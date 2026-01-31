Cách Nam Long kiến tạo đô thị tích hợp từ triết lý giá trị thật

Hơn ba thập kỷ gắn bó với thị trường bất động sản Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch HĐQT kiêm Nhà sáng lập Tập đoàn Nam Long, kiên định với triết lý kiến tạo giá trị từ nhu cầu thật.

Đó không chỉ là triết lý kinh doanh mà còn là cam kết mang đến mái ấm trong tầm tay và chất lượng sống bền vững cho người Việt thông qua những khu đô thị tích hợp được quy hoạch kỹ lưỡng, tiện nghi và đáng sống.

Từ tầm nhìn quy hoạch đến tư duy "bán cái thị trường cần"

Chia sẻ trong podcast "Lãnh đạo kiến tạo" của Vietsuccess, ông Nguyễn Xuân Quang cho rằng gốc rễ của vấn đề nằm ở quy hoạch không đồng bộ và bị giới hạn bởi ranh giới hành chính, trong khi cần được nhìn nhận ở tầm nhìn kết nối vùng và lãnh thổ quốc gia, nơi hạ tầng, kinh tế và xã hội vận hành như một hệ sinh thái tổng thể.

Theo ông Quang, để giải quyết bài toán này, tăng nguồn cung là giải pháp cần thiết. Từ kinh nghiệm hơn 30 năm trong lĩnh vực quy hoạch và phát triển đô thị, Nam Long đã lựa chọn con đường khác biệt: Phát triển các đô thị vệ tinh tích hợp tại các quỹ đất sạch, với quy hoạch được chuẩn hóa kỹ lưỡng ngay từ đầu. Các dự án là lời giải cho bài toán giãn dân, vừa hình thành nên những "thành phố thu nhỏ" xung quanh đô thị lõi, đồng thời nâng cao chuẩn mực sống cho người Việt.

Hơn hết, hướng đi "tăng cung" cần xuất phát từ tư duy làm nhà giá trị thật cho người mua. Đơn cử, dòng sản phẩm Ehome ra mắt năm 2008, trở thành dòng sản phẩm kiểu mẫu, mở ra xu hướng phát triển sản phẩm mới tại thị trường Việt Nam lúc bấy giờ.

"Một doanh nghiệp để phát triển bền vững không thể dựa vào kỳ vọng, mà phải dựa trên giá trị thật. Khi làm sản phẩm, chúng tôi chỉ hứa những gì mình có thể làm được, và cam kết làm thật. Tôi muốn đội ngũ bán hàng, marketing có thể tự tin khi nói với khách hàng rằng sản phẩm này sẽ trở thành hiện thực. Bán cái thị trường cần, thể hiện đúng giá trị thật, và giữ đúng lời hứa của mình. Đó là cách để giữ chữ tín và tạo nên thương hiệu lâu dài", ông Quang cho biết.

Ông Quang giải thích thêm khái niệm "affordable housing" vốn phổ biến trên thế giới, và không phải là "nhà giá rẻ". Thay vào đó, khái niệm này được hiểu theo nghĩa rộng hơn là những sản phẩm phù hợp với khả năng chi trả của nhiều nhóm dân cư, từ dòng sản phẩm Ehome - căn hộ hướng đến người mua nhà lần đầu, đến Flora - căn hộ biệt lập và Valora - nhà phố/Biệt thự, tất cả đều hướng đến mục tiêu chung: sử dụng thiết kế hiệu quả để tối ưu không gian, nhằm mang lại cho khách hàng những ngôi nhà để sở hữu.

"Mỗi thành phần cư dân đều có nhu cầu sở hữu nhà ở phù hợp với túi tiền. Nam Long phát triển dải sản phẩm đa dạng, phù hợp với thu nhập của nhiều tệp khách hàng. Với nền tảng quy hoạch và thiết kế này, triết lý ‘nhà ở vừa túi tiền’ mới thực sự được hiện thực hóa một cách khả thi và bền vững", ông Quang chia sẻ.

