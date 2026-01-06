Vietjet đồng hành giải quần vợt Kooyong Classic 2026

Sự hợp tác này không chỉ góp phần kết nối các đường bay quốc tế mà còn là cầu nối thúc đẩy giao lưu thể thao, văn hóa và con người trên phạm vi toàn cầu.

Đồng hành cùng Tennis Kooyong Classic - giải quần vợt hàng đầu của Australia, hãng hàng không thế hệ mới Vietjet mang đến chuỗi hoạt động trải nghiệm và trò chơi đặc sắc, dành tặng du khách và những người hâm mộ bộ môn quần vợt tại sự kiện cơ hội săn vé bay ưu đãi hấp dẫn, giảm giá lên đến 50% cho các đường bay thẳng Việt Nam - Australia, áp dụng cho thời gian bay từ 1-2-2026 đến 27-5-2026.

Bên cạnh đó, loạt e-voucher trị giá mỗi e-voucher gần 1,8 triệu đồng cùng chương trình rút thăm trúng vé máy bay khứ hồi thêm nhiều cơ hội để người hâm mộ thể thao và du khách khám phá các điểm đến quốc tế trong thời gian tới.

Mùa giải năm nay, Kooyong Classic diễn ra tại Melbourne (Australia) từ thứ Ba ngày 13-1-2026 đến thứ Năm ngày 15-1-2026. Các ngôi sao sáng giá của làng quần vợt thế giới như ngôi sao trẻ Mỹ gốc Việt Learner Tien, tay vợt hàng đầu Trung Quốc Yunchaokete Bu, hạng 8 thế giới Lorenzo Musetti,… hứa hẹn mang đến những màn tranh tài đỉnh cao và hấp dẫn cho người hâm mộ.

Cùng Vietjet, hành khách có thể di chuyển dễ dàng giữa Việt Nam và các thành phố hàng đầu Australia là Melbourne, Sydney, Brisbane, Perth, cũng như tiếp tục hành trình đến nhiều điểm đến tại châu Á-Thái Bình Dương như Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và khắp Đông Nam Á.