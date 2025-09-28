Ngày 28-9, Quỹ Khuyến học, khuyến tài Khánh Hòa tổ chức lễ trao thưởng và học bổng đợt 2 cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện. Đợt 2 gồm 4 lần trao với tổng cộng 1.021 suất học bổng, phần thưởng với tổng số tiền hơn 1,55 tỉ đồng.

Tại đây, Quỹ đã trao thưởng và học bổng cho 609 học sinh, sinh viên với tổng số tiền 621 triệu đồng. 412 suất còn lại, trị giá 931 triệu đồng sẽ được trao trong tháaang 10.

Năm 2025, Công ty Yến sào Khánh Hòa đã đóng góp 400 trăm triệu đồng cho Quỹ khuyến học, khuyến tài Khánh Hòa.

Đây là hoạt động thường niên của Công ty, góp phần tiếp sức học đường và nuôi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cho sự phát triển bền vững của địa phương.