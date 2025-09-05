Doanh nghiệp
05/09/2025 15:15

Vietjet vào Top hãng hàng không bền vững toàn cầu năm 2025

In bài viết

Vietjet vừa được AirlineRatings vinh danh với giải thưởng bền vững (Sustainability Awards) dành cho các hãng hàng không toàn cầu năm 2025.

Giải thưởng "Sustainability Awards 2025" lần đầu được AirlineRatings - đơn vị uy tín chuyên đánh giá dịch vụ và an toàn hàng không quốc tế công bố, nhằm tôn vinh các hãng hàng không có những bước tiến thiết thực trong việc giảm thiểu tác động đến môi trường. Với 7 đại diện toàn cầu thắng giải, Vietjet vinh dự góp mặt trong nhóm 3 hãng hàng không chi phí thấp đi đầu về thúc đẩy hoạt động hàng không xanh, giảm thiểu tác động môi trường và hướng đến phát triển bền vững.

Vietjet vào Top hãng hàng không bền vững toàn cầu năm 2025- Ảnh 1.

Vietjet được ghi nhận với đội bay mới, hiện đại dẫn đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương, với đa số là các máy bay A321neo với khả năng tiết kiệm nhiên liệu, giảm thải CO2 và giảm tiếng ồn đáng kể so với thế hệ trước. Hãng đồng thời áp dụng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), triển khai nhiều giải pháp vận hành tiết kiệm nhiên liệu.

Vietjet vào Top hãng hàng không bền vững toàn cầu năm 2025- Ảnh 2.

Vietjet được AirlineRatings xếp vào nhóm các hãng bay an toàn nhất thế giới

AirlineRatings là đơn vị uy tín chuyên đánh giá các sản phẩm và an toàn hàng không quốc tế, được hàng triệu hành khách từ hơn 195 quốc gia tin tưởng và là một trong các tiêu chuẩn đánh giá uy tín nhất trong ngành. Vietjet nhiều năm liền được AirlineRatings xếp vào nhóm các hãng bay an toàn nhất thế giới và liên tục duy trì chỉ số xếp hạng an toàn 7/7 sao từ năm 2018.

Vietjet là hãng hàng không đầu tiên có báo cáo phát triển bền vững ESG tại Việt Nam. Hãng vừa ký kết với Petrolimex Aviation sử dụng nhiên liệu SAF đầu tiên được phối trộn tại Việt Nam theo tiêu chuẩn ISCC EU, đáp ứng yêu cầu khắt khe về tính bền vững. Tính đến năm 2025, Vietjet đã đầu tư hàng chục tỉ USD đặt hàng 40 tàu bay thân rộng A330neo, phiên bản thế hệ mới của dòng máy bay thân rộng A330, giúp giảm 25% tiêu thụ nhiên liệu và lượng khí thải CO2 đồng thời đặt hàng mới 100 máy bay A321neo, tiếp tục thúc đẩy hiện đại hóa đội tàu và góp phần thực hiện thành công các mục tiêu giảm phát thải ròng về 0 vào năm 2050, phát triển bền vững cùng hàng không toàn cầu.

PV
từ khóa : VietJet, hãng hàng không, Phát triển bền vững, châu Á - Thái Bình Dương
Đô thị quốc tế giữa lòng TP HCM và phong cách sống mà người Việt đang hướng tới

Đô thị quốc tế giữa lòng TP HCM và phong cách sống mà người Việt đang hướng tới

Không gian sống 10:40

Người Việt ngày càng hướng tới những không gian sống hội tụ đầy đủ tiện ích, kết hợp phong cách sống xanh, kết nối và bền vững.

Mở thẻ Trẻ Connect Vietinbank nhận ngay khuyến mãi hấp dẫn từ NAPAS

Mở thẻ Trẻ Connect Vietinbank nhận ngay khuyến mãi hấp dẫn từ NAPAS

Ngân hàng 08:12

Sản phẩm thẻ mang thương hiệu VietinBank, DST và NAPAS, được thiết kế để mang đến trải nghiệm thanh toán tiện lợi, an toàn và nhiều ưu đãi vượt trội.

Mua sắm thả ga trên Shopee - Thanh toán bằng thẻ NAPAS, nhận ngay ưu đãi 50.000 đồng

Mua sắm thả ga trên Shopee - Thanh toán bằng thẻ NAPAS, nhận ngay ưu đãi 50.000 đồng

Ngân hàng 18:07

Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) phối hợp cùng Shopee và ShopeePay triển khai chương trình khuyến mại đặc biệt dành riêng cho chủ thẻ NAPAS

Agribank ra mắt thẻ đồng thương hiệu Napas - Mastercard: Một thẻ, mọi giao dịch, vì tương lai xanh

Agribank ra mắt thẻ đồng thương hiệu Napas - Mastercard: Một thẻ, mọi giao dịch, vì tương lai xanh

Ngân hàng 16:54

Ngân hàng Agribank tự hào ra mắt thẻ đồng thương hiệu Agribank Napas - Mastercard - giải pháp thanh toán toàn diện, an toàn và thân thiện với môi trường.

Chuông vàng vọng cổ 2025: Dấu mốc 20 năm giữ lửa đam mê cải lương

Chuông vàng vọng cổ 2025: Dấu mốc 20 năm giữ lửa đam mê cải lương

Thị trường 15:05

Đêm đầu tiên Vòng chung kết Chuông vàng vọng cổ lần thứ 20, năm 2025 – Lan tỏa sức trẻ, nối dài hành trình văn hóa

Vincom đón gần 5 triệu lượt khách trong kỳ nghỉ lễ 80 năm Quốc khánh

Vincom đón gần 5 triệu lượt khách trong kỳ nghỉ lễ 80 năm Quốc khánh

Tiêu dùng 14:20

Chỉ trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, hệ thống TTTM Vincom đã thu hút gần 5 triệu lượt khách, ghi nhận hàng triệu giao dịch mua sắm - ẩm thực.

Mẹo mua hàng online chuẩn theo nhóm ngành hàng

Mẹo mua hàng online chuẩn theo nhóm ngành hàng

Thị trường 10:08

Tùy theo ngành hàng muốn mua sắm, người tiêu dùng nằm lòng một số lưu ý dưới đây để trải nghiệm mua sắm trọn vẹn


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn