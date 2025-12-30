Từ Thượng Hải đến Việt Nam: Cô gái trẻ khởi nghiệp với bánh bao và sứ mệnh kết nối văn hóa

Sinh ra và lớn lên tại Thượng Hải, Su Shenru cho biết bánh bao không chỉ là món ăn quen thuộc mà còn gắn liền với ký ức gia đình và đời sống thường nhật của nhiều thế hệ. Trong thời gian làm việc tại Việt Nam, Su nhận thấy nhiều điểm tương đồng giữa hai nền ẩm thực, đặc biệt là sự coi trọng bữa ăn và tính gắn kết cộng đồng. Từ đó, ý tưởng đưa bánh bao Thượng Hải đến gần hơn với thực khách Việt Nam dần hình thành.

Susubao ra đời không chỉ như một mô hình kinh doanh ẩm thực, mà còn là nỗ lực giới thiệu một món ăn truyền thống theo đúng tinh thần nguyên bản. Điểm khác biệt mà Susubao theo đuổi là xem ẩm thực như một chiếc cầu nối văn hóa, thông qua món ăn, Su mong muốn thực khách Việt có thể hiểu hơn về đời sống và tinh thần ẩm thực của người Thượng Hải.

Ngược lại, hành trình xây dựng chuỗi nhà hàng tại Việt Nam cũng giúp cô dần thích nghi và thấu hiểu sâu hơn văn hóa bản địa. "Với tôi, ẩm thực không phải là thứ để giới thiệu mình đến từ đâu, mà là cách lắng nghe và trò chuyện với nơi mình đang sống," Su Shenru chia sẻ.

Tại Susubao, các sản phẩm được làm thủ công và tươi mới mỗi ngày. Với nhà sáng lập, sự chỉn chu trong từng công đoạn không chỉ nhằm đảm bảo chất lượng món ăn mà còn thể hiện sự tôn trọng đối với văn hóa ẩm thực được giới thiệu.

Trong bối cảnh giao lưu văn hóa và khởi nghiệp xuyên biên giới ngày càng phổ biến, câu chuyện của Susubao cho thấy ẩm thực có thể trở thành một điểm chạm mềm, nơi những khác biệt được kết nối bằng sự tôn trọng và thấu hiểu.