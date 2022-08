The Asian Banking & Finance vinh danh Techcombank là “Ngân hàng bán lẻ tốt nhất 2022”

Giải thưởng Ngân hàng Bán lẻ ABF là một trong những chương trình uy tín nhất châu Á, nhằm tôn vinh các ngân hàng bán lẻ xuất sắc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ sáng tạo có tác động tích cực đến khách hàng và ngành ngân hàng.

Giải thưởng "Ngân hàng Bán lẻ Việt Nam tốt nhất 2022" là sự ghi nhận xứng đáng đối với Techcombank khi kiên định thực thi chiến lược "khách hàng làm trọng tâm", thúc đẩy năng lực số hóa và cam kết cung cấp các giải pháp sản phẩm vượt trội hướng đến trải nghiệm đơn giản - tiện ích cho khách hàng.

Để giành giải thưởng này, Techcombank đã chứng minh sự vượt trội ở mọi tiêu chí chặt chẽ của ABF về ứng dụng ngân hàng bán lẻ tiên tiến, đơn giản, dễ sử dụng và cho phép khách hàng thực hiện giao dịch ngân hàng mọi lúc, mọi nơi chỉ bằng một lần chạm. Ứng dụng trên thiết bị di động này cũng cung cấp một loạt các tính năng nổi bật đến người dùng, bao gồm phê duyệt thẻ tín dụng tức thì, thanh toán hóa đơn tự động và theo dõi thói quen chi tiêu hằng ngày.

Giải thưởng Sáng kiến thẻ tín dụng tốt nhất 2022 ghi nhận sản phẩm Thẻ tín dụng MasterCard Techcombank Spark như một điểm nhấn riêng, tạo lợi thế chiến lược cho ngân hàng bán lẻ. Loại thẻ độc đáo này giúp khách hàng linh hoạt lựa chọn, và thay đổi các hạng mục điểm thưởng phù hợp với phong cách sống cũng như thói quen chi tiêu của mình. Thẻ MasterCard Techcombank Spark là loại thẻ đa năng có thể điều chỉnh linh hoạt theo nhu cầu của khách hàng ở bất kỳ giai đoạn nào trong cuộc sống.

Chia sẻ về hai giải thưởng này, ông Darren Buckley, Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ Techcombank, cho biết: "Chúng tôi rất vinh dự khi giành được hai hạng mục quan trọng tại Giải thưởng Ngân hàng Bán lẻ ABF. Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực của chúng tôi nhằm mang đến cho khách hàng cá nhân những trải nghiệm tốt nhất có thể. Chúng tôi không ngừng nỗ lực phát triển các dịch vụ mới mẻ và độc đáo, đồng thời tạo ra các hành trình số hóa để đưa dịch vụ ngân hàng đến với cuộc sống hằng ngày của khách hàng. Việc giành hai giải thưởng này mang lại cho chúng tôi nhiệt huyết mới để tiếp tục cải tiến, đổi mới và cung cấp các giải pháp tốt nhất trong ngành, giúp các khách hàng thân thiết của chúng tôi chủ động hơn trong việc quản lý tài chính của mình".

Techcombank không ngừng chuyển đổi, thúc đẩy các sáng kiến số hóa nhằm mang đến cho khách hàng giải pháp "Ngân hàng trong tầm tay bạn" một cách đơn giản và trực quan. Ngân hàng đã ra mắt ứng dụng di động mới dành cho khách hàng doanh nghiệp và đã chuyển hơn 70% khách hàng cá nhân sang ứng dụng số ngân hàng bán lẻ mới. Nhờ cam kết mang đến trải nghiệm khách hàng vượt trội, Techcombank đã được Euromoney trao giải "Ngân hàng tốt nhất Việt Nam" năm thứ hai liên tiếp. Ngân hàng hiện đang nối tiếp thành công này bằng cách tiếp tục nâng cấp công nghệ và hạ tầng tiên tiến, đồng thời mang lại những trải nghiệm số hóa mới mẻ và độc đáo.

Kết thúc quý II năm 2022, ngân hàng có 10,1 triệu khách hàng - tăng hơn 0,2 triệu so với quý trước. Số lượng giao dịch của khách hàng cá nhân thông qua các kênh ngân hàng điện tử đã tăng lên 206,1 triệu giao dịch trong quý II, tăng 28,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá trị giao dịch tăng 14,0% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức 2,8 triệu tỉ đồng.