06/10/2025 14:46

Công ty Yến sào Khánh Hòa ủng hộ 200 triệu đồng cho đồng bào bị thiệt hại do bão lũ

Ngày 3-10, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa phát động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 (Bualoi) gây ra.

Công ty Yến Sào Khánh Hòa ủng hộ 200 triệu đồng cho đồng bào bị thiệt hại do bão lũ - Ảnh 1.

Phát huy truyền thống "lá lành đùm lá rách", "tương thân tương ái", hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đã tích cực tham gia ủng hộ tại buổi lễ. Tổng số tiền quyên góp được gần 2,4 tỉ đồng, trong đó có gần 620 triệu đồng tiền mặt và 1,775 tỉ đồng từ các đơn vị, doanh nghiệp đăng ký ủng hộ.

Nhân dịp này, Công ty Yến sào Khánh Hòa đã ủng hộ 200 triệu đồng, góp phần chia sẻ khó khăn, giúp người dân vùng bị ảnh hưởng bởi bão lũ sớm ổn định cuộc sống.

Công ty Yến Sào Khánh Hòa ủng hộ 200 triệu đồng cho đồng bào bị thiệt hại do bão lũ - Ảnh 2.

Hiện nay, UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục kêu gọi sự chung tay, đóng góp của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, với tinh thần "nhường cơm sẻ áo", cùng hướng về đồng bào vùng bão Bualoi.

Yến sào Khánh Hòa đồng hành cùng Quỹ Khuyến học, Khuyến tài Khánh Hòa

Quỹ Khuyến học, khuyến tài Khánh Hòa trao 1.021 suất học bổng với tổng số tiền hơn 1,55 tỉ đồng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Quỹ Khuyến học, khuyến tài Khánh Hòa trao 1.021 suất học bổng với tổng số tiền hơn 1,55 tỉ đồng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

từ khóa : Ủy ban MTTQ, Yến Sào Khánh Hòa, bão Bualoi
