FE CREDIT đồng hành cùng người trẻ mùa tựu trường với gói ưu đãi vay mua xe máy

Mùa tựu trường đã đến, đây là thời điểm nhiều bạn trẻ, đặc biệt là sinh viên năm nhất hoặc người mới đi làm cân nhắc việc sở hữu chiếc xe máy đầu tiên. Với các bạn trẻ, xe máy không chỉ đơn thuần là phương tiện di chuyển thuận tiện cho học tập, làm việc hay tham gia các hoạt động ngoại khóa, thực tập,… mà còn là cột mốc đánh dấu hành trình trưởng thành, bước đệm trên con đường tự lập và khẳng định bản thân.

Để chọn lựa chiếc xe phù hợp và tận dụng các giải pháp tài chính khi mua xe trả góp, dưới đây là 4 điều quan trọng khách hàng cần lưu ý trước khi quyết định "rước xế" trong mùa tựu trường này:

Xác định nhu cầu sử dụng để chọn đúng loại xe

Không phải các mẫu xe đắt tiền đều phù hợp với nhu cầu thực tế. Trước khi quyết định mua xe, khách hàng cần xác định rõ mục đích sử dụng và ngân sách cá nhân. Nếu thường xuyên di chuyển trong nội thành hoặc quãng đường ngắn, những mẫu xe nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu – từ xe số đến tay ga – đều là lựa chọn phù hợp. Với người đi làm, đặc biệt trong môi trường cần sự chỉnh chu, xe tay ga hiện đại với thiết kế tiện nghi, dễ sử dụng sẽ mang lại nhiều thuận lợi.

Người làm dịch vụ giao hàng hoặc chạy xe công nghệ thường ưu tiên các dòng xe số phổ thông có độ bền cao, tiết kiệm nhiên liệu và dễ bảo trì. Riêng với những ai thường xuyên đi đường dài, yếu tố vận hành ổn định, an toàn và thoải mái cần được đặt lên hàng đầu. Lựa chọn đúng dòng xe vừa giúp tối ưu chi phí vừa đảm bảo hiệu quả sử dụng lâu dài.

Tìm hiểu kỹ về xe và thương hiệu trước khi mua

Chiếc xe máy là khoản đầu tư đáng kể với nhiều bạn trẻ, vì vậy nên ưu tiên chọn thương hiệu uy tín như Honda, Yamaha, Suzuki, VinFast,… sẽ giúp đảm bảo chất lượng ổn định, độ bền và dịch vụ hậu mãi. Bên cạnh đó, khách hàng hãy đọc đánh giá thực tế, tham khảo kinh nghiệm từ bạn bè, người thân và cân nhắc các yếu tố như mức tiêu hao nhiên liệu, chi phí bảo trì hay phụ tùng thay thế. Những yếu tố này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí vận hành trong suốt quá trình sử dụng.

Chọn điểm bán uy tín, có hợp tác với FE CREDIT

Giá cả là điều quan trọng, nhưng không phải là yếu tố duy nhất khi chọn nơi mua xe máy. Cửa hàng/đại lý bán xe uy tín, hợp tác cùng FE CREDIT sẽ mang đến cho khách hàng các giải pháp tài chính phù hợp, không chỉ đảm bảo quy trình trả góp minh bạch và đáng tin cậy mà còn mang đến dịch vụ tư vấn, hỗ trợ thủ tục nhanh chóng. Đặc biệt, mua xe tại hệ thống đối tác của FE CREDIT khách hàng có thể yên tâm về chất lượng, nguồn gốc rõ ràng, đầy đủ các giấy tờ cần thiết và chế độ bảo hành chính hãng.

Tận dụng các giải pháp tài chính và chương trình ưu đãi

Không phải ai cũng đủ tài chính để sở hữu một chiếc xe máy ngay. Đó là lý do giải pháp vay mua xe máy trả góp của FE CREDIT được nhiều bậc phụ huynh và nhiều bạn trẻ chọn lựa. Chỉ cần CMND/CCCD, khách hàng có thể hoàn tất thủ tục vay một cách đơn giản, nhanh chóng với hạn mức tối đa đến 100 triệu đồng.

FE CREDIT cũng thường xuyên triển khai các chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng như ưu đãi lãi suất, tặng quà khi giải ngân... Đặc biệt trong mùa tựu trường năm nay, FE CREDIT triển khai chương trình: "Rước xế về nhà – Rinh quà đến 300k" tại hơn 650 cửa hàng xe gắn máy hợp tác trên toàn quốc. Với khoản vay trả góp từ 15 triệu đồng trở lên, khách hàng sẽ được giảm ngay 200.000 - 300.000 đồng, áp dụng đến hết ngày 25-9-2025 cho nhiều dòng xe máy phổ biến, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận và lựa chọn.

FE CREDIT là một thành viên của hệ sinh thái tài chính Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). Loạt chương trình ưu đãi mùa tựu trường 2025 là cam kết dài hạn từ FE CREDIT trong việc tạo cơ hội để hàng triệu người Việt Nam tiếp cận các giải pháp tài chính tiêu dùng chính thống dễ dàng, an tâm phát triển bản thân và hướng đến những mục tiêu xa hơn. Hãy đến ngay cửa hàng xe máy liên kết gần nhất, "rước xế – rinh quà" và bắt đầu mùa tựu trường thật rực rỡ cùng FE CREDIT!

Song song, từ 25-8 đến 25-10-2025, FE CREDIT đồng thời triển khai các chương trình ưu đãi: "Rinh điện máy chất, ưu đãi ngây ngất", với khoản vay từ 5 triệu đồng khi mua điện thoại/đồ điện máy trả, khách hàng có cơ hội tham gia quay số và trúng laptop, máy tính bảng hoặc e-voucher trị giá 300.000 đồng. Tổng trị giá giải thưởng 99 triệu đồng. "Tài chính về tay, đón tựu trường cực slay" dành cho vay tiêu dùng cá nhân. Với khoản vay từ 15 triệu đồng khách hàng có cơ hội quay số và trúng xe máy Honda Vision, điện thoại Samsung Galaxy, laptop, cùng hàng trăm e-voucher. Tổng trị giá giải thưởng 570 triệu đồng. "Có FE ONLINE 2.0, đón tựu trường cực slay", dành cho khách hàng đăng ký vay tiêu dùng từ 15 triệu đồng hoặc mở thẻ tín dụng và chi tiêu từ 5 triệu đồng, qua ứng dụng FE ONLINE 2.0 mà không cần tư vấn viên. Cơ hội quay số trúng xe Honda Vision, điện thoại Samsung Galaxy, laptop và hàng trăm e-voucher. Tổng trị giá giải thưởng 145 triệu đồng. Truy cập website: https://www.fecredit.com.vn/ để biết thêm thông tin chi tiết.