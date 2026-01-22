Chuyển đổi số trong bất động sản: Khi dữ liệu kể chuyện

Một biển quảng cáo tại công trường ở Bỉ với dòng chữ: "Này ChatGPT, hãy hoàn thành tòa nhà này" từng thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Đằng sau thông điệp mang tính hài hước ấy là một câu hỏi nghiêm túc: AI và công nghệ sẽ giải quyết các vấn đề của ngành bất động sản như thế nào?

Thực tế, làn sóng công nghệ đang âm thầm len lỏi vào lĩnh vực bất động sản toàn cầu, tạo nên cuộc dịch chuyển về tư duy: Quản trị dựa trên dữ liệu.

Chuyển đổi số phải bắt đầu từ bài toán phân mảnh dữ liệu

Một trong những nghịch lý lớn của ngành bất động sản là: dù tạo ra lượng dữ liệu khổng lồ, phần lớn dữ liệu đó lại bị phân mảnh. Theo báo cáo của JLL, dữ liệu trong ngành bất động sản nằm rời rạc trong các bảng tính, báo cáo và những quy trình thủ công, thiếu tính kết nối. Sự đứt gãy này khiến dữ liệu, được xem là tài sản chiến lược, không thể phát huy giá trị trong việc ra quyết định.

Singapore là một ví dụ tiêu biểu cho cách một quốc gia tìm cách giải quyết bài toán đó. Dự án Virtual Singapore đã xây dựng một bản đồ kỹ thuật số (digital twin) của toàn bộ không gian đô thị, sử dụng hơn 3 triệu hình ảnh chụp từ mặt đất, 160.000 hình ảnh chụp từ trên không và hàng tỷ điểm dữ liệu để tái dựng thành mô hình 3D.

Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), giá trị cốt lõi của Virtual Singapore không nằm ở công nghệ mô phỏng 3D, mà ở khả năng biến dữ liệu thành công cụ ra quyết định cho nhiều nhóm người dùng khác nhau.

Tại Việt Nam, Nam Long tiếp cận chuyển đổi số theo cách tương tự. Theo ông Nguyễn Hoàng Vĩnh Viễn, Quyền Giám đốc điều hành Nam Long Commercial Property và Phó Giám đốc chuyển đổi số của Tập đoàn, điều kiện tiên quyết của chuyển đổi số trong bất động sản là phải có dữ liệu "sạch" và "có ý nghĩa". Quá trình số hóa không dừng lại ở việc thu thập dữ liệu thô, mà là chuyển đổi dữ liệu thành thông tin có thể theo dõi xuyên suốt vòng đời dự án: từ quy hoạch, xây dựng đến bàn giao và vận hành.

Ông Nguyễn Hoàng Vĩnh Viễn, Quyền Giám đốc điều hành Nam Long Commercial Property và Phó Giám đốc chuyển đổi số của Tập đoàn

"Vấn đề của ngành bất động sản là dữ liệu đóng vai trò rất quan trọng nhưng lại nằm rải rác trong một chuỗi giá trị rất dài, được lưu trữ ở các công cụ và định dạng khác nhau", ông Viễn phân tích. Để giải quyết sự đứt gãy đó, Nam Long xây dựng một lớp nền tảng dữ liệu, nhằm thu thập và đồng bộ hóa các nguồn dữ liệu rời rạc thành một hệ thống thống nhất.

Tuy nhiên, dữ liệu chỉ thực sự phát huy giá trị khi nó trở nên dễ hiểu với người sử dụng. Theo ông Viễn, thách thức lớn không phải là thiếu dữ liệu, mà là làm sao để dữ liệu kỹ thuật khô khan có thể "nói chuyện" với từng nhóm người dùng.

Một bản vẽ kiến trúc, khi được chuyển đổi đúng cách, có thể trở thành hình ảnh trực quan cho đội ngũ kinh doanh và khi đến tay khách hàng, dữ liệu đó giúp họ hiểu rõ căn nhà mình mua từ hình hài, pháp lý đến các yếu tố bảo trì trong tương lai.

Nam Long và chiến lược số hóa bền vững

Cách tiếp cận dữ liệu của Nam Long không dừng ở vận hành, mà mở rộng sang việc định nghĩa lại giá trị của một ngôi nhà. Ông Nguyễn Hoàng Vĩnh Viễn gọi đó là khái niệm "Property Passport" (Hộ chiếu bất động sản), chứa đầy đủ thông tin: mảnh đất được quy hoạch ra sao, vật liệu nào được sử dụng, công trình đã trải qua những lần sửa chữa nào, từng thuộc về những chủ sở hữu nào.

Nam Long muốn xây dựng "lý lịch" bất động sản, trao cho khách hàng để tiếp tục vun đắp và phát triển ngôi nhà trong tương lai.

"Mỗi người chỉ vài lần trong đời ra quyết định mua nhà. Dữ liệu được chúng tôi giữ gìn và trao cho người sở hữu, để họ tiếp tục dựng xây căn nhà thành tổ ấm", ông Viễn giải thích.

Một phần ý tưởng này đang dần hình thành trên ứng dụng Nam Long Living dành cho những cư dân của Nam Long. Chính vì vậy, thay vì chỉ bán xong và rời đi, thông qua Property Passport, Nam Long muốn chuyển giao toàn bộ "lý lịch" dữ liệu đó cho người chủ sở hữu, trao cho họ nền tảng để tiếp tục vun đắp và phát triển ngôi nhà trong tương lai.

Theo ông Viễn, dữ liệu không phải là sản phẩm phụ của hoạt động kinh doanh, mà là nền tảng cốt lõi quyết định cách một doanh nghiệp bất động sản vận hành và phát triển.