Vietjet vào Top hãng hàng không bền vững toàn cầu năm 2025

Giải thưởng "Sustainability Awards 2025" lần đầu được AirlineRatings - đơn vị uy tín chuyên đánh giá dịch vụ và an toàn hàng không quốc tế công bố, nhằm tôn vinh các hãng hàng không có những bước tiến thiết thực trong việc giảm thiểu tác động đến môi trường. Với 7 đại diện toàn cầu thắng giải, Vietjet vinh dự góp mặt trong nhóm 3 hãng hàng không chi phí thấp đi đầu về thúc đẩy hoạt động hàng không xanh, giảm thiểu tác động môi trường và hướng đến phát triển bền vững.

Vietjet được ghi nhận với đội bay mới, hiện đại dẫn đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương, với đa số là các máy bay A321neo với khả năng tiết kiệm nhiên liệu, giảm thải CO2 và giảm tiếng ồn đáng kể so với thế hệ trước. Hãng đồng thời áp dụng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), triển khai nhiều giải pháp vận hành tiết kiệm nhiên liệu.

Vietjet được AirlineRatings xếp vào nhóm các hãng bay an toàn nhất thế giới

AirlineRatings là đơn vị uy tín chuyên đánh giá các sản phẩm và an toàn hàng không quốc tế, được hàng triệu hành khách từ hơn 195 quốc gia tin tưởng và là một trong các tiêu chuẩn đánh giá uy tín nhất trong ngành. Vietjet nhiều năm liền được AirlineRatings xếp vào nhóm các hãng bay an toàn nhất thế giới và liên tục duy trì chỉ số xếp hạng an toàn 7/7 sao từ năm 2018.