30/12/2025 06:00

TTI Việt Nam: Giải mã sức hút từ văn hóa 'Đồng kiến tạo'

Chiến thắng lần thứ 3 liên tiếp tại HR Asia Awards khẳng định sức hút của TTI nhờ chiến lược nhân sự đề cao sự cộng hưởng đa thế hệ.

TTI Việt Nam: Giải mã sức hút từ văn hóa 'Đồng kiến tạo' - Ảnh 1.

Đại diện TTI nhận giải tại Lễ trao giải HR Asia Awards 2025.

Sức mạnh của sự hợp tác đa thế hệ (Multi-generation Synergy)

Chủ đề của HRAA 2025 là "Sự hợp tác đa thế hệ", đây cũng chính là điểm sáng trong chiến lược nhân sự của Techtronic Industries (TTI). Thay vì để khoảng cách thế hệ trở thành rào cản, TTI đã biến sự đa dạng này thành lợi thế cạnh tranh.

TTI Việt Nam: Giải mã sức hút từ văn hóa 'Đồng kiến tạo' - Ảnh 1.

TTI đã biến sự đa dạng giữa các thế hệ thành lợi thế cạnh tranh

Tại TTI, hợp tác không phải là lý thuyết suông. Đó là sự kết hợp giữa kinh nghiệm dày dạn của thế hệ lãnh đạo đi trước và tư duy đột phá, dám nghĩ dám làm của thế hệ trẻ.

Thông qua các chương trình như Phát triển Kỹ Năng Lãnh đạo (Leadership Development Program), các nhân sự trẻ (Gen Z và Millennials) được làm việc trực tiếp, học hỏi từ các quản lý cấp cao, đồng thời đóng góp những góc nhìn mới mẻ về thị trường và xu hướng công nghệ hiện đại. Môi trường này xóa nhòa ranh giới tuổi tác, chỉ còn lại mục tiêu chung là sự xuất sắc và hiệu quả trong công việc.

Văn hóa "Hợp tác" là ADN

Kết quả khảo sát HRAA năm nay tiếp tục ghi nhận điểm số kỷ lục của TTI ở chỉ số "Tinh thần đồng đội" (GROUP), đặc biệt là tiêu chí "Sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp khi cần thiết" đạt 4.51/5.0, vượt xa mức trung bình của thị trường.

Điều này tạo ra một môi trường làm việc tâm lý an toàn, nơi nhân viên không ngần ngại chia sẻ ý tưởng hay tìm kiếm sự giúp đỡ. Sự hợp tác này đặc biệt quan trọng trong các bộ phận đòi hỏi tính sáng tạo cao như nghiên cứu và phát triển sản phẩm, nơi một ý tưởng thô sơ cần sự chung tay của cả tập thể để trở thành hiện thực.

TTI Việt Nam: Giải mã sức hút từ văn hóa 'Đồng kiến tạo' - Ảnh 2.

Nhân viên tại TTI không ngần ngại chia sẻ ý tưởng mới

Chia sẻ về văn hóa làm việc tại đây, một thành viên thuộc đội ngũ Phát triển Sản phẩm Mới cho biết: "Tôi tự hào được là một phần của văn hóa thúc đẩy sự thành công, coi trọng sự hợp tác, trao quyền cho đổi mới và trân trọng mọi đóng góp. Tại đội ngũ Phát triển Sản phẩm Mới, môi trường hỗ trợ này đã trao quyền cho chúng tôi biến những ý tưởng táo bạo thành các sản phẩm thực tế mà chúng tôi tự hào khi tung ra thị trường."

Trao quyền để bứt phá

Không quản lý theo kiểu "cầm tay chỉ việc", TTI chọn cách trao quyền dựa trên sự tin tưởng. Dữ liệu khảo sát cho thấy nhân viên TTI đánh giá rất cao việc tổ chức tin tưởng họ đưa ra các quyết định đúng đắn. Chính sự tự chủ này đã kích thích tinh thần "Chịu trách nhiệm tuyệt đối" trong mỗi cá nhân.

TTI Việt Nam: Giải mã sức hút từ văn hóa 'Đồng kiến tạo' - Ảnh 3.

TTI chọn cách trao quyền cho nhân viên dựa trên sự tin tưởng

Bà Trần Thụy Linh An (Phó Chủ tịch Nhân sự và Các Dự án Chiến lược) khẳng định, giải thưởng HRAA năm thứ 3 liên tiếp là minh chứng cho nỗ lực không ngừng trong việc đầu tư vào con người. Tại TTI, mỗi nhân viên đều được tạo điều kiện để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, cùng nhau kiến tạo những sản phẩm đẳng cấp thế giới ngay tại Việt Nam.

Với cú "Hat-trick" tại HRAA, TTI Việt Nam đã chứng minh rằng một môi trường làm việc lý tưởng không chỉ đến từ phúc lợi, mà đến từ việc tạo ra một không gian nơi mọi thế hệ đều được lắng nghe, được cộng hưởng và cùng nhau tạo ra những giá trị vượt trội.

