mua đồ điện máy – điện tử, vay tiêu dùng cá nhân đến mở thẻ tín dụng.

Theo đó, chương trình "Rước xế về nhà, rinh quà đến 300K" sẽ là lựa chọn lý tưởng với khách hàng đang có nhu cầu mua xe máy, chuẩn bị phương tiện đi lại cho năm học mới hoặc khởi động công việc. Chỉ cần khoản vay mua xe từ 15 triệu đồng trở lên tại các cửa hàng liên kết của FE CREDIT, khách hàng sẽ được giảm ngay 200.000 hoặc 300.000 đồng, giúp tiết kiệm chi phí ngay từ bước đầu. Chương trình áp dụng từ ngày 25-8 đến hết ngày 25-9-2025.

Song song, nếu khách hàng đang tìm kiếm các thiết bị điện tử mới để phục vụ học tập hoặc công việc, chương trình "Rinh điện máy chất, ưu đãi ngây ngất" sẽ tiếp thêm động lực. Với khoản vay từ 5 triệu đồng khi mua điện thoại hoặc điện máy trả góp, khách hàng sẽ có cơ hội tham gia quay số và trúng các phần quà công nghệ giá trị như laptop, máy tính bảng hoặc e-voucher trị giá 300.000 đồng. Chương trình được triển khai xuyên suốt từ 25-8 đến 25-10-2025, với tổng trị giá giải thưởng 99 triệu đồng.

Nhu cầu mua sắm trang thiết bị, dụng cụ học tập tăng cao trong dịp cao điểm mùa tựu trường. Ảnh: Phóng viên Phương Lâm cung cấp.

Không dừng lại, nếu khách hàng đang có nhu cầu vay tiêu dùng cá nhân với khoản vay từ 15 triệu đồng trở lên, chương trình "Tài chính về tay, đón tựu trường cực slay" sẽ là trợ lực giúp khách hàng giải quyết các nhu cầu tài chính cấp thiết, đồng thời khách hàng có cơ hội quay số và trúng những quà tặng giá trị như xe máy Honda Vision, điện thoại Samsung Galaxy, laptop, cùng hàng trăm e-voucher hấp dẫn với tổng trị giá giải thưởng 570 triệu đồng.

Đặc biệt, năm nay FE CREDIT triển khai chương trình trình "Có FE ONLINE 2.0, đón tựu trường cực slay", dành riêng cho khách hàng đăng ký vay tiêu dùng từ 15 triệu đồng hoặc mở thẻ tín dụng và chi tiêu từ 5 triệu đồng, hoàn toàn qua ứng dụng FE ONLINE 2.0 mà không cần tư vấn viên. Tham gia chương trình, khách hàng có cơ hội quay số trúng xe Honda Vision, điện thoại Samsung Galaxy, laptop và hàng trăm e-voucher, với tổng trị giá giải thưởng lên đến 145 triệu đồng. Chương trình khẳng định nỗ lực đổi mới, số hóa toàn diện của FE CREDIT nhằm mang đến trải nghiệm tài chính nhanh chóng, thuận tiện, phù hợp với nhịp sống hiện đại.

FE CREDIT là một thành viên của hệ sinh thái tài chính Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). Loạt chương trình ưu đãi mùa tựu trường 2025 không đơn thuần là hoạt động khuyến mãi ngắn hạn mà còn là cam kết dài hạn từ FE CREDIT trong việc tạo cơ hội để hàng triệu người Việt Nam có thể tiếp cận các giải pháp tài chính tiêu dùng chính thống dễ dàng hơn, an tâm phát triển bản thân và hướng đến những mục tiêu xa hơn trong tương lai.

Hãy để FE CREDIT cùng bạn biến những ước mơ nhỏ thành hiện thực ngay hôm nay. Truy cập website: https://www.fecredit.com.vn/ để biết thêm thông tin chi tiết.



