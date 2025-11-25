Nhịp sống
Triệu vé 0 đồng tại Vietjet Mega Livestream 27-11

“Đại tiệc ưu đãi” với Mega Livestream “Chuyện bay Vietjet kể” diễn ra vào lúc 19 giờ – 23 giờ, ngày 27-11-2025.

Với mong muốn mang đến những hành trình sum họp ấm áp cho hành khách dịp cuối năm, Vietjet tiếp tục mang đến "đại tiệc ưu đãi" với Mega Livestream "Chuyện bay Vietjet kể" diễn ra vào lúc 19 giờ – 23 giờ ngày 27-11-2025 cùng chuỗi mini livestream khung giờ vàng 12 giờ – 14 giờ. Chương trình được phát sóng xuyên suốt mùa lễ hội cuối năm trên fanpage và TikTok của Vietjet.

Săn vé 0 đồng tại Mega Livestream 27-11

Theo đó, Mega Livestream 27-11 được dẫn dắt bởi tiếp viên trưởng Hoàng Minh Quý và MC Vân Anh. Đây là cơ hội để khán giả hòa mình vào bầu không khí vui vẻ, sôi động, ấm áp và nhận những ưu đãi thiết thực: săn triệu vé máy bay 0 đồng (chưa bao gồm thuế, phí), nhận hàng ngàn mã giảm giá, đặt vé Tết 2026 sớm để chuẩn bị cho hành trình đoàn viên, tận hưởng ưu đãi hạng vé Business, SkyBoss trọn gói chỉ từ 1.800.000 đồng áp dụng ngay trong livestream, tham gia minigame với nhiều phần quà độc quyền từ Vietjet và các đối tác. Theo dõi fanpage chính thức Vietjet để cập nhật thông tin mới nhất về chuỗi Mega Live và đón chờ những bất ngờ tiếp theo trong mùa lễ hội này.

