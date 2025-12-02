Thịt đà điểu VietOstrich: Lựa chọn tối ưu cho mọi gia đình

Trên thị trường, VietOstrich không chỉ là thương hiệu được xem là đặt nền móng cho ngành chăn nuôi đà điểu tại Việt Nam mà còn mang đến các sản phẩm dinh dưỡng vượt trội, là lựa chọn tối ưu cho mọi gia đình.

"Sạch từ gốc"

Nhắc đến thịt đà điểu tại Việt Nam, không thể bỏ qua thương hiệu VietOstrich thuộc Tổng công ty Khánh Việt (Khatoco). Với tầm nhìn chiến lược, Khatoco là đơn vị tiên phong đặt nền móng cho ngành chăn nuôi đà điểu quy mô công nghiệp bài bản tại Việt Nam từ năm 2002. Với 23 năm kinh nghiệm, Khatoco hiện dẫn đầu thị trường với hơn 60% thị phần cả nước.

Trang trại đà điểu Khatoco

Toàn bộ chuỗi sản xuất từ con giống, chăn nuôi, chế biến đến phân phối đều tuân thủ quy trình khép kín, đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000:2018 và HACCP. Điều này bảo đảm mỗi sản phẩm thịt đều sạch, an toàn và truy xuất nguồn gốc minh bạch.

Đặc biệt, để quản lý đàn một cách khoa học, mỗi cá thể đà điểu đều được gắn thẻ định danh và lưu giữ thông tin từ khi nở đến khi xuất chuồng, cho phép truy xuất nguồn gốc sản phẩm chính xác tới từng con.

Ông Ngô Nhật Bình, Giám đốc Công ty Kinh doanh Đà điểu - Cá sấu Khatoco khẳng định: "Chúng tôi xác định chất lượng và sự minh bạch là nền tảng để giữ niềm tin của khách hàng. Mỗi sản phẩm ra thị trường đều phải truy xuất được nguồn gốc và đáp ứng chuẩn an toàn cao nhất".

Món ăn được chế biến từ thịt đà điểu VietOstrich

Với nền tảng vững chắc về chất lượng, VietOstrich không chỉ khẳng định vị thế hàng đầu tại thị trường nội địa mà còn đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xuất khẩu, mang sản phẩm Việt chất lượng cao đến với bạn bè quốc tế.

Giải pháp dinh dưỡng cho mọi bữa ăn

Lý do thịt đà điểu VietOstrich ngày càng được "săn đón" nằm ở giá trị dinh dưỡng độc đáo: thịt có đặc tính mềm, ngọt tự nhiên, ít béo, hàm lượng cholesterol thấp, giàu đạm, vitamin và khoáng chất.

Những ưu điểm này khiến thịt đà điểu trở thành thực phẩm lý tưởng cho nhiều lứa tuổi: từ người cao tuổi cần chế độ ăn lành mạnh, trẻ em đang phát triển cần bổ sung protein chất lượng cao đến phụ nữ mang thai, người ăn kiêng và cả vận động viên chuyên nghiệp.

Thịt đà điểu VietOstrich - thực phẩm dinh dưỡng dành cho cả gia đình

Chị Võ Thị Lệ Hà (phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), một khách hàng thường xuyên, chia sẻ: "Gia đình tôi có người lớn tuổi phải kiêng mỡ. Từ khi biết đến thịt đà điểu VietOstrich, tôi hoàn toàn yên tâm. Thịt mềm, ngọt mà không hề béo, cả nhà ai cũng thích".

Không chỉ chinh phục các gia đình, VietOstrich còn là lựa chọn hàng đầu của nhiều đầu bếp chuyên nghiệp. Đầu bếp Nguyễn Đình Quý, Bếp trưởng tại nhà hàng Cát Biển (Khánh Hòa), đánh giá: "Tôi ưu tiên thịt đà điểu VietOstrich vì chất lượng thịt rất ổn định, thớ thịt mềm, vị ngọt tự nhiên. Tôi thường giới thiệu món này cho khách muốn ăn ngon nhưng vẫn bảo đảm sức khỏe. Thịt đà điểu VietOstrich có thể dùng để chế biến các món Á truyền thống lẫn món Âu hiện đại".

Nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng, VietOstrich cung cấp đầy đủ các sản phẩm từ thịt fillet, thịt đùi, dạ dày, gân... cho đến các sản phẩm tiện lợi như đà điểu tảng nướng BBQ, đà điểu thái viên, đà điểu steak (kèm túi gia vị), chả giò đà điểu, khô đà điểu…

Sản phẩm VietOstrich

Không dừng lại ở đó, VietOstrich còn đặt mục tiêu phát triển thành thương hiệu tiên phong xây dựng hệ sinh thái bền vững, khai thác tối đa giá trị dinh dưỡng từ đà điểu như phát triển dòng đà điểu dược liệu (nuôi bằng thảo dược); viên đạm chiết xuất… nhằm mang lại các sản phẩm chăm sóc sức khỏe phù hợp xu hướng hiện đại.