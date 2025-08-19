Yến sào Khánh Hòa vào Top 10 Thương hiệu Nổi tiếng ASEAN 2025

Ngày 16-8-2025, tại Singapore, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế ASEAN 2025, Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa đã vinh dự được trao tặng Giải thưởng Top 10 Thương hiệu Nổi tiếng ASEAN 2025.

Đại diện Yến sào Khánh Hòa nhận Giải thưởng Top 10 Thương hiệu Nổi tiếng ASEAN 2025

Đây là dấu ấn khẳng định vị thế của thương hiệu Yến sào Khánh Hòa trên trường quốc tế, minh chứng cho uy tín, chất lượng sản phẩm và chiến lược phát triển bền vững trong hành trình 35 năm xây dựng và khẳng định thương hiệu.

Giải thưởng là niềm tự hào, đồng thời là động lực để Yến sào Khánh Hòa tiếp tục vươn xa, giữ vững thương hiệu Quốc gia – thương hiệu ASEAN, góp phần quảng bá tinh hoa Yến sào Khánh Hòa ra toàn cầu.