19/08/2025 14:52

Yến sào Khánh Hòa vào Top 10 Thương hiệu Nổi tiếng ASEAN 2025

Yến sào Khánh Hòa vừa vinh dự đón nhận giải thưởng Top 10 Thương hiệu Nổi tiếng ASEAN 2025

Ngày 16-8-2025, tại Singapore, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế ASEAN 2025, Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa đã vinh dự được trao tặng Giải thưởng Top 10 Thương hiệu Nổi tiếng ASEAN 2025.

Yến sào Khánh Hòa vào Top 10 Thương hiệu Nổi tiếng ASEAN 2025- Ảnh 1.

Đại diện Yến sào Khánh Hòa nhận Giải thưởng Top 10 Thương hiệu Nổi tiếng ASEAN 2025

Đây là dấu ấn khẳng định vị thế của thương hiệu Yến sào Khánh Hòa trên trường quốc tế, minh chứng cho uy tín, chất lượng sản phẩm và chiến lược phát triển bền vững trong hành trình 35 năm xây dựng và khẳng định thương hiệu.

Giải thưởng là niềm tự hào, đồng thời là động lực để Yến sào Khánh Hòa tiếp tục vươn xa, giữ vững thương hiệu Quốc gia – thương hiệu ASEAN, góp phần quảng bá tinh hoa Yến sào Khánh Hòa ra toàn cầu.

Japfa được vinh danh Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2025

Thị trường 11:00

Japfa Việt Nam nhận danh hiệu “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” tại HR Asia Awards 2025.

Chủ động tầm soát HPV, bảo vệ sức khỏe sinh sản với dịch vụ xét nghiệm toàn diện tại DIAG

Thị trường 19:00

HPV (Human Papillomavirus) là nguyên nhân chính gây nhiều bệnh nguy hiểm cho sức khỏe sinh sản, vì vậy xét nghiệm HPV sớm là cách bảo vệ sức khỏe hiệu quả.

Đóng góp hơn 2.100 tỉ, PNJ vào Top 30 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất

Sản xuất - Kinh doanh 16:11

PNJ lập kỷ lục mới về nộp ngân sách với hơn 2.100 tỉ đồng năm 2024 trong bối cảnh một năm khó khăn của các doanh nghiệp kinh doanh trang sức vàng bạc.

Lên đời xe máy điện VinFast, khách hàng khẳng định: “Mức giá quá tốt, không thể tốt hơn”

Sản phẩm 16:10

Sự kiện "Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh" tại TP HCM thu hút khách hàng đến trải nghiệm, đổi xe máy xăng cũ lấy xe máy điện VinFast

Agrirun - Những bước chân gửi trao yêu thương, kết nối tự hào

Hoạt động cộng đồng 16:10

Hơn 400 cán bộ Agribank từ mọi miền Tổ quốc đã chinh phục những cột mốc ý nghĩa tại giải chạy Agrirun Half Marathon năm 2025 được tổ chức tại Thái Nguyên.

VPBankS được vinh danh là doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất châu Á 2025

Chứng khoán 16:09

Công ty Chứng khoán VPBank (VPBankS) vừa được vinh danh là Doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất châu Á 2025 trong khuôn khổ HR Asia Awards 2025.

Công nhân viên VWS vừa nghỉ dưỡng vừa chung tay làm sạch bờ biển

Doanh nghiệp 13:06

VWS đã tổ chức chuyến du lịch hè cho gần 400 gia đình công nhân tại Vĩnh Hy với thông điệp “Vietnam Waste Solutions – Vì một môi trường xanh và xanh hơn”.


