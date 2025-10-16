Yến sào Khánh Hòa – Lá cờ đầu trong phong trào thi đua yêu nước

Chiều 15-10-2025, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Khánh Hòa lần thứ I giai đoạn 2025-2030 được tổ chức trọng thể với sự tham dự của khoảng 650 đại biểu, đại diện cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong toàn tỉnh.

Công ty Yến sào Khánh Hòa vinh dự tham dự với vai trò "Lá cờ đầu của khối doanh nghiệp nhà nước" nhiều năm qua không ngừng đổi mới, sáng tạo, gắn SXKD hiệu quả với trách nhiệm xã hội. Giai đoạn 2020–2025, Công ty đạt doanh thu gần 13.000 tỉ đồng, thực hiện hơn 700 sáng kiến kỹ thuật, đóng góp 36 tỉ đồng cho công tác an sinh xã hội.

Đặc biệt, đại diện lãnh đạo Công ty CP NGK Yến sào Khánh Hòa – đơn vị thành viên của Yến sào Khánh Hòa vinh dự đón nhận Bằng khen của UBND tỉnh vì "Đã có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025". Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho tinh thần "Thi đua là yêu nước - Yêu nước thì phải thi đua", đồng thời khẳng định vị thế tiên phong của doanh nghiệp trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn mới.

Với niềm tự hào và tinh thần cống hiến, tập thể Yến sào Khánh Hòa tiếp tục nỗ lực lan tỏa giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng quê hương Khánh Hòa phát triển giàu đẹp, bền vững và thịnh vượng.