Thịt đà điểu VietOstrich: Nâng tầm mâm cỗ Tết hiện đại

Giữa vô vàn bánh chưng, thịt mỡ dưa hành quen thuộc, người tiêu dùng đang tìm những nguyên liệu độc đáo nhưng phải tốt cho sức khỏe. Năm nay, thịt đà điểu VietOstrich của Khatoco được người tiêu dùng ưu chuộng nổi lên như một "ngôi sao sáng" trên bàn tiệc mùa xuân.

Cách tân phong vị Tết: Khi ngon thôi chưa đủ

Tết là dịp để sum vầy, nhưng cũng là thử thách với hệ tiêu hóa bởi những bữa tiệc triền miên nhiều đạm và dầu mỡ. Xu hướng đón Tết hiện đại đã thay đổi, người ta không còn ăn Tết chỉ để no, mà là để thưởng thức và giữ gìn sức khỏe. Một mâm cỗ Tết đẳng cấp giờ đây không chỉ cần đẹp mắt, mà nguyên liệu phải tinh tế, giàu dinh dưỡng nhưng không gây cảm giác nặng nề.

Chính vì thế, thịt đà điểu – loại thực phẩm được mệnh danh là "thực phẩm của thế kỷ 21", đang trở thành lựa chọn ưu tiên của giới sành ăn.

Mâm cỗ ngày Tết với các món ăn được chế biến từ thịt đà điểu VietOstrich

Điều khiến thịt đà điểu VietOstrich chinh phục được cả những thực khách khó tính nhất chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa hương vị và sức khỏe. Sản phẩm sở hữu thớ thịt đỏ hồng, mềm ngọt với hương vị đậm đà và mang những chỉ số vàng cho sức khỏe: hàm lượng cholesterol thấp, ít mỡ, đồng thời giàu protein, vitamin và khoáng chất.

Đây là điểm cộng tuyệt đối cho mâm cỗ Tết, giúp cả gia đình thoải mái tận hưởng vị ngon mà không lo ngại về vấn đề cân nặng hay tim mạch. Ăn ngon, ăn sang mà vẫn nhẹ bụng, đó chính là giá trị mà VietOstrich mang lại.

VietOstrich: Bảo chứng vàng từ quy trình "Từ trang trại đến bàn ăn"

Để được tin chọn cho mâm cỗ đầu năm, sản phẩm phải đạt được độ tin cậy tuyệt đối. VietOstrich tự hào là thương hiệu dẫn đầu thị trường nhờ nền tảng vững chắc từ Tổng công ty Khánh Việt (Khatoco) – đơn vị tiên phong trong ngành chăn nuôi đà điểu tại Việt Nam.

Sản phẩm thịt đà điểu VietOstrich

Từng sản phẩm đến tay người tiêu dùng là kết quả của quy trình khép kín nghiêm ngặt tại các trang trại quy mô lớn ở Khánh Hòa. Từ khâu chọn con giống, thức ăn đến quy trình giết mổ và đóng gói đều đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000:2018 và HACCP. Lựa chọn VietOstrich, người tiêu dùng không chỉ mua một món ăn ngon, mà còn mua sự an tâm tuyệt đối về vệ sinh an toàn thực phẩm, yếu tố tiên quyết cho một cái Tết an lành.

Biến tấu thành vạn món ngon

Xóa bỏ hoàn toàn định kiến "đồ lạ khó nấu", thịt đà điểu VietOstrich thực chất lại là nguyên liệu cực kỳ dễ tính, có thể chiều lòng mọi phong cách chế biến của gia chủ.

Cả nhà sum vầy thưởng thức món ăn được chế biến từ thịt đà điểu VietOstrich

Chuẩn vị Âu sang trọng: Nếu muốn đổi gió cho bữa tiệc Tân niên, một đĩa Bít tết đà điểu mềm mọng hay Salad đà điểu thanh mát sẽ là điểm nhấn tinh tế, thay thế hoàn hảo cho các món ăn quen thuộc.

Đậm đà vị Tết truyền thống: Với mâm cơm sum họp, các bà nội trợ có thể trổ tài với Đà điểu xào sả ớt, Đà điểu nướng lá lốt thơm nức mũi, hay nồi Lagu đà điểu, Đà điểu tiềm thảo dược bổ dưỡng giúp phục hồi sức khỏe cho cả nhà sau những ngày vui chơi.

Thực đơn đãi khách "độc - lạ": Đặc biệt, để mâm cỗ đãi khách thêm phần ấn tượng và rôm rả, cánh mày râu chắc chắn sẽ mê mẩn các món lai rai bén mồi như Sườn đà điểu nướng, Đà điểu nướng xiên que, Gỏi dạ dày đà điểu giòn sần sật, Đà điểu nhúng giấm hay món độc nhất vô nhị Ngón chân đà điểu hấp thì là.

Lai rai ngày Tết cùng bạn bè với món đà điểu nướng xiên que

Năm mới tượng trưng cho những khởi đầu mới mẻ. Việc thay đổi một chút trong thực đơn ngày Tết, thay thế những món ăn cũ bằng thịt đà điểu VietOstrich không chỉ là đổi vị, mà còn là cách chúng ta chăm sóc sức khỏe cho những người thân yêu nhất.

Tết này, hãy để VietOstrich cùng bạn kể câu chuyện về một cái Tết hiện đại: Ngon – Lành – Sành điệu.