Đô thị tích hợp - cách Nam Long hiện thực hóa tầm nhìn trong bối cảnh mới

Ông Nguyễn Xuân Quang chia sẻ sau nhiều thập kỷ định hình và phát triển, thị trường bất động sản Việt Nam đã ghi nhận sự thay đổi trong khẩu vị mua nhà, phản ánh rõ trong việc người dân ngày càng quan tâm đến những giá trị gia tăng. Do đó, phát triển đô thị không thể dừng ở việc xây nhà, mà phải tạo ra một hệ sinh thái sống hài hòa, nơi con người thật sự muốn gắn bó và có thể phát triển toàn diện cả về vật chất lẫn tinh thần, đây là nền tảng giúp các dự án của Nam Long đậm đà bản sắc Việt mà vẫn đảm bảo tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế.

Đồng hành cùng Nam Long kiến tạo những khu đô thị đậm dấu ấn quốc tế trong hơn 10 năm qua là hai đối tác Nhật Bản - Hankyu Hanshin Properties và Nishi Nippon Railroad. Sự hợp tác này không chỉ mang đến nguồn lực tài chính, mà còn ở chất lượng, kỷ luật và tầm nhìn dài hạn của những ông lớn Nhật Bản với kinh nghiệm hàng trăm năm - những giá trị tạo nên bản sắc quy hoạch chuẩn mực.

Nhờ đó, Nam Long có thể áp dụng chuẩn mực quốc tế trong thiết kế và vận hành, đưa các khu đô thị tích hợp (Integrated Township) trở thành những "đô thị đáng sống" - đáp ứng toàn diện 5 trụ cột Sống - Học tập - Làm việc - Vui chơi - Mua sắm và tận hưởng trọn vẹn cuộc sống mỗi ngày.

Nam Long đặt tiêu chuẩn ít nhất 65% diện tích dành cho mảng xanh, mặt nước và hạ tầng công cộng, đảm bảo môi trường sống trong lành hiện hữu trong từng chi tiết quy hoạch.

Nổi bật dự án Mizuki Park được quy hoạch trên diện tích 26 ha (Bình Chánh, TP.HCM) là một trong những khu đô thị tích hợp đầu tiên tại TP.HCM, được vinh danh "top 10 khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam".

Dự án dành hơn 70% diện tích cho mảng xanh và tiện ích đô thị, với kênh rạch tự nhiên bao bọc và mảng xanh sinh thái rộng lớn, tạo nên không gian tĩnh tại - nét đặc biệt giữa phố thị vội vã mang đến nơi ở tiện nghi và chất lượng cao cho cư dân.

Trong khi đó, ở phía tây của vùng TP HCM mở rộng, khu đô thị tích hợp Waterpoint quy mô 355 ha (Bến Lức, Tây Ninh) là nơi an cư hơn 30.000 cư dân, dành đến hơn 95 ha mảng xanh, công viên và không gian mở, kết hợp đường chạy bộ và đường đạp xe riêng tách biệt.

Trong nội khu, Waterpoint tạo hệ thống kênh đào dài 8 km, giúp điều hòa vi khí hậu và định hình phong cách sống "sống - xanh - hiện đại". Tỷ lệ cư dân chuyển về ở tăng đều hàng năm với hệ thống giáo dục, y tế, thương mại đi vào vận hành ổn định, hình thành cộng đồng cư dân ở thực thay vì khu đầu tư ngắn hạn là minh chứng rõ nét cho tầm nhìn quy hoạch và xây dựng của doanh nghiệp.

Quan trọng hơn, mô hình đô thị tích hợp này còn mang lại tác động xã hội sâu rộng. Với tầm nhìn 10-20 năm, các khu đô thị vệ tinh như Waterpoint, Akari City, Izumi City hay Mizuki Park được xây dựng ở những vùng quỹ đất sạch ven đô, quy hoạch hạ tầng bài bản và tích hợp sớm các yếu tố giao thông - tiện ích - cảnh quan.

Thông qua tầm nhìn quy hoạch hoàn chỉnh cùng triết lý "kiến tạo hạnh phúc từ giá trị thật", mỗi khu đô thị của Nam Long đều đang góp phần hiện thực hóa ước mơ an cư của hàng triệu gia đình Việt, đồng thời đặt nền móng cho những mô hình đô thị nhân văn, hiện đại - nơi chất lượng cuộc sống của cư dân được chăm chút, và sự thịnh vượng bắt đầu từ những giá trị sống bền vững.