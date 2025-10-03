Doanh nghiệp
03/10/2025 19:39

Yến sào Khánh Hòa vào Top 10 “Thương hiệu Tăng trưởng Xanh 2025”



Yến sào Khánh Hòa được vinh danh Top 10 “Thương hiệu Tăng trưởng Xanh 2025” tại Chương trình “Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025” lần thứ 22

Ngày 2-10, Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa đã được vinh danh Top 10 "Thương hiệu Tăng trưởng Xanh 2025" tại Chương trình "Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025" lần thứ 22, do Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy tổ chức.

Yến sào Khánh Hòa vào Top 10 “Thương hiệu Tăng trưởng Xanh 2025” - Ảnh 1.

Đại diện Yến sào Khánh Hòa nhận giải bị thưởng Top 10 "Thương hiệu Tăng trưởng Xanh 2025"

Đây là chương trình thường niên uy tín nhằm tôn vinh những thương hiệu doanh nghiệp xuất sắc, góp phần vào sự phát triển kinh tế đất nước.

Trong lễ vinh danh, Yến sào Khánh Hòa xuất sắc được trao giải Top 10 "Thương hiệu Tăng trưởng Xanh 2025". Danh hiệu này không chỉ là sự khẳng định uy tín thương hiệu quốc gia, mà còn là minh chứng cho chiến lược phát triển gắn với trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường, thúc đẩy kinh tế xanh và bền vững.

Yến sào Khánh Hòa vào Top 10 “Thương hiệu Tăng trưởng Xanh 2025” - Ảnh 2.

Trải qua gần 35 năm, Yến sào Khánh Hòa đã luôn kiên định mục tiêu phát triển hài hòa giữa lợi ích kinh tế và lợi ích cộng đồng. Các sản phẩm Yến sào cao cấp không chỉ giữ vững chất lượng, an toàn, dinh dưỡng, mà còn góp phần nâng tầm giá trị thương hiệu Việt, khẳng định vị thế "Niềm tự hào Thương hiệu Quốc gia".

Giải thưởng Top 10 "Thương hiệu Tăng trưởng Xanh 2025" là nguồn động lực để tập thể Yến sào Khánh Hòa tiếp tục đổi mới - sáng tạo, mở rộng thị trường, đồng thời không ngừng khẳng định vai trò trong hành trình vươn tầm quốc tế, đưa thương hiệu Việt Nam tỏa sáng trên bản đồ thế giới.

PV
từ khóa : bảo vệ môi trường, kinh tế Việt Nam, Yến Sào Khánh Hòa, tăng trưởng xanh, thương hiệu quốc gia
