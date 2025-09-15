Doanh nghiệp
15/09/2025 15:01

Vietjet đón tàu bay thân rộng mới, nâng đội bay lên 121 chiếc

In bài viết

Ngày 14-9, Vietjet chính thức đón thêm tàu bay A330 thân rộng mang số hiệu VN-A820, nâng tổng đội bay của hãng lên 121 chiếc.

Đây là cột mốc quan trọng, khẳng định năng lực phát triển bền vững của Vietjet trong chiến lược mở rộng mạng bay toàn cầu, sẵn sàng phục vụ nhu cầu đi lại và giao thương ngày càng tăng dịp cuối năm.

Vietjet đón tàu bay thân rộng mới, nâng đội bay lên 121 chiếc- Ảnh 1.

Được trang bị động cơ Rolls-Royce Trent 700 tối tân, tiết kiệm nhiên liệu, tàu bay A330 sẽ ngay lập tức khai thác trên các đường bay dài đến Australia, Ấn Độ, Nhật Bản, Kazakhstan và châu Âu, mang đến trải nghiệm bay tiện nghi, hiện đại cho hành khách.

Tàu bay nổi bật với dải lụa vàng mềm mại cùng sắc đỏ - vàng rực rỡ, biểu trưng cho tinh thần hội nhập, kết nối văn hóa và phát triển toàn cầu. Với đội tàu hiện đại cùng hơn 400 tàu bay đặt hàng mới từ Airbus và Boeing đến năm 2030, Vietjet tiếp tục mở rộng mạng bay, ứng dụng công nghệ tiên tiến, tối ưu hiệu quả khai thác, gia tăng giá trị bền vững cho nhà đầu tư và mang đến những hành trình bay an toàn, đáng nhớ cho khách hàng khắp thế giới.

PV
từ khóa : VietJet, Phát triển bền vững, ứng dụng công nghệ
Khởi động cuộc thi hùng biện - tranh biện “Tiếng nói Xanh” mùa 3

Khởi động cuộc thi hùng biện - tranh biện “Tiếng nói Xanh” mùa 3

Giáo dục - Cộng đồng 15:02

Quỹ Vì tương lai xanh (Tập đoàn Vingroup) khởi động mùa 3 cuộc thi hùng biện - tranh biện "Tiếng nói Xanh", với tổng giá trị giải thưởng lên tới 18 tỉ đồng.

Pharmart bắt tay Biomeq phân phối máy đo huyết áp Microlife chính hãng

Pharmart bắt tay Biomeq phân phối máy đo huyết áp Microlife chính hãng

Thị trường 15:00

Ngày 09-09-2025, Pharmart.vn chính thức trở thành đại lý chiến lược của Biomeq, được ủy quyền phân phối chính hãng máy đo huyết áp Microlife.

Khi dòng vốn dịch chuyển ra vùng ven: Đô thị tích hợp lên ngôi

Khi dòng vốn dịch chuyển ra vùng ven: Đô thị tích hợp lên ngôi

Thị trường 14:00

Giá nhà trung tâm TP HCM tăng kỷ lục, đẩy dòng vốn sang đô thị vệ tinh, nơi hạ tầng phát triển mở ra không gian an cư mới.

Đi bộ đồng hành gây Quỹ “Vì người nghèo”: Mỗi bước chân - Triệu tấm lòng

Đi bộ đồng hành gây Quỹ “Vì người nghèo”: Mỗi bước chân - Triệu tấm lòng

Nhịp sống 20:24

Ngày 13-9, tại phường Tân Định đã diễn ra chương trình đi bộ đồng hành gây Quỹ “Vì người nghèo” với chủ đề “Tân Định gắn kết và phát triển”.

An Tâm Vui Sắm và thương mại điện tử bền vững

An Tâm Vui Sắm và thương mại điện tử bền vững

Thị trường 09:00

Nâng cao trải nghiệm và quyền lợi của người tiêu dùng khi mua sắm online là một trong những giải pháp giúp thương mại điện tử phát triển bền vững

Thủ tướng Chính phủ biểu dương LPBank vì những đóng góp trong phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát

Thủ tướng Chính phủ biểu dương LPBank vì những đóng góp trong phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát

Ngân hàng 20:00

Sự ghi nhận này là lời khẳng định cho vai trò tiên phong và tinh thần trách nhiệm xã hội của LPBank

Để trở thành người tiêu dùng online thông thái

Để trở thành người tiêu dùng online thông thái

Thị trường 11:05

Mua hàng online không “hên – xui” như một số người vẫn tưởng vì chính sách bảo vệ người tiêu dùng ngày càng nâng cao, nhưng không phải ai cũng biết


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn