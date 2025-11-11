Sở hữu giá trị dinh dưỡng vượt trội cùng hương vị độc đáo, thịt đà điểu VietOstrich được xem là sự đầu tư thông minh cho những bữa ăn chất lượng của gia đình.

Thực phẩm của thế kỷ 21

Theo xu hướng tiêu dùng trên thế giới, thịt đà điểu đang ngày càng được các chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng và ưu ái gọi tên "thực phẩm của thế kỷ 21". Đây được xem là loại thịt đỏ lành mạnh, sở hữu giá trị dinh dưỡng vượt trội hơn hẳn so với các loại thịt phổ biến như bò, gà, heo.

Món thịt đà điểu nhúng giấm

Các số liệu phân tích từ Viện Dinh dưỡng quốc gia đã chứng minh điều này. Trong 100g thịt đà điểu VietOstrich có "bộ ba" tỷ lệ vàng:

Protein cao: Đạt 22,03g, cao hơn hẳn thịt bò (21g), thịt gà (20,3g) và thịt heo (19g)

Chất béo thấp: Chỉ 0,52g, thấp hơn đáng kể so với thịt bò (3,8g), thịt heo (7g) và đặc biệt thấp hơn tới 25 lần so với thịt gà (13,1g).

Cholesterol thấp: Chỉ 26,02mg, thấp hơn một nửa so với thịt bò (59mg) và thấp hơn đáng kể so với thịt heo (67mg) hay thịt gà (75mg)

Những con số ấn tượng trên kết hợp với hàm lượng vi chất dồi dào như sắt, kẽm, vitamin B12… đã lý giải vì sao thịt đà điểu VietOstrich được xem là lựa chọn dinh dưỡng ưu việt, mang lại giá trị "vàng" cho sức khỏe.

Bảng so sánh hàm lượng dinh dưỡng thịt đà điểu với các loài khác (100g)

Loài Chất béo (g) Cholesterol (mg) Đạm/Protein (g) Đà điểu 0,52 26,02 22,03 Gà 13,1 75 20,3 Bò 3,8 59 21 Heo 7 67 19

(Nguồn: Viện Dinh dưỡng quốc gia)

Nguồn dinh dưỡng "vàng" cho mọi thành viên gia đình

Chính nhờ giá trị dinh dưỡng cân bằng mà thịt đà điểu VietOstrich trở thành thực phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi.

Thịt đà điểu phù hợp với mọi thành viên trong gia đình

Với người cao tuổi: Thịt có đặc tính mềm, dễ tiêu hóa cùng hàm lượng cholesterol thấp giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch, góp phần ổn định huyết áp và giảm nguy cơ mỡ máu.

Với trẻ em: Hàm lượng protein và sắt cao là nền tảng giúp hỗ trợ phát triển trí não, tăng cường hệ miễn dịch và phát triển chiều cao trong giai đoạn vàng.

Với phụ nữ mang thai: Đây là nguồn cung cấp sắt tự nhiên dồi dào, giúp bổ máu, giảm mệt mỏi trong thai kỳ và cung cấp dưỡng chất thiết yếu cho cả mẹ và thai nhi.

Với người tập luyện, vận động viên: Hàm lượng protein cao giúp tăng cường sức bền, hỗ trợ phục hồi và phát triển cơ bắp nhanh chóng, hiệu quả.

Với người ăn kiêng, giữ dáng: Thịt đà điểu là lựa chọn hoàn hảo để cắt giảm calo và chất béo nạp vào cơ thể mà vẫn đảm bảo bữa ăn ngon miệng, đầy đủ dưỡng chất.

Không chỉ vượt trội về dinh dưỡng, thịt đà điểu còn chinh phục thực khách nhờ hương vị. Thịt có màu đỏ đặc trưng, thớ thịt mềm mại, không dai, giữ trọn vị ngọt tự nhiên khi chế biến.

Món đà điểu xiên que

Món đà điểu lúc lắc

Đặc biệt, thịt đà điểu dễ chế biến. Dù là các món ăn truyền thống như xào, lúc lắc, nhúng lẩu, nướng... hay các món Âu như steak, thịt đà điểu VietOstrich vẫn giữ được độ mềm và hương vị đặc trưng.

Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng, VietOstrich có đầy đủ các sản phẩm từ thịt fillet, thịt đùi, dạ dày, gân... cho đến các sản phẩm tiện lợi như đà điểu tảng nướng BBQ, đà điểu thái viên, đà điểu steak (kèm túi gia vị), chả giò đà điểu, khô đà điểu…

Sản phẩm thịt đà điểu VietOstrich

Hiện nay, người tiêu dùng có thể dễ dàng tìm mua các sản phẩm của VietOstrich tại các hệ thống siêu thị lớn như Lotte Mart, Go!, Mega Market, Aeon, Co.opmart cùng hàng trăm đại lý trên toàn quốc.

Với VietOstrich, bài toán "ăn ngon mà vẫn khỏe" của các gia đình hiện đại đã có lời giải đáp. Lựa chọn thịt đà điểu không chỉ là thêm một món ngon vào thực đơn, mà còn là sự đầu tư thông minh cho sức khỏe của cả gia đình.