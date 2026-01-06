Doanh nghiệp
06/01/2026 17:58

Vietjet đồng hành giải quần vợt Kooyong Classic 2026

In bài viết

Vietjet tiếp tục đồng hành cùng Tennis Kooyong Classic 2026 với vai trò Nhà bảo trợ vận chuyển hàng không trong hai mùa giải liên tiếp.

Sự hợp tác này không chỉ góp phần kết nối các đường bay quốc tế mà còn là cầu nối thúc đẩy giao lưu thể thao, văn hóa và con người trên phạm vi toàn cầu.

Đồng hành cùng Tennis Kooyong Classic - giải quần vợt hàng đầu của Australia, hãng hàng không thế hệ mới Vietjet mang đến chuỗi hoạt động trải nghiệm và trò chơi đặc sắc, dành tặng du khách và những người hâm mộ bộ môn quần vợt tại sự kiện cơ hội săn vé bay ưu đãi hấp dẫn, giảm giá lên đến 50% cho các đường bay thẳng Việt Nam - Australia, áp dụng cho thời gian bay từ 1-2-2026 đến 27-5-2026.

Bên cạnh đó, loạt e-voucher trị giá mỗi e-voucher gần 1,8 triệu đồng cùng chương trình rút thăm trúng vé máy bay khứ hồi thêm nhiều cơ hội để người hâm mộ thể thao và du khách khám phá các điểm đến quốc tế trong thời gian tới.

Mùa giải năm nay, Kooyong Classic diễn ra tại Melbourne (Australia) từ thứ Ba ngày 13-1-2026 đến thứ Năm ngày 15-1-2026. Các ngôi sao sáng giá của làng quần vợt thế giới như ngôi sao trẻ Mỹ gốc Việt Learner Tien, tay vợt hàng đầu Trung Quốc Yunchaokete Bu, hạng 8 thế giới Lorenzo Musetti,… hứa hẹn mang đến những màn tranh tài đỉnh cao và hấp dẫn cho người hâm mộ.

Cùng Vietjet, hành khách có thể di chuyển dễ dàng giữa Việt Nam và các thành phố hàng đầu Australia là Melbourne, Sydney, Brisbane, Perth, cũng như tiếp tục hành trình đến nhiều điểm đến tại châu Á-Thái Bình Dương như Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và khắp Đông Nam Á.

từ khóa : Đông Nam Á, châu Á - Thái Bình Dương, VietJet, hãng hàng không, đường bay quốc tế
SAIGONBANK “chào sân” hệ thống kiosk thông minh hỗ trợ hành chính công

SAIGONBANK “chào sân” hệ thống kiosk thông minh hỗ trợ hành chính công

Ngân hàng 16:17

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (SAIGONBANK) tổ chức Lễ ra mắt giải pháp trang bị hệ thống kiosk thông minh hỗ trợ hành chính công phục vụ người dân

Bước chân chia sẻ tại Phú Mỹ Hưng hướng về người nghèo dịp Tết 2026

Bước chân chia sẻ tại Phú Mỹ Hưng hướng về người nghèo dịp Tết 2026

Nhịp sống 16:16

Chương trình Đi bộ Từ thiện Đinh Thiện Lý lần 21 sẽ diễn ra vào sáng Thứ Bảy, ngày 24-1-2026 tại khu Hồ Bán Nguyệt, đô thị Phú Mỹ Hưng, TP HCM.

EVNGENCO3 cung cấp điện an toàn, ổn định dịp Tết Dương lịch 2026

EVNGENCO3 cung cấp điện an toàn, ổn định dịp Tết Dương lịch 2026

Doanh nghiệp 16:16

Các nhà máy điện của EVNGENCO3 đã vận hành an toàn, ổn định và hiệu quả dịp nghỉ Lễ Tết Dương lịch 2026

Toyota tung ưu đãi lớn tháng 1: Tri ân khách hàng, chào mừng năm mới

Toyota tung ưu đãi lớn tháng 1: Tri ân khách hàng, chào mừng năm mới

Khuyến mại 14:48

Khởi đầu năm mới 2026, Toyota tung loạt ưu đãi thuế, lãi suất vay, chính sách bảo hành, tiếp thêm động lực cho khách hàng sở hữu xe đón Tết Nguyên đán.

Chăm sóc người cao tuổi ngồi xe lăn tại Viện dưỡng lão Hạnh Phúc Viên

Chăm sóc người cao tuổi ngồi xe lăn tại Viện dưỡng lão Hạnh Phúc Viên

Dinh dưỡng – Sức khỏe 14:10

Khi tuổi già đi kèm với những hạn chế về vận động, người cao tuổi không chỉ cần sự hỗ trợ về y tế, mà hơn hết là sự thấu hiểu và sẻ chia

NCB điều chỉnh nhân sự HĐQT, dự kiến tăng vốn lên gần 29.280 tỷ đồng

NCB điều chỉnh nhân sự HĐQT, dự kiến tăng vốn lên gần 29.280 tỷ đồng

Thị trường 14:00

Ngày 24-12-2025, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đã tổ chức thành công ĐHCĐ bất thường, thông qua bầu HĐQT - BKS nhiệm kỳ mới và chốt kế hoạch tăng vốn năm 2026.

Đáp án cho bài toán sở hữu không gian riêng với mức thanh toán ban đầu từ 239 triệu đồng

Đáp án cho bài toán sở hữu không gian riêng với mức thanh toán ban đầu từ 239 triệu đồng

Dự án mới 08:00

Nhiều dự án mới thiết kế lộ trình thanh toán phù hợp với người trẻ mong muốn an cư. Tại Cần Thơ, Stella Icon mở ra cơ hội sở hữu tổ ấm chỉ từ 239 triệu đồng.


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn