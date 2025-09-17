Đảng bộ Yến sào Khánh Hòa vươn tầm kỷ nguyên mới

Doanh nghiệp
Yến sào Khánh Hòa không chỉ là doanh nghiệp sở hữu nghề truyền thống đặc biệt mà còn là nơi hội tụ sức mạnh lãnh đạo của một Đảng bộ vững vàng

Hơn ba thập kỷ qua, Công ty Yến sào Khánh Hòa không chỉ được biết đến là doanh nghiệp sở hữu nghề truyền thống đặc biệt quý giá, mà còn là nơi hội tụ sức mạnh lãnh đạo của một Đảng bộ vững vàng, đổi mới và quyết liệt trong hành động.

Trong dòng chảy phát triển của tỉnh Khánh Hòa và đất nước, Đảng bộ Công ty Yến sào Khánh Hòa đã khẳng định rõ vai trò "hạt nhân chính trị" của mình: kiên định lý tưởng, gắn kết thực tiễn, sáng tạo để đồng hành cùng doanh nghiệp vươn tầm thế giới.